OSR Holdings, VXM01 라이센스 거래 구조 개편-- 최대 8억 1,500만 달러 규모의 수익을 모회사가 직접 수령하는 구조로

미국 워싱턴주 벨뷰, 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 나스닥 상장 바이오 메디컬 지주회사 OSR Holdings, Inc.(나스닥: OSRH)는 BCM Europe AG와 체결한 주력 항암백신 자산 VXM01의 글로벌 라이선스 계약에 관한 구속력 있는 텀시트(2025년 1월 13일자)의 거래 구조를 개편했다고 밝혔습니다. 이번 개편은 모회사인 OSR Holdings 및 그 주주들에게 경제적 이익이 직접적으로 귀속되도록 설계하는데 중점을 두었습니다.

개편된 구조에서는 OSR Holdings가 자회사인 Vaximm AG 및 BCME가 운용하는 라이센싱 전용 펀드 Decentralized Science Investors I, LP와 함께 직접 라이선스 계약의 당사자로 참여합니다.

개편된 조건에 따라, OSR Holdings는 VXM01의 임상 개발을 지원하기 위해 Vaximm AG에 최대 3,000만 달러 규모의 금융 한도("드로우-다운" 방식)를 제공합니다. Vaximm은 실제 임상 프로그램의 필요에 따라 단계적으로 자금을 인출할 수 있습니다. 이는 기존 구조—BCME 운용 펀드가 자회사에 일괄 선급금을 지급하는 방식—를 대체하는 것으로, 드로우-다운 방식을 통해 실제 임상진도 및 자금수요에 맞춰 자금을 활용함으로써 조직 전반적으로 자본 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

이에 대한 대가로, BCME 펀드는 자회사 Vaximm이 아닌 모회사 OSR Holdings에 직접적으로 최대 8억 1,500만 달러의 마일스톤 및 로열티를 지급할 책임을 집니다. 이번 구조 개편은 OSR Holdings가 Vaximm으로부터 배당 등 상향식 배분에 의존하지 않고 라이선스 관련 현금 흐름을 직접 수령할 수 있도록 하는 구조적 전환을 의미합니다.

"이번 개편된 구조를 통해 당사는 VXM01 라이센스 거래의 경제적 성과에 직접 참여할 수 있게 되었습니다. 이는 투명성을 강화하고 상장사인 OSRH 및 당사 주주들의 입장에서 가치 실현의 방식이 보다 직접적이고 투명하게 설계되었음을 의미합니다. 동시에 Vaximm은 임상 프로그램을 차질 없이 진행할 수 있도록 모회사인 OSRH를 통해 충분한 자금을 확보하게 될 것입니다"

— OSR Holdings CEO 및 이사회 의장 황국현

또한 OSR Holdings는 라이센스 본 계약 체결일로부터 6개월 이후부터 당사의 단독 재량으로 주당 10달러에 최대 1,500만 달러 상당의 OSRH 보통주를 BCME 펀드에 발행할 수 있는 옵션을 보유합니다. 주당 10달러의 발행가는 현재 OSRH 보통주 시장가 대비 상당한 프리미엄을 나타내며, BCME가 지금으로부터 6개월후 이 정도 프리미엄이 붙은 가격에 신주를 인수하겠다는 것은 VXM01의 장기적 성공에 대한 강한 신뢰를 보여주는 지표입니다. 아울러 이 구조는 주식발행 여부에 대한 결정권을 OSR Holdings에 전적으로 부여함으로써, 현재 시장가 수준에서 기존 주주들의 지분이 희석되는 것을 방지하고자 하는 의도를 반영합니다.

기존 텀시트에서 검토되었던 디지털 자산 지급 조항은, 상장 기업의 디지털 자산 보유 및 거래와 관련된 규제 환경이 아직 충분히 명확하지 않다는 점에 양 당사자가 합의하여 잠정 보류하기로 하였습니다. 양 당사자는 관련 규제 환경이 충분히 명확해지는 시점에 향후 수정 합의를 통해 해당 조항을 재도입할 권리를 유보합니다.

글로벌 라이센스 본 계약의 체결 목표 시한은 이사회 승인 및 독립적인 공정성 의견서(Fairness Opinion) 수령을 조건으로 2026년 4월 30일로 그대로 유지됩니다.

VXM01은 VEGFR을 표적으로 하는 경구용 DNA 기반 항암백신으로, 임상 2상 이상 후기 임상 단계에 진입할 준비가 된 자산입니다.

주요 요약

자회사를 거치치 않고 직접 수령: 마일스톤 및 로열티를 OSR Holdings, Inc.에 직접 지급

마일스톤 및 로열티를 OSR Holdings, Inc.에 직접 지급 선급 구조 개편: OSRH가 Vaximm에 최대 3,000만 달러 규모의 개발 금융 한도 제공 (드로우-다운 방식)

OSRH가 Vaximm에 최대 3,000만 달러 규모의 개발 금융 한도 제공 (드로우-다운 방식) 총 거래 규모: 마일스톤 최대 8억 1,500만 달러 (로열티 별도)

마일스톤 최대 8억 1,500만 달러 (로열티 별도) 주식 발행 권한: 주당 10달러에 1,500만 달러 규모, OSR Holdings 단독 재량 행사 — BCME의 장기적 신뢰를 보여주는 상당한 프리미엄

주당 10달러에 1,500만 달러 규모, OSR Holdings 단독 재량 행사 — BCME의 장기적 신뢰를 보여주는 상당한 프리미엄 디지털 자산: 상장기업 디지널 자산 보유 규제 명확화 시점까지 보류

상장기업 디지널 자산 보유 규제 명확화 시점까지 보류 본 계약 체결 목표: 2026년 4월 30일

OSR Holdings, Inc. 소개

OSR Holdings, Inc. (NASDAQ: OSRH)는 글로벌 헬스케어 지주회사로서 의료 및 웰니스 분야의 바이오메디컬 혁신을 선도하는 데 주력하고 있습니다. 자회사들을 통해 면역항암, 재생 바이오의약품, 의료기기 기술 분야에서 사업을 영위하며 전 세계 환자들의 건강 증진을 목표로 하고 있습니다. 자세한 내용은 www.OSR-Holdings.com에서 확인하실 수 있습니다.

Vaximm AG 소개

Vaximm AG는 스위스-독일 기반의 비상장 바이오테크 기업으로, OSR Holdings, Inc. (NASDAQ: OSRH)의 100% 자회사입니다. Vaximm은 약독화된 생균 벡터를 활용하여 종양 관련 항원을 전달하고 강력한 세포성 면역 반응을 유도하는 경구용 T세포 백신 플랫폼을 보유하고 있습니다. 주요 파이프라인인 VXM01은 VEGFR-2를 표적으로 하는 치료제로, 다양한 암 적응증에서 임상적 활성 및 안전성을 입증한 바 있습니다. 자세한 내용은 www.Vaximm.com에서 확인하실 수 있습니다.

BCM Europe AG 소개

BCM Europe AG는 스위스에 기반을 둔 생명과학 투자 기관으로, OSR Holdings의 최대 주주입니다.

미디어 및 투자자 문의

OSR Holdings, Inc.

Investor Relations

[email protected]

미래예측진술(Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 1995년 제정된 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 따른 미래예측진술이 포함되어 있으며, 여기에는 Vaximm AG와 BCM Europe AG 간의 잠재적 라이선스 계약, VXM01의 개발 및 상업화, 개정된 거래 구조의 기대 효과, 그리고 최종 계약 체결 예상 시점 등에 관한 내용이 포함됩니다. 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성을 내포하고 있으며, 여기에는 최종 계약 체결 여부, 임상 개발의 진행 및 성공 여부, 규제 환경 변화, 시장 상황 및 기타 회사의 사업 및 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 요인들이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 실제 결과는 이러한 미래예측진술에서 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. OSR Holdings, Vaximm 및 BCM Europe AG는 법에서 요구되는 경우를 제외하고, 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

SOURCE OSR Holdings