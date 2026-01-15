ROE 비주얼, LED 기술 개척 20주년 맞아

선전, 중국 2026년 1월 14일 /PRNewswire/-- 라이브 이벤트, 투어, 방송 및 설치용 LED 디스플레이 기술 분야의 글로벌 선도 기업인 ROE 비주얼(ROE Visual)이 2026년 창립 20주년을 맞아 '무대를 넘어, 열정을 잇다(Beyond Stages. Passion On.)'를 주제로 기념행사를 진행한다고 밝혔다. ROE 비주얼은 2006년 선전에서 제이슨 루(Jason Lu) 창립자가 래디언트 옵토 일렉트로닉스 테크놀로지(Radiant Opto Electronics Technology)라는 이름으로 설립한 이후, 시각적 경험을 지속적으로 재정의하며 LED 혁신의 새로운 기준을 정립해 왔다.

지난 20년간 ROE 비주얼은 소규모 개척 팀에서 전 세계 크리에이터, 디자이너, 기술자, 제작 전문가들에게 고성능 LED 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 성장했다. ROE 비주얼은 초창기 개발한 혁신적인 LINX 라인과 Magic Cube 시리즈부터 Black Pearl, Carbon, 그리고 혁신적인 Topaz 플랫폼과 같은 대표 제품을 통해 관객이 라이브 비주얼 스토리텔링을 경험하는 방식을 형성해 왔다.

제이슨 루 창립자는 "이 이정표는 단순히 지나온 시간을 축하하는 것이 아니라, 혁신을 향한 동력을 새롭게 다지고 업계를 형성해 온 파트너십을 더욱 심화할 기회"라며 "의미 있는 솔루션을 개발하고 커뮤니티와 함께 성장하는 데 계속 집중할 것이다. 앞으로도 우리는 시각 기술의 한계를 뛰어넘어 대담한 아이디어를 현실로 구현해 나가겠다"고 말했다.

ROE 비주얼은 스페인 바르셀로나에서 열리는 ISE(Integrated Systems Europe) 2026(2월 3~6일)을 시작으로 20주년 기념 행사의 막을 올릴 예정이다. 연중 진행되는 다양한 기념 이벤트와 제품 쇼케이스, 파트너 협업을 통해 회사의 유산과 미래 비전을 함께 조명하며, 전 세계 관객에게 ROE 비주얼의 이야기를 전할 계획이다.

향후 ROE 비주얼은 성능, 신뢰성, 창의적 유연성을 결합한 LED 플랫폼을 통해 라이브 이벤트, 방송 환경, 버추얼 프로덕션 스테이지, 고정 설치 분야의 진화를 지속적으로 지원하겠다는 의지를 재확인했다.

ROE 비주얼의 그레이스 궈(Grace Kuo) 최고전략책임자(CSO)는 "우리에게 LED 디스플레이의 미래는 유행을 좇는 것이 아니라, 실제 환경에서 창의성을 구현할 수 있도록 지원하는 것"이라며 "이번 20년의 성공 여정은 소중한 고객, 파트너, 그리고 헌신적인 모든 ROE 비주얼 팀원이 있었기에 가능했던 공동의 성과다. 투어 공연, 상설 설치, 하이브리드 디지털 퍼포먼스 모두 기대치는 동일하다. 바로 절대적인 신뢰성, 시각적 정밀성, 그리고 유연성이다. ROE 비주얼은 시각적 탁월함이 기술을 넘어 감동이라고 믿는다. 우리는 사람들을 하나로 모으는 경이로운 순간을 만드는 데 열정을 쏟고 있다"고 말했다.

