Xinhua Silk Road: 라쯔지 요리, 중국 동부 짜오좡에서 주요 농촌 산업으로 성장

베이징 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 중국 산둥성 짜오좡시의 유명 요리인 라쯔지(매운 닭볶음)가 독특한 맛으로 멀리서부터 찾아온 관광객을 끌어모으며 산업사슬 발전을 주도하고 있다. 이는 특색 산업 업그레이드를 통해 농촌 활성화를 적극적으로 추진해 온 짜오좡시의 노력을 반영한다.

짜오좡 라쯔지의 독특한 맛은 선지(Sunzhi)닭과 주름고추에서 나온다.

현재 선지닭 산업 사슬 표준화 시범 프로젝트는 연간 1천만 마리의 병아리를 공급할 수 있다. 주름고추는 성급 지역 공공 브랜드로 인정받은 유명 농산물로, 국가 인증 신품종 4종이 성공적으로 재배되어 연간 묘목 생산량이 1천만 그루를 넘었다.

이 산업 사슬은 지속적으로 확장되어 라쯔지 요리가 전국적으로 유통되고, 관련 조미료 판매도 놀라운 성과를 보이며 종합적인 산업 생태계를 형성하고 있다.

한편 요리문화센터, 박물관, 소비 행사 등은 '라쯔지 + 문화•관광'의 심층 통합을 주도하며 조화로운 발전을 촉진하고 있다.

아울러 운영 방식 혁신과 과학기술 금융이 병행하여 추진되고 있다. 짜오좡시는 짜오좡 라쯔지 산업투자개발 그룹(Zaozhuang Spicy Chicken Industry Investment and Development Group)을 설립하고 12개 기업을 통합해 공급망 연합을 형성했으며, 판매량은 이미 20만 건에 육박하고 있다.

또한 연구기관과 협력해 사육 기술 혁신을 이루고 신용 및 보험 운영 방식을 혁신해 산업 성장에 지속적인 동력을 불어넣고 있다.

일반 가정식에서 100억위안 규모의 산업으로 성장한 짜오좡 라쯔지 요리는 엔진처럼 농촌 활성화를 주도하고 있다.

기사 원문 보기: https://en.imsilkroad.com/p/348435.html

SOURCE Xinhua Silk Road