DXC와 프라이머리, 엔터프라이즈 AI를 위한 AI 네이티브 제로 트러스트 플랫폼 출시

DXC는 프라이머리의 AI 네이티브 제로 트러스트 통합 컨트롤 플레인의 독점 관리형 서비스 파트너가 되어, 기업들이 AI를 안전하게 확장할 수 있도록 지원한다.

새로운 공동 서비스는 기업과 정부 기관이 AI 에이전트와 엔터프라이즈 AI 애플리케이션의 데이터 접근 방식을 관리하는 동시에 보안, 신원 관리, 컴플라이언스를 강화할 수 있도록 지원한다.

DXC의 관리형 보안 서비스는 자문, 구축, 통합, 거버넌스, 지속적인 운영을 제공해 안전한 AI 도입을 가속화한다.

애슈번, 버지니아, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 8월 6일, 프라이머리(Primary)와의 전략적 파트너십을 발표하며, 프라이머리의 AI 네이티브 제로 트러스트 플랫폼(AI-native Zero Trust Platform)의 독점 관리형 서비스 제공업체가 됐다. 이번 공동 서비스는 AI 에이전트와 엔터프라이즈 AI 애플리케이션의 데이터 접근 방식을 관리하는 동시에 보안, 신원 관리, 컴플라이언스를 강화함으로써 기업들이 AI를 안전하게 배치하고 확장할 수 있도록 지원한다.

조직들이 AI 실험 단계에서 프로덕션 단계로 전환하는 가운데, 이들은 민감한 기업 데이터에 접근하는 자율적인 AI 시스템을 관리해야 하는 새로운 보안 과제에 직면하고 있다. 기존의 보안 모델은 사용자와 기기, 네트워크를 위해 구축된 것이며, 복잡한 엔터프라이즈 환경 전반에서 작동하는 AI 에이전트를 위한 것은 아니었다.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

DXC와 프라이머리는 함께 AI 보안과 거버넌스를 위해 특별히 설계된 플랫폼으로 이러한 공백을 해결하고 있다. DXC의 글로벌 사이버보안 조직을 통해 제공되는 이번 서비스는 자문, 구축, 통합, 거버넌스, 관리형 보안 서비스를 결합해 고객들이 더 높은 가시성과 통제력, 신뢰를 바탕으로 AI를 실제 운영에 적용할 수 있도록 돕는다.

DXC 테크놀로지 사이버보안 글로벌 서비스 부문의 돈마리 본(Dawn-Marie Vaughan) 총괄은 "기업들이 AI 파일럿 단계에서 프로덕션 단계로 전환함에 따라, 보안과 거버넌스도 그만큼 빠르게 진화해야 한다"고 말했다. 이어 "신뢰할 수 있는 AI는 인프라를 보호하는 것 이상을 필요로 한다. 이는 AI 시스템이 데이터와 신원, 비즈니스 프로세스에 접근하는 방식을 관리하는 것을 필요로 한다. 프라이머리와 함께 우리는 고객들이 엔터프라이즈 AI에 제로 트러스트를 접목할 수 있도록 지원하고 있으며, 파일럿에서 프로덕션으로 전환하는 데 필요한 가시성과 통제력, 운영상의 확신을 제공하고 있다"고 덧붙였다.

DXC의 글로벌 사이버보안 조직을 통해 제공되는 이번 서비스는 고객들이 다음을 실현할 수 있도록 지원한다.

AI 에이전트와 엔터프라이즈 AI 애플리케이션 보호

AI의 엔터프라이즈 데이터 접근 관리

신원 관리 및 정책 시행 강화

엔터프라이즈 환경 전반의 위험 감소

컴플라이언스 및 규제 요구사항 지원

사용자, 애플리케이션, 데이터, AI 에이전트 전반에 걸친 가시성 확대

프라이머리의 마이클 마르크스(Michael Marx) 공동 창업자 겸 사장은 "엔터프라이즈 AI가 마주한 핵심적인 보안 과제는 단순히 AI 에이전트가 무엇을 하고 있는지 확인하는 것이 아니라, 해당 행위가 허용되어야 하는지를 판단할 수 있는 충분한 맥락을 확보하는 것, 그리고 그러한 실시간 판단의 시행을 자동화할 수 있는 대응 인프라를 갖추는 것"이라고 말했다. 이어 "프라이머리는 여러 도메인에 걸친 텔레메트리 데이터를 AI 워크플로 전체에 걸쳐 지속적이고 맥락을 인식하는 정책 시행으로 전환한다. DXC의 글로벌 구축 및 관리형 보안 전문성을 바탕으로, 고객들은 민감한 데이터를 보호하고 운영상의 위험을 줄이며 AI 시스템이 명확하게 정의된 엔터프라이즈 경계 내에서 안전하게 작동할 수 있게 하는 통합된 컨트롤 계층을 구축할 수 있다"고 덧붙였다.

규제가 엄격한 환경에서 운영되는 조직들을 위해 설계된 이 플랫폼은 거버넌스, 컴플라이언스, 데이터 주권, 보안에 대한 늘어나는 요구사항을 해결하는 데 도움을 준다. 제로 트러스트 원칙을 엔터프라이즈 AI 환경에 직접 접목함으로써, DXC와 프라이머리는 고객들이 실험 단계에서 엔터프라이즈 규모의 배치로 전환하는 과정에서, 확신을 가지고 혁신할 수 있는 회복력과 통제력을 확보할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 웹사이트를 방문하여 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 전 세계 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로, 급격한 변화의 시대에 고객이 AI를 활용해 신속하게 성과를 이끌어낼 수 있도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업별 맞춤형 소프트웨어 솔루션 분야에서 깊은 전문성을 갖춘 DXC는 세계에서 가장 복잡한 기술 자산 중 일부를 현대화하고, 보호하며, 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 후크 템플(Ashley Houk-Temple), DXC 테크놀로지, [email protected]

SOURCE DXC Technology Company