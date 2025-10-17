Xinhua Silk Road: 샤인머스캣 포도 풍년, 고소득 농원으로 탈바꿈한 중국 동부 짜오좡쉐청의 한 과수원

베이징 2025년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 부드러운 가을바람이 들판을 감쌀 때 중국 동부 짜오좡시 쉐청구에 있는 한 가족 농장은 풍작으로 여념이 없다.

따스한 햇살 아래 반투명한 녹색 보석을 닮은 알알이 실한 샤인머스캣 포도송이가 가지에 매달린 채 달콤한 과일 향을 물씬 풍긴다.

몇 년 전부터 화명 가족 농장(Huanming Family Farm)에서 재배하고 있는 인기 포도 품종인 '진궈 1호(Jinguo No. 1)'는 시장성이 뛰어나다. 특히 과립이 크고, 단맛과 향이 강하며, 보관과 운송 과정에서 쉽게 변질되거나 파손되지 않는다는 장점이 이 지역 농가에 활력을 불어넣고 있다.

자연의 아름다움을 소중히 여기는 화명 가족 농장은 재배 과정에서 친환경 개발 방식을 고집하며, 콩깻묵 같은 전통적인 유기농 퇴비를 비료 대신 사용하고 과실을 종이로 봉해 해충 발생을 효과적으로 막는다.

이러한 정성이 있기에 이 가족 농장에서 수확하는 샤인머스캣 포도는 최고의 품질을 자랑하며, 소비자에게 더욱 다양한 선택지가 제시된다.

현재 화명 가족 농장은 1.33헥타르 크기의 포도밭에서 샤인머스캣 포도를 재배하고 있는데, 올해는 7만 킬로그램을 생산해 12만 위안의 수입을 올릴 것으로 예상된다.

수확기에는 도매업자 외에, 많은 개인 고객이 농장을 찾아와 직접 포도를 따는 즐거움과 광활한 포도밭의 아름다운 풍경을 만끽한다.

포도 농장부터 관광에 이르기까지, 연쇄적인 경기 부양 효과가 발생하면서 쉐청구 주우진의 포도 농장이 사실상 '돈벼락을 안겨주는 정원'으로 탈바꿈하고 있다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/347933.html

SOURCE Xinhua Silk Road