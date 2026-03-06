PENFOLDS, 트로이 시반을 크리에이티브 파트너로 임명 파리 패션위크에서 한정판 Bin 389 콜라보레이션 공개

파리, 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- Penfolds 는 오늘 트로이 시반 (Troye Sivan) 을 새로운 크리에이티브 파트너로 선정했다고 발표했습니다. 이번 기념비적인 다년간의 파트너십을 통해, 문화적 아이콘인 트로이 시반은 브랜드를 새로운 창의적 영역으로 이끌며, 함께하는 경험의 가치를 기념할 예정입니다.

트로이 시반은 협업에 대한 기대감을 이렇게 표현했습니다.

"Penfolds 와의 파트너십은 저에게 꿈에 그리던 창의적 대화입니다. Penfolds 와 저는 문화에 대한 열정과 의미 있는 순간을 만드는 데에 대한 신념을 공유합니다. 함께 사람들을 연결하는 계기가 되는 경험을 창조하고자 합니다."

Penfolds Bin 389 Designed by Troye Sivan Magnum Penfolds Bin 389 Designed by Troye Sivan 750ml

Penfolds 최고마케팅책임자 (CMO) 크리스티 키이트 (Kristy Keyte) 역시 다음과 같이 말했습니다.

"트로이 시반은 음악, 패션, 디자인 그리고 이제는 와인까지 그 영향력을 확장하는 비전가입니다. 그는 Penfolds 가 중요하게 생각하는 호기심, 창의성 등의 가치를 온전히 embody 하고 있습니다. 트로이는 Penfolds 가 스스로 도달하기 어려운 새로운 영역으로 나아가도록 이끌어주며, 사람들을 연결하고 잊지 못할 기억을 만드는 새로운 길을 열어주는 신뢰할 수 있는 파트너입니다."

트로이 시반은 파리 패션위크 기간 중 가까운 친구 및 창작자들과 함께한 소규모 디너를 열어 파트너십 발표를 기념했으며, 첫 번째 협업인 한정판 Penfolds Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz 디자인을 공개했습니다.

Bin 389 Designed by Troye Sivan 은 두 가지 에디션으로 구성되며, 모두 2023 빈티지 와인이 담겨 있습니다.

750ml 한정판 기프트 박스

1.5L 매그넘 아트피스

750ml 병은 트로이의 휴대전화 사진첩에서 직접 선정한 20장의 이미지 중 하나가 인쇄된 티슈 페이퍼로 한 병씩 수작업으로 포장되었습니다. 1.5L 매그넘 에디션은 한국 아티스트 윤라희 (Rahee Yoon) 가 수작업으로 제작했으며 단 20점만 생산된 매우 희소한 컬렉터 아이템으로, 관심등록 (Expression of Interest) 방식으로만 구매가 가능합니다.

투명감 있는 레드 & 화이트 디자인은 따뜻함과 향수를 불러일으키며, 와인 자체는 Penfolds 의 우수성을 대표하는 기준점으로 널리 알려져 있습니다. 세계에서 가장 많이 셀러링되는 호주 와인 중 하나로, 세계 각지의 컬렉터들에게 사랑받는 이 와인은 트로이 시반 특유의 표현력 있고 친근하며 세련된 감성을 반영합니다.

트로이 시반은 Human Made 의 창립자이자 Kenzo의 아티스틱 디렉터인 NIGO에 이어 Penfolds 의 두 번째 크리에이티브 파트너가 되었습니다. Penfolds 크리에이티브 파트너들은 전 세계적으로 인정받는 문화적 트렌드세터로, 진정성과 혁신을 결합해 창의성의 경계를 재정의합니다.

Bin 389 Designed by Troye Sivan은 2026년 3월부터 글로벌 럭셔리 리테일, 트래블 리테일 및 DTC (direct to consumer) 채널을 통해 전 세계적으로 출시될 예정입니다. Penfolds 와 트로이 시반의 추가 협업은 2026년 내내 순차적으로 발표될 예정입니다. 자세한 정보는 www.penfolds.com 에서 확인할 수 있습니다.

편집자 참고 사항

Bin 389 Designed by Troye Sivan (글로벌 출시) 권장 소비자가 (KRW) 750ML 180,000원 1.5L 매그넘 관심등록 가격 (EOI)

Penfolds 소개

Penfolds는 180년 넘게 품질에 대한 일관된 헌신을 이어오고 있으며, 이 전통은 블렌딩의 예술을 바탕으로 모든 와인이 "하우스 스타일"이라는 일관되고 명확한 철학을 공유하는 데에서 비롯됩니다. Grange, Bin 707 Cabernet Sauvignon, Bin 407 Cabernet Sauvignon, Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz 등 Penfolds의 대표 와인은 전 세계에서 존경받고 있습니다.

이 철학은 남호주의 Penfolds 본고장을 넘어 프랑스, 미국, 중국 등 비옥한 토양으로 확장되었고, FWT 585 및 FWT 543 같은 와인이 Penfolds의 명성을 더욱 공고히 하고 있습니다.

세월이 흐르며 혁신은 위대한 전통으로 자리 잡았고, 세대를 거쳐 많은 이들이 Penfolds와 함께 특별한 순간을 기념해왔습니다. 창립 후 거의 200년이 지난 지금도 Penfolds는 새로운 장을 계속 써 내려가며 세계적으로 가장 존경받는 와인 브랜드로 자리하고 있습니다.

자세한 정보: www.penfolds.com

트로이 시반 소개

트로이 시반은 그래미상 후보에 오른 오스트레일리아 출신 가수, 작곡가, 배우로, 팝 음악, 문화, 패션, LGBTQIA+ 대표성을 아우르는 글로벌 아이콘으로 자리매김했습니다.

그는 260억 회 이상의 스트리밍, 전 세계적으로 1,000만 장 이상의 앨범 판매를 기록했으며, 30세에 이러한 성과를 거둔 아티스트는 극히 드뭅니다. 영화 출연, 하이패션 브랜드 협업, 런웨이 등장, 라이프스타일 브랜드 론칭, 3,900만 명 이상 소셜 팔로워 등 다방면에서 영향력을 행사하고 있습니다.

2014년 EP TRXYE, 2015년 Wild로 글로벌 주목을 받기 시작했으며, 데뷔 앨범 Blue Neighbourhood, 두 번째 앨범 Bloom, 2020년 EP In A Dream, 가장 최근의 세 번째 정규 앨범 Something To Give Each Other 등을 통해 음악적 입지를 확고히 했습니다.

2023년 히트 싱글 Rush는 글로벌 찬사를 받으며 그래미상 2개 부문에 노미네이트되었고, 이후 Got Me Started로 세 번째 그래미 노미네이션을 기록했습니다.

2024년에는 유럽 및 호주 투어 Something To Give Each Other Tour를 헤드라인으로 이끌었으며, Charli XCX와 함께 북미 SWEAT 투어를 공동 헤드라인으로 진행했습니다.

또한 6개의 ARIA Awards, Billboard Music Award, 3개의 MTV Europe Music Awards, 2개의 GLAAD Media Awards를 수상했습니다. 영화 Boy Erased OST로 참여한 "Revelation"은 골든글로브 후보에 올랐으며 오스카상 최종 후보에도 올랐습니다.

프라다, 랑방 뷰티, 구글, 스미르노프, 까르띠에, YSL Beauty, 캘빈 클라인, 발렌티노, 세비지 펜티, GAP, 비욘세의 Ivy Park 등 세계적인 브랜드 캠페인에도 다수 등장했습니다.

또한 HBO 시리즈 The Idol에도 출연하며 배우로서도 활약했으며, 향수와 아트 오브제 컬렉션을 선보이는 독립 럭셔리 라이프스타일 브랜드 Tsu Lange Yor를 론칭했습니다.

트로이 시반은 현재 LA와 멜버른을 오가며 활동 중이며, Good World Management, CAA, imPRint의 대표를 받고 있습니다.

자세한 정보: www.troyesivan.com

SOURCE Penfolds