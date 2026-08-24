SUPER JUNIOR,Stray Kids,aespa등 34팀의 화려한 라인업이 함께한 제2회 TIMA가 막을 내렸다.

TIMA는 'Shine', 'Starlight', 'Aurora'의 세 가지 테마로 구성되어 국내외 최정상급 아티스트 및 그룹 34팀이 참여한 가운데 펼쳐졌다. 이번 라인업에는 TAEYONG, NexT1DE, KiiiKiii, CIIU, ALPHA DRIVE ONE, NOWZ, Hearts2Hearts, Daniel Seavey, 82MAJOR, ALLDAY PROJECT, MC Michael Cheung, YEONJUN, BABYMONSTER, RIIZE, aespa, TOMORROW X TOGETHER, SUPER JUNIOR, WayV, NEXZ, UNCHILD, NuNew Chawarin Perdpiriyawong, MODYSSEY, KickFlip, AND2BLE, EVAN, MEOVV, William Chan, PLAVE, NMIXX, NCT WISH, IVE, TAEYEON, Charlie Puth, Stray Kids가 이름을 올렸다. 화려한 라인업을 통해 글로벌 영향력을 확장한 TIMA는 다양한 음악 스타일이 한데 어우러지는 무대를 선보이며 전 세계 수만 명의 팬들에게 경계를 넘어 함께 공감하는 시청각적 향연을 선사했다.

제1회와 비교해 이번 TIMA는 5만 명을 수용할 수 있는 홍콩의 대표 랜드마크인 카이탁 메인 스타디움에서 개최돼 한층 업그레이드된 규모를 선보였다. 대형 스포츠 및 엔터테인먼트 행사를 개최할 수 있는 공연장에 수준 높은 무대 연출을 더해 미학적 디자인과 압도적인 사운드가 어우러진 시청각적 경험을 완성했다. 현장을 가득 메운 수만 명의 관객은 리듬에 맞춰 몸을 흔들고 뜨거운 환호를 보내며 공연의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

Stray Kids가 'International Group of the Year', SUPER JUNIOR가 'The Most Influential International Group of the Year', Charlie Puth가 'International Artist of the Year', TAEYEON이 'The Most Influential International Artist of the Year'를 수상했다. 이어 TOMORROW X TOGETHER는 'The Best International Group of the Year – Male', aespa는 'The Best International Group of the Year – Female'의 영예를 안았다. G-DRAGON의 'Übermensch'와 BLACKPINK의 'JUMP'는 각각 'The Best Album of the Year'와 'The Best Song of the Year'를 수상했다.

업계 관계자들은 제2회 TIMA가 영향력 면에서 괄목할 만한 성장을 이뤘다고 평가했다. 국내외 음악 팬들의 지속적인 관심과 뜨거운 참여를 이끌어내며 주목받는 음악•엔터테인먼트 행사로 자리매김했을 뿐만 아니라, 글로벌 음악 업계의 관심과 적극적인 참여도 꾸준히 확대되며 다양한 음악 문화를 연결하는 중요한 플랫폼으로 성장하고 있다는 평가다.

앞으로도 TIMA는 콘텐츠의 완성도와 국제 협력에 지속적으로 초점을 맞추고 음악적 표현의 새로운 가능성을 모색해 중국과 글로벌 음악 산업 간 교류와 발전을 촉진해 나갈 예정이다. 또한 전 세계 음악 팬들과 함께 다음 음악의 여정을 이어갈 날을 기대하고 있다.

SOURCE Tencent Music Entertainment Group (TME)