Xinhua Silk Road: 산둥성 둥강구, 해마•연어 양식 시너지로 어업 산업 고도화 촉진

베이징 2025년 11월 27일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 둥강구 해양개발국(Donggang District Marine Development Bureau)이 남중국 해역에 서식하는 해마와 어류의 부화•양식 기술을 현지에 적용하는 혁신적 방식을 성공적으로 구축해, 지역 수산업을 고품질, 클러스터화, 스마트화 방향으로 전환시키고 있다.

둥강구는 중국 동남부 푸젠성에서 고품질 큰배해마(배불뚝이해마) 종묘를 도입해 2020년부터 푸젠성 수산연구원(Fisheries Research Institute of Fujian) 등 기관과 협력해 왔으며, 남부 해마를 북부 지역에서 사육하기 위한 핵심 기술과 대규모 양식 기술에서 돌파구를 마련했다. 이를 통해 종묘 생존율을 90% 이상으로 끌어올렸다.

현재 둥강구의 10만 2000㎡ 규모 해마 양식 기지는 중국 최대 규모로 성장했으며, 연간 1억 마리 이상의 종묘를 생산하고 있다. 2024년 둥강구의 건조 큰배해마 생산량은 중국 전체의 37.5%를 차지해 '중국 큰배해마의 고향'이라는 명칭을 얻었다.

이와 동시에 둥강 구의 활종묘 공급망은 북쪽의 랴오닝성부터 남쪽의 장쑤성까지 확장되며, 중국 북부 지역의 큰배해마 양식 구조 전반을 재편하고 있다.

2025년 둥강 구는 중국해양대학교, 헤이룽장강 수산연구원(Heilongjiang River Fisheries Research Institute), 황해수산연구소(Yellow Sea Fisheries Research Institute) 등 주요 연구 기관과 협력해 연어 표준화 및 대규모 종묘 생산을 위한 핵심 기술 연구에 착수했다.

둥강구 해양개발국 관계자는 "모든 공정을 통제 및 추적 가능한 육상-해상 연계 연어 양식 시스템을 구축했다"고 설명했다. 둥강 구는 2035년까지 연간 3000만 마리의 종묘 생산을 목표로 3~5개의 부화•양식 기지를 조성할 계획이다.

연어 산업의 완전한 산업 사슬 구축을 위해, 둥강구는 번식, 건강 양식, 첨단 가공, 콜드체인 물류, 브랜드 마케팅, 문화 관광 및 외식 등 산업 전반을 포괄하는 12개 핵심 연어 프로젝트를 계획하고 있다. 이를 통해 2035년까지 연어 산업 총산출액을 100억 위안(미화 약 14억 달러) 규모로 끌어올릴 전망이다.

둥강구는 '하나의 해마, 하나의 연어'라는 이중 사슬 시너지를 지속적으로 발전시키고, 기술 혁신을 강화하고 산업 레이아웃을 최적화함으로써 고품질 수산업 혁신의 국가 거점으로 자리매김하는 동시에 해양 경제의 고품질 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

