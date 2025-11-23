Xinhua Silk Road: 중국 동부 산둥성, 농촌 활성화 위한 문화 행사 개최

베이징 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 짜오좡시의 관차오진에서 문화•관광 행사와 신간 도서 홍보 행사가 열렸다.

'황금 은행나무와 고전의 만남, 문학 정신이 관차오를 풍요롭게 하다(Golden Ginkgo Meets Classical Charm, Literary Spirit Enriches Guanqiao)'라는 주제로 진행된 이번 행사에는 6개의 테마 전시 구역이 마련됐다. 아울러 한푸 정원 투어, 베이신 도자기 무형문화유산 공예 체험, 은행나무 공예품 만들기, 인스트루멘탈 뮤직 플래시몹, 고대 마을 자전거 투어, 용춤과 사자춤, 광장춤 등 일련의 다채로운 활동도 진행됐다.

산둥산문학회(Shandong Prose Society)의 딩지앤위안(Ding Jianyuan) 회장은 행사에서 "관차오에 들어서면 생태적 아름다움, 역사 유산, 혁명적 전통이 유기적으로 어우러진 천년의 베이신 문화가 지닌 시대를 초월한 문화적 매력에 즉시 사로잡힌다"고 말했다.

산둥우정출판사(Shandong Friendship Publishing House)의 왕쥔지에(Wang Junjie) 부편집장은 이번에 출간된 책이 관차오의 고난과 영광의 세월을 생생한 민속 이야기로 기록했다고 소개하며, 이 책에서 관차오는 단순한 지명이 아닌 혁명적 기억이 새겨진 기념비라고 덧붙였다.

이번 행사는 방문객들에게 문화, 관광, 여가, 체험이 융합된 축제를 선사했으며, 모든 방문객이 관차오에서 자신만의 이상적인 '시와 먼 곳(현실의 고단함을 벗어난 낭만적인 삶)'을 찾을 수 있도록 했다.

