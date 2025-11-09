Xinhua Silk Road: 스마트기술과 전체 산업체인에 기반한 중국 동부 웨이하이의 강력한 낚싯대 제조산업

베이징 2025년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 전 세계에서 판매되는 낚싯대 10개 중 6개는 중국 동부 산둥성의 해안도시 웨이하이에서 생산된다. 이 놀라운 성과 뒤에는 스마트제조 기술과 완벽한 산업체인 구축을 지속적으로 추진해 온 웨이하이시의 노력이 있다.

산둥한딩산업자동화(Shandong Handing Industrial Automation Co., Ltd.)의 스마트공장에서는 독자적으로 개발한 세계 최초의 전자동 낚싯대 생산 라인이 효율적으로 가동 중이다. 이 회사는 현재 30개 이상의 낚싯대 생산 공정을 무인화하여 운영 중이다.

산둥한딩산업자동화의 샤궈둥(Sha Guodong) 연구개발총괄에 따르면, 총 2천만위안 이상이 투자된 이 지능형 생산라인은 40건 이상의 독립 특허를 획득했으며, 인력을 80% 절감해 연간 약 150만위안의 인건비를 절감하는 데 기여했다. 더 중요한 것은 지능형기술의 도입으로 생산라인이 최대 가동 상태에서도 불량률을 1000개당 3개 미만으로 유지할 수 있게 되면서 제품 품질이 더욱 안정화됐다는 점이다.

웨이하이의 낚싯대 기업들은 기술 업그레이드를 통해 효율성을 높이는 한편, '소프트 파워'에도 주목하고 있다. 웨이하이광웨이아웃도어장비(Weihai Guangwei Outdoor Equipment Co., Ltd.)의 디자인 스튜디오에서는 디자이너들이 동남아 시장을 겨냥해 새로운 루어 낚싯대 개발에 매진하고 있다.

이 회사의 탄춘린(Tan Chunlin) 부사장은 "이 신제품은 탄소섬유 등급을 업그레이드하고 구조를 최적화해 무게는 10% 줄이고 강도는 15% 높였다"며 "매년 50여 종의 이 같은 반복 개선 제품을 출시해 목표시장의 다양한 수요를 정확히 충족시키고 있다"고 덧붙였다.

웨이하이의 낚싯대 기업들은 혁신 외에도 전체 산업체인 구축에 따른 이점으로, 한 시간 안에 낚시 장비 세트의 수백 가지 부품을 원스톱으로 구매할 수 있다. 이러한 고효율적이고 협력적인 산업 생태계는 웨이하이 제조산업이 해외로 진출하는 견고한 기반이 되고 있다.

현재 웨이하이에는 5000개 이상의 낚시 장비 및 관련 기업이 모여 있으며, 제품이 60개국 이상에 수출되고 연간 총생산액은 100억위안을 넘는다.

기사 원문 보기: https://en.imsilkroad.com/p/348204.html

SOURCE Xinhua Silk Road