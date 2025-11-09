Xinhua Silk Road: 중국 동부 웨이하이, 18개 중의학 건강관광 시범기지 설립

베이징 2025년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성에 위치한 성급 도시인 웨이하이가 최근 몇 년간 관광과 중의학, 건강 및 웰빙의 심층 통합을 강조해온 가운데, 웨이하이 톈무 온천 리조트(Weihai Tianmu Hot Spring Resort)를 포함해 18개의 중의학 건강관광 시범기지를 설립했다.

칭다오에서 온 한 관광객은 "이곳은 산림면적 비율이 높고 경관이 아름답다"며 "친구들과 함께 중의학 약재와 꽃잎이 첨가된 온천도 체험했는데 매우 편안했다"고 친구들과 함께 웨이하이 톈무 온천 리조트를 방문한 소감을 전했다.

웨이하이 톈무 온천 리조트는 해수 온천을 기반으로 중의학 약재와 온천요법을 결합한 일련의 온천 약탕 프로그램을 개발했는데, 여기에는 체질과 건강 요구에 맞춘 프로그램과 화기삼을 활용한 프로그램 등이 포함된다.

톈무 온천 홍보부의 우밍(Wu Ming) 부장은 "리조트 내 대부분의 온천탕에 설치된 중의학 약재 주머니가 염화나트륨 온천수와 결합해 독특한 건강 효과를 발휘하면서 재방문객이 크게 증가하고 있다"고 소개했다.

우 부장은 "리조트에서는 중의학 마사지, 물리치료 등 서비스도 제공하며 화기삼을 활용한 건강관리 레시피를 개발해 관광객들에게 종합적인 중의학 체험을 제공하고 있다"고 덧붙였다.

웨이하이의 중의학 건강관광 시범기지인 산둥 장부라우 문화 커뮤니케이션(Shandong Jiangbulao Cultural Communication Co., Ltd.)은 생강을 원료로 심층가공 건강식품을 생산하며, 무형문화유산 체험관을 설치해 고대 조리기술 전시, 체험형 상호작용, 스토리텔링을 통해 관광객들이 장인정신 유산에 몰입할 수 있도록 한다.

웨이하이의 또 다른 중의학 건강관광 시범기지인 룽청 중워 아일랜드 문화창조(Rongcheng Zhongwo Island Cultural and Creative Co., Ltd.)는 관광객들에게 약차•약식 체험, 약초 식별 프로그램 등을 선보이며 광범위하고 심오한 중의학 식이 및 웰니스 문화유산을 홍보하고 있다.

