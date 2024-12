GCCAC, 일대일로 이니셔티브 파트너와의 협력 증진

푸저우, 중국 2024년 12월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 일대일로 상공회의소 및 협회 회의(Belt and Road Commerce Chambers and Associations Conference, GCCAC)가 목요일 중국 동부 푸젠성 푸저우에서 개최됐다.

'해양 푸저우: 해양 실크로드 협력의 새로운 장을 위한 협력(Maritime Fuzhou: Together for a New Chapter in Maritime Silk Road Cooperation)'을 주제로 한 이번 회의의 목표는 중국이 제안한 일대일로 이니셔티브(BRI) 참여국과 경제 및 무역, 문화, 과학, 기술 등 분야에서 효과적인 연결 플랫폼을 구축하고 교류와 협력을 촉진하며 해양 실크로드의 번영과 발전을 이루는 것이다.

BRI의 공동 건설은 이미 새로운 고품질 발전 단계에 진입했다.

이날 행사에는 대사, 성(省) 및 지방자치단체장, 국내외 경제인협회장, 전문가 및 기업 대표 등이 참석했다.

The 2024 Belt and Road Commerce Chambers and Associations Conference (GCCAC) is held in Fuzhou, East China's Fujian Province on December 5, 2024.Photo: Courtesy of the GCCAC (PRNewsfoto/Global Times Online)

이번 회의는 BRI를 공동으로 구축하고, 고품질 발전을 위한 새로운 동력을 공동으로 형성하며, 상호 이익과 상생의 새로운 생태계를 조성하고, 세계적으로 BRI가 깊고 실질적인 발전을 이루도록 민간 단체가 기여할 수 있는 새로운 모델을 모색하는 자리였다.

푸저우시는 해양 실크로드의 중요한 발원지다. 이 회의에서 중국공산당 푸젠성위원회 상임위원회 위원인 궈닝닝(Guo Ningning) 중국공산당 푸저우시 위원회 서기는 푸저우가 BRI 고품질 공동 건설에 깊이 통합되어 높은 수준의 개방을 지속적으로 확대하고 있다고 말했다.

궈 서기는 이번 회의에 국내외 기업협회 대표와 기업가가 대거 참석해 기회를 공유하고 협력을 논의하며 발전을 촉진했으며, 이는 BRI의 고품질 공동 건설에 새로운 추진력과 활력을 불어넣을 것이라고 강조했다.

인민일보 추이시신(Cui Shixin) 부편집장은 이 행사에서 시진핑 중국 국가주석이 처음 제안한 이래 일대일로 이니셔티브는 이미 10년의 번영을 거쳤다고 말했다. 추이 부편집장은 지난 10년 동안 기업협회와 기타 시민단체가 가교 역할을 하며 기업, 정부, 산업 간의 교류와 협력을 위한 플랫폼을 만들었다고 말했다. 이들은 무역과 인적 교류를 촉진하는 데 중요한 역할을 해왔다.

추이 부편집장은 새로운 출발점에 서서 경제단체와 민간부문이 서로 협력해 경제력을 최대한 발휘하고 언론의 이점을 더 잘 활용해 전 세계의 이익을 위한 '발전의 벨트'인 BRI가 더욱 번영하고 전 인류를 위한 '행복의 길'이 될 수 있도록 노력하자고 강조했다.

인민일보의 관할 하에 이번 회의는 푸저우시 인민정부, 환구시보, 푸젠성 상공연합회가 주최했다.

이번 행사는 환구시보 온라인, 푸저우 신구 관리위원회, 중국 푸젠성 신구(푸젠) 자유무역시범구 관리위원회, 푸저우시 인민정부 정보판공실, 푸저우시 공상연합회, 푸젠성 촨정 문화관리위원회가 공동으로 주관했다.

