TAIWAN DESIGN POWER, 부산디자인페스티벌서 첫선…대만 디자인 혁신과 창의적 가치 선보여

한국 부산디자인페스티벌에서 선보인 '타이완 디자인 파워' 대만관은 공공 서비스 혁신과 일상생활 솔루션, 브랜드 개발 및 시장 중심 디자인에 이르는 대만의 다양한 디자인 역량을 보여주는 25개 디자인 프로젝트와 20개 업체의 대표를 한자리에 모았다.

부산, 한국, 2026년 6월 14일 /PRNewswire/ -- 대만 경제부(Ministry of Economic Affairs) 산업발전서(Industrial Development Administration)가 주최하고 대만디자인연구원(Taiwan Design Research Institute, TDRI)이 주관하는 타이완 디자인 파워(TAIWAN DESIGN POWER) 대만관이 6월 11일부터 14일까지 한국에서 열리는 2026 부산디자인페스티벌(Busan Design Festival 2026)에서 선보인다. 이번 전시는 공간에서 경험으로(From Places to Experiences), 니즈에서 솔루션으로(From Needs to Solutions), 디자인에서 시장으로(From Design to Market)라는 세 가지 주제를 중심으로 25개 디자인 프로젝트와 20개 산업 파트너를 한데 모아, 대만이 디자인을 활용해 공공 서비스, 일상적 요구, 시장 개발 과제에 어떻게 대응하고 있는지 보여준다.

공간에서 경험으로: 공공 서비스 혁신을 이끄는 디자인

The “TAIWAN DESIGN POWER” Taiwan Pavilion, showcased at the Busan Design Festival in South Korea, brings together 25 design projects and 20 industry representatives, demonstrating Taiwan’s diverse design capabilities—from public service innovation and everyday-life solutions to brand development and market-driven design.

이번 전시회에서는 타이베이 메인역 MRT 리디자인, 대만 공공 픽토그램 시스템, 캠퍼스 디자인 운동 등 공공 디자인 이니셔티브가 소개된다. 이러한 프로젝트는 부문 간 협업을 통해 디자인을 공공 거버넌스에 통합하고, 보다 사용자 친화적이고 포용적이며 효율적인 공공 서비스 환경을 조성하려는 TDRI의 장기적인 노력을 보여준다.

니즈에서 솔루션으로: 일상의 필요에서 출발한 혁신적 디자인

주요 전시작으로는 GWA 에너지(GWA Energy, INC.)가 개발한 미니카 e-카고 바이크가 있다. 이 제품은 가족 이동을 위해 설계된 스마트 모빌리티 솔루션으로, 안전성, 편의성, 화물 적재 역량을 강화했다. 또한 100dB 경보음, 도난 방지 진동 알림, 방수 기능, 내장 조명을 갖춘 애플 인증 기기인 모맥스(Momax)의 PinBuzz Rechargeable Anti-Theft Personal Alarm With Find My Locator, 일상의 관찰이 실용적 솔루션으로 전환될 수 있음을 보여주는 H h L Master Bowl | Dual-Layer Ant-Proof Pet Bowl 등도 소개된다.

디자인에서 시장으로: 문화 창의성에서 글로벌 시장으로

이번 전시에서는 문화 창의성, 지속 가능성, 크로스오버 협업을 바탕으로 글로벌 시장에서 성공적으로 확장하고 있는 대만 브랜드도 선보인다. 주요 작품으로는 국제 협업, 문화 프로젝트, 브랜드 큐레이션을 통해 일본과 홍콩 등 해외 시장에 진출한 필터017(FILTER017®)이 있으며, 그랜드 비전(Grand Vision Co., Ltd.)의 OR｜Persimmon Story - Persimmon-Shaped Lotos Silt & Areca Charcoal Aroma Stone은 저수지 퇴적물 재활용 기술, 농업 폐기물 재이용, 대만 전통 감 염색 기법을 결합해 지속가능성과 문화 기반 디자인에 대한 대만의 혁신적 접근을 보여준다.

또한 대만관 자체도 순환 디자인 원칙을 구현했다. 대만 브랜드 더 영 스퀘어(The Young Square)가 개발한 허니콤 페이퍼 시스템을 활용한 재사용 및 재활용 가능한 구조는 지속 가능한 소재와 전시 디자인 분야에서 대만의 혁신성을 보여준다.

학생 디자인 쇼케이스: 대만 신진 인재, 국제 무대에 오르다

전문 디자인 프로젝트와 산업 협업 외에도 대만관에는 학생 디자인 쇼케이스 전용 구역이 마련됐다. TDRI가 큐레이션한 이 섹션에서는 명지과학기술대학, 국립성공대학, 푸젠가톨릭대학, 국립대만예술대학 등 대만 주요 4개 대학 출신 6개 영핀 디자인 어워드(Young Pin Design Award) 팀이 제작한 우수 작품 9점을 선보였다.

총 13명의 학생이 부산을 방문해 전시, 개막식, 대만–한국 학생 네트워킹 행사에 참여했다. 이번 쇼케이스는 대만 차세대 디자이너들의 창의성, 혁신성, 국제적 잠재력을 조명했다. 학생들의 작품은 현지 미디어와 관람객의 큰 관심을 받았으며, 교류 활동 전반에 걸친 활발한 참여와 생동감 있는 분위기는 대만–한국 디자인 협력에 새로운 활력을 불어넣었다.

TDRI 원장, 2026부산글로벌디자인세미나에서 대만의 디자인 기반 혁신 소개

주요 프로그램 중 하나로, 6월 11일에는 2026 부산디자인페스티벌의 국제 포럼인 2026 부산글로벌디자인세미나(Busan Global Design Seminar 2026)가 개최됐다. 이 자리에는 대만, 한국 및 글로벌 디자인 커뮤니티를 대표하는 주요 인사들이 모여 디자인이 현대 사회와 일상생활의 과제에 어떻게 대응할 수 있는지 논의했다. 장치이(Chi-Yi Chang) 대만디자인연구원(TDRI) 원장은 부산디자인진흥원(Busan Design Center, DCB)의 초청을 받아 기조연설자로 참여했으며, '일상생활로의 디자인(Design to Everyday Life)'을 주제로 발표했다. 장치이 원장은 발표에서 대만이 공공 서비스, 도시 거버넌스, 일상생활 분야에서 디자인을 활용해 포용적이면서도 혁신적인 사회적 가치를 창출하는 방식을 공유했다.

TDRI에 따르면 이번 전시는 공공 혁신에서 시장 적용에 이르는 대만의 종합적인 디자인 역량을 전 세계 관객에게 선보이는 동시에, 대만–한국 및 국제 디자인 교류를 심화하는 것을 목표로 한다.

전시 정보

일정:

2026년 6월 11~13일 | 오전 10시 30분~오후 6시

2026년 6월 14일 | 오전 10시 30분~오후 5시

장소:

부산 벡스코(BEXCO) 제2전시장

대한민국 부산광역시 해운대구 APEC로 30

주최: 대만 경제부 산업발전서

주관: 대만디자인연구원(TDRI)

참가사: GWA 에너지(GWA Energy, INC.), 모맥스 타이완(Momax Taiwan Co., LTD.), 오리젠 컬처럴&크리에이티브(ORIGEN CULTURAL&CREATIVE CO., LTD.), 키디스 파라다이스(Kiddie's Paradise Inc.), B&B 베스트 인더스트리얼(B&B Best Industrial Co., Ltd), 디 지아 인터내셔널(D. JIA International Ltd.), 닷 디자인(DOT DESIGN CO., LTD.), 그랜드 비전(Grand Vision Co., Ltd.), 루파오 파인 차이나(Lupao Fine China Co. Ltd.), 블랙 디자인(BLACK DESIGN CO.,LTD.), 라이온 트래블 서비스(Lion Travel Service Co., Ltd.), 인 오퍼레이션(YIN Operation), 바오지에 아가우드(BAUJIE AGARWOOD), 위안신치 인터내셔널(Yuan Xin Chi international CO.,LTD.), 마오마오위 디자인(Maomaoyu Design Ltd.), 센메이드 프로덕션(Senmade Production Co., Ltd.), 교쿠 하쿠(Kyoku Haku Co., Ltd.), 화이트펀 디자인(WHITEFERN DESIGN LIMITED COMPANY), 필터017(FILTER017®), 킹준(KINGJUN)

SOURCE Taiwan Design Research Institute; Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs