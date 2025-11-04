Foretellix, NVIDIA DRIVE AV 엔드투엔드 플랫폼과 자율주행 안전성 및 검증 툴체인 통합

미국 캘리포니아주 서니베일 및 이스라엘 텔아비브, 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- Foretellix는 오늘 자사의 Foretify Physical AI툴체인을 NVIDIA DRIVE AV플랫폼에 통합한다고 지난달 28일 발표했다. 이번 협력을 통해 자율주행 개발 과정에서 학습, 테스트, 검증, 안전성 평가를 위한 첨단 방법론이 구현될 수 있게 된다. Foretellix의 커버리지 기반 검증 기술과 합성 데이터 생성(SDG) 기술이 NVIDIA의 엔드투엔드(End-to-end) 자율주행 소프트웨어 스택과 결합돼, Lv2++, Lv3, Lv4 수준의 안전한 자율주행 개발을 가속화할 것으로 기대된다.

이번 통합은 NVIDIA가 Foretellix의 시리즈 C 투자에 참여한 데 이어, NVIDIA Omniverse와 NVIDIA Cosmos 등 기술을 Foretify Physical AI 툴체인에 깊이 통합하며 협력 관계를 확장해 온 결과다.

Foretellix는 안전한 자율주행차 개발을 위한 업계 선도적 수준의 Physical AI 툴체인을 제공한다. 이 솔루션은 포괄적인 안전성 평가, 커버리지 기반 검증, 합성 데이터 생성을 통해 자율주행 스택의 학습, 테스트 및 검증을 지원한다. Foretellix의 툴체인은 고도로 현실적인 주행 시나리오와 주요 엣지 케이스를 기반으로 AI 기반 자율주행 스택을 검증한다.

자율주행 개발자는 Foretellix의 개발 툴체인을 활용해 주행 시나리오를 평가하고, 개발 과정에서 나타나는 성능 및 안전성 격차를 식별하며, 이를 효율적으로 해소하기 위한 시나리오를 생성할 수 있다. Foretellix는 이러한 엄격한 평가 루프를 통해 자율주행 AI가 실제 환경에서 안전하게 배포될 수 있도록 기여한다.

지브 비냐미니(Ziv Binyamini) Foretellix 공동창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "안전성은 Physical AI의 미래를 정의할 것"이라며 "NVIDIA와 협력하여 학습, 검증, 평가 및 커버리지를 통해 DRIVE AV 엔드투엔드 스택의 안전성을 확보하고, 대규모 실세계 배포를 가능하게 하는 사명을 함께 추진하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

신저우 우(Xinzhou Wu) NVIDIA 자동차 부문 부사장이자 책임자는 "Foretellix와의 협업은 자율주행차 산업의 안전성 기반을 강화하기 위한 상호보완적인 기술 통합"이라며 "NVIDIA DRIVE AV 엔드투엔드 스택과 Foretellix의 Physical AI 툴체인을 결합해 대규모 시나리오 기반 검증을 구현함으로써, 업계 전반의 투명성, 견고성, 안전성 표준을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "이를 통해 NVIDIA 개발자는 AI 기반 차량을 보다 높은 신뢰성과 확장성으로 설계, 테스트, 그리고 안전하게 배포할 수 있게 된다"고 덧붙였다.

Foretellix 소개

Foretellix는 안전한 자율주행차 개발을 위한 선도 기업이다. Foretify Physical AI 툴체인은 자율주행차의 학습, 검증, 안전성 평가를 가속화하여 AI가 실제 물리적 세계에서 안전하게 작동하도록 한다. Foretellix는 완성차 제조사(OEM) 및 자율주행 개발자가 측정 가능한 안전성, 효율성, 확장성을 갖춘 차세대 자율주행 기술을 구축할 수 있도록 지원하며, 미국, 유럽, 아시아에 지사를 두고 지능형 AI 기반 자율주행으로의 전환을 주도하고 있다. 자세한 내용은 www.foretellix.com 에서 확인할 수 있다.

언 론 문의:

Foretellix

George Giles

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1977129/Foretellix_Logo.jpg

SOURCE Foretellix