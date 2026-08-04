GMI Cloud, 글로벌 AI 인프라 확장에 힘입어 ARR 전년 대비 8배 성장 달성

2026년 상반기 Live ARR 2.4배 성장… 글로벌 AI 수요 확대에 힘입어 연말 기준 계약 ARR은 전년 대비 8배 규모 확보

캘리포니아주 마운틴뷰, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 고성능 GPU 클라우드 및 AI 추론 서비스를 제공하는 AI 네이티브 클라우드 기업 GMI Cloud는 2026년 사상 최대 사업 성과를 달성했다고 발표했습니다. 이는 프로덕션 환경에서 운영되는 AI 컴퓨트에 대한 글로벌 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여줍니다.

현재 프로덕션 환경에서 운영 중인 GPU 인프라에서 발생하는 연간 반복 매출 (Live ARR) 은 2026년 상반기에 2025년 말 대비 2.4배 성장했습니다. 또한, 글로벌 선도 AI 기업들과 체결한 다년 계약을 포함한 계약 기준 연간 반복 매출(Contracted ARR) 은 현재 5억 달러를 돌파하며 2025년 말 ARR 대비 8배 이상을 기록했습니다. 확보된 계약은 신규 전력 및 GPU 인프라가 순차적으로 가동됨에 따라 올해 안에 Live ARR로 단계적으로 전환될 예정입니다.

이러한 성장세를 바탕으로 GMI Cloud는 글로벌 AI 인프라 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 미국을 비롯해 대만과 태국으로 데이터센터 인프라를 확대하고 있으며, Macnica, Compal, Taiwan Mobile과의 전략적 협력을 통해 아시아•태평양 시장에서 사업을 강화하고 있습니다.

또한 글로벌 전략의 일환으로 일본 소버린 AI 인프라 프로젝트를 발표했으며, 2028년까지 1단계로 200MW 규모의 AI 인프라 구축을 추진할 계획입니다.

GMI Cloud의 창립자 겸 CEO인 알렉스 예 (Alex Yeh) 는 다음과 같이 말했습니다.

"GMI Cloud는 오늘날 AI 시장이 요구하는 플랫폼으로 설계되었습니다. 이번 성장은 고객들이 단순한 GPU 접근을 넘어 AI 인프라를 실제 비즈니스 성과로 연결할 수 있는 AI 네이티브 클라우드를 원하고 있음을 보여줍니다. GMI Cloud는 이러한 수요에 대응하기 위해 GPU 인프라, AI 추론 서비스, 글로벌 컴퓨트 플랫폼에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나갈 것입니다."

현재 GMI Cloud의 글로벌 AI 인프라는 Frontier AI, Sovereign AI, 미디어 및 콘텐츠 제작, 리걸테크, 사이버 보안, AI 에이전트, 생성형 AI 등 다양한 산업 분야를 지원하고 있습니다. 주요 고객 및 파트너로는 Fireworks, Higgsfield, Trend Micro, Wistron, Utopai Studios 등이 있습니다.

Fireworks의 공동 창립자인 드미트로 줄가코 (Dmytro Dzhulgako) 는 다음과 같이 말했습니다.

"기업들이 범용 AI 활용에서 자체 데이터를 활용한 맞춤형 AI 구축으로 전환하면서 신뢰할 수 있는 AI 인프라는 핵심 경쟁력이 되고 있습니다. GMI Cloud의 고성능 컴퓨트 플랫폼을 통해 고객이 요구하는 속도, 안정성, 유연성을 갖춘 프로덕션급 AI 추론 서비스를 제공할 수 있었습니다."

GMI Cloud의 성장은 GPU 인프라 사업에만 국한되지 않습니다. AI 추론 서비스는 불과 4주 만에 34배 성장했으며, 현재 주당 약 2.5조 토큰을 처리하고 있습니다. 이는 프로덕션 환경에서 대규모 AI 추론에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다.

또한 GMI Cloud는 다양한 AI 모델을 단일 API로 제공하는 글로벌 AI 모델 플랫폼 OpenRouter의 주요 토큰 프로바이더 중 하나로, 미국과 아시아•태평양 지역을 대상으로 AI 추론 엔드포인트를 제공하고 있습니다. GMI Cloud의 추론 플랫폼은 최첨단 AI 연구기관, AI 에이전트 기업, 생성형 AI 서비스 기업 등 대규모 AI 워크로드를 운영하는 다양한 조직에서 활용되고 있습니다.

GMI Cloud는 NVIDIA GPU 인프라와 AI에 최적화된 클라우드 및 추론 서비스를 결합해 모델 학습, 포스트 트레이닝(Post-training), 파인튜닝(Fine-tuning), 대규모 AI 에이전트 추론을 지원하고 있으며, 각 국가의 규제를 충족하는 안전한 Sovereign AI 환경 구축도 지원하고 있습니다.

앞으로도 GMI Cloud는 미국에서 아시아까지 글로벌 AI 인프라를 지속적으로 확장하며, 미국과 아시아•태평양 지역에서 프로덕션 환경의 AI 워크로드를 운영하는 기업들을 지원하고 글로벌 성장을 이어갈 계획입니다.

GMI Cloud 소개

GMI Cloud는 차세대 AI 애플리케이션을 위한 AI 네이티브 클라우드 인프라 기업입니다. 고성능 GPU 클라우드, 200개 이상의 AI 모델을 단일 플랫폼에서 제공하는 Model-as-a-Service(MaaS), 전용 추론 엔드포인트 및 AI 워크로드 배포 솔루션을 통해 기업과 개발자의 프로덕션 AI 구축을 지원합니다. 또한 확장 가능한 컴퓨팅 리소스와 유연한 인프라, AI 개발자를 위한 통합 플랫폼을 기반으로 AI 개발의 실험 단계부터 프로덕션 운영까지 원활한 전환을 지원합니다. 자세한 내용은 GMI Cloud 웹사이트 (https://www.gmicloud.ai/en) 에서 확인할 수 있습니다.

SOURCE GMI Cloud