SKE, 유통망 확대와 첨단 베이핑 기술로 한국 시장 입지 넓혀

서울, 대한민국 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 세계적 전자담배 브랜드 SKE가 판로 확대와 차세대 전자담배 기술을 앞세워 한국 내 입지를 넓혀가고 있다. 기업 성장세가 새 국면에 진입했다는 평가다. 영국과 유럽을 중심으로 해외 시장에서 존재감을 키우고 있는 상황에서 한국 시장에서도 폭넓은 유통망과 소비자들의 호응에 힘입어 시장 점유율을 높이고 있는 것이다.

이 같은 성장세의 주된 동력은 편의점과 맺은 파트너십의 확대에 있다. 소비자들의 관심이 크고 점포 내 회전율이 높고, 편의점에서 SKE 주력 제품에 대한 인지도가 높고 반복 수요도 많다.

또 시인성과 접근성이 중요한 한국의 편의점 시장에서 SKE의 제품 포지셔닝 또한 한국 소비자의 니즈에 맞아 떨어졌다.

SKE는 편의점 외에 OG9, 샤슈(SiaSiu), 베이프몬스터(Vape Monster)와도 협업하여 한국 내 전자담배 전문 유통망에서도 입지를 강화했다. OG9의 하이브리드 모델은 오프라인 소매점과 B2B 유통망을 결합한 것으로, SKE는 전자담배 커뮤니티에서 영향력을 키우는 수단으로 이용하고 있다. 베이프몬스터는 온라인 플랫폼으로, SKE는 디지털에 친숙한 소비자들을 직접 공략하는 수단으로 모스트베이프를 활용 중이다. SKE는 이 두 채널을 통해 애연가와 얼리 어답터들을 대상으로 영향력을 확대하는 한편, 성장 중인 한국 내 베이핑 수요 속에서 앞을 내다보는 브랜드로서 입지를 공고히하고 있다.

한국에서 거둔 성공은 각계각층 소비자 집단에 맞춰 제품을 다양하게 출시한 것이 원동력이라는 평가다. SKE Crystal Bar TB1000은 편의점에서 제일 많이 팔리는 제품으로, 변치 않는 성능으로 인기를 끌고 있다. 시선을 사로잡는 디자인과 상쾌한 맛, 부드러운 드로잉이 한국인의 취향에 잘 맞아 판매가 꾸준하다. 그 결과 소매업체에서도 재입고 요청이 이어지고 있다. 외관이 매력적이고 맛에 부담이 없어 편의점을 찾는 애연가들 사이에서 인기가 많다.

베이프 전문 채널에서는 SKE Cloud Zero가 혁신성을 앞세워 인기 제품으로 급부상했다. Cloud Zero는 기술적 정교함을 중시하는 한국 소비자들에게 맞춰 설계되었으며, 업계에서 처음 선보이는 기능까지 탑재했다. 베이퍼리스 모드(Vaporless Mode)를 선택하면 눈에 보이는 배출물이 완벽하게 사라져 공용 공간에서도 은밀하게 흡연이 가능하다. 전환식 듀얼 모드 시스템을 통해 상황에 따라 베이퍼 모드와 베이퍼리스 모드를 즉시 전환할 수 있다. 특허받은 모비우스 스트립(Mobius Strip) 측면 디스플레이를 통해 배터리와 전자액 잔량을 실시간으로 확인할 수도 있다. 기능과 미학이 조화를 이뤘다는 평가다. Cloud Zero는 11가지 맛과 마카롱을 닮은 컬러웨이가 어우러져 성능과 스타일 측면에서 모두 부족함이 없다. 바로 이 점이 까다로운 한국 소비자에게 어필하고 있는 것이다.

SKE가 한국에서 선전하고 있는 데에는 유럽에서 거둔 성과의 공이 크다. 실제로 영국에서는 3대 브랜드로 군림하며 테스코, 부커(Booker), 모리슨스(Morrisons) 같은 대형 소매업체에 납품하고 있다. SKE는 이처럼 검증된 성공 모델을 토대로 한국 내 수요 증가에 편승하는 한편, 적극적으로 채널 전략을 펼쳐 영국의 성공 신화를 한국에서도 재현하겠다는 기세다. 현재는 장기 생태계를 구축하여 수급 안정화, 제품 성능 강화, 셀스루(sell-through) 역량 확대를 실현하고 채널 파트너를 지원하는 데 집중하고 있다.

SKE 소개

SKE는 영국과 유럽에서 인정받고 있는 베이핑 브랜드다. 디자인 중심의 혁신과 고품질 제품으로 유명하다. 세련미와 기발한 발상, 범용성을 베이핑과 결합해 업계에 신선한 바람을 일으키고 있으며, 최신 기술을 베이핑에 접목해 흡연의 패러다임을 바꾸고 있다는 평가를 받는다.

SKE에 관한 더 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

언론 관련 문의처: [email protected]

SOURCE Shenzhen SKE Technology