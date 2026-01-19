CES 2026에서 확인된 신기술 트랜드: Thundercomm, OS 레벨 AIOS로 엣지 AI 상용화 가속

라스베이거스, 2026년 1월 19일 /PRNewswire/ -- CES 2026에서 인공지능(AI)은 클라우드나 애플리케이션 차원을 넘어, 디바이스 운영체제(OS)와 결합된 '엣지 AI'로 이동하는 흐름을 확실히 보였다.

Thundercomm은 'AIOS' 기반 스마트 디바이스와 플랫폼을 공개하며, 차세대 AIoT 방향성을 제시했다.

Thundercomm은 ThunderSoft와 Qualcomm의 합작사로, 스마트 디바이스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합에 집중해 왔으며 이번 CES에서는 AI를 OS 레벨에서 설계해, 엣지 AI 상용화 가능성을 구체적 제품과 솔루션으로 보여주었다.

AIOS: 애플리케이션이 아닌 '운영체제'에서 시작되는 AI

Thundercomm는 단순한 AI 기능 추가가 아닌, OS 차원에서 AI 에이전트를 기본 구성 요소로 통합하였다.

이를 통해 AI는 디바이스 전반에서 인지–판단–실행의 폐쇄 루프를 형성해 실시간 작동한다.

이는 지연 시간, 데이터 프라이버시, 네트워크 의존성 문제를 해결해야 하는 스마트홈, 웨어러블, 카메라, 로보틱스 분야의 온디바이스 AI와 OS의 결합이 필수적이 된다.

AIOS 기반 스마트홈: 진정한 AI '능동적 서비스'

AIOS의 대표적 적용 사례로 Thundercomm은 AI Home Hub와 AI 냉장고를 중심으로 한 스마트홈 솔루션을 공개했다.

두 제품은 Qualcomm Snapdragon SM8750 플랫폼을 기반으로 하며, AIOS를 통해 하나의 홈 AI 에이전트 시스템으로 연동된다.

AI Home Hub는 스마트홈의 '시스템 브레인' 으로 각종 디바이스 데이터를 엣지에서 실시간 처리, 음성 상호작용, 보안 모니터링, 환경 자동화 등을 OS 레벨에서 통합 제어한다.

AI 냉장고는 스마트 주방 시나리오 핵심 노드다.

내장된 AI 에이전트는 식재료 상태를 인식하고, 사용자 맟춤형 레시피 제안과 시나리오 기반 동작을 수행한다.

이는 스마트홈을 '명령 대기 시스템'이 아닌, 사용자 의도를 선제 이해하고 대응하는 환경으로 전환시킨다.

Thundercomm의 Pier Zhang 부사장은 "AIOS 기반 스마트홈은 기술 중심이 아닌 인간 중심의 AI 경험을 목표로 한다"고 설명했다.

엣지 AI의 확장: 액션 카메라와 개발자 플랫폼

AIOS의 적용 범위는 스마트홈에 국한되지 않는다.

Thundercomm은 AIOS 기반 Jax 액션 카메라 턴키 솔루션을 통해, 엣지 AI가 소비자 영상 디바이스에서도 실질적인 경쟁력을 보여주었다.

Jax 솔루션은 경량 설계와 OS 수준 최적화로, 엔트리급 액션 카메라의 고화질 영상 처리와 저조도 촬영이 가능하다.

하드웨어부터 소프트웨어, 기술 지원까지 포함한 턴키 구조는 제품 출시 속도와 비용 효율성을 동시에 확보하도록 설계되었다.

또한 Thundercomm은 개발자 및 생태계 확장을 위해 Rubik Pi 3 엣지 AI 개발 보드도 선보였다.

Qualcomm QCS6490 기반의 이 보드는 AIOS 환경에서 AI 모델 개발과 프로토타이핑의 빠른 실행을 지원하며, 로보틱스와 산업용 엣지 AI 애플리케이션을 주요 타깃으로 한다.

AIoT 상용화를 향한 OS 중심 전략

Thundercomm의 발표는 단일 제품 출시를 넘어, AIoT 산업의 구조적 방향성을 제시한다.

OS–칩셋–디바이스를 하나의 시스템으로 설계하는 접근은 엣지 AI 시대의 중요한 경쟁 요소이다.

Thundercomm CEO Dongsheng Cao는 "AI 하드웨어의 경쟁력은 스펙이 아닌 구조에서 결정된다. AIOS로 파트너가 엣지 AI 제품을 더 빠르고 안정적으로 시장에 구현하도록 돕고 있다"고 밝혔다.

엣지 AI는 개념 검증 단계를 넘어 본격적인 상용화 단계에 이르렀으며, Thundercomm은 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 AI 실질 해법을 제시하고 있다.

썬더소프트(ThunderSoft) 소개



썬더소프트는 운영 체제 및 온디바이스 AI 기술 분야의 글로벌 선도 기업으로 스마트폰에서 스마트 차량, AIoT 및 스마트 산업으로 업무확장을 해 왔으며 40개 이상 도시에서 15,000명 이상의 직원을 보유하고, 그 중 R&D 인력이 90% 이상을 차지한다.

https://en.thundersoft.com

썬더컴(Thundercomm) 소개

썬더컴은 2016년 설립된 썬더소프트와 퀄컴의 합작사로 원스톱 AIoT 솔루션을 제공한다. 본사는 샌디에고에 있으며, 전 세계 20개 이상의 R&D 센터와 사무소에서 1,200명 이상의 직원이 글로벌 고객이 AIoT 제품을 개발할 수 있도록 지원하고 있다.

https://www.thundercomm.com/

