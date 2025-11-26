Xinhua Silk Road: 중국 웨이하이 국제항 경제기술개발구, 일일 전자상거래 수출 물량 30만 건 돌파

베이징 2025년 11월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 웨이하이시의 웨이하이 국제항 경제기술개발구(Weihai International Port Economic and Technological Development District)에 있는 웨이하이 국제 물류단지(Weihai International Logistics Park)에서 최근에 하루 30만 건이 넘는 수출 물량을 처리하며 역대 최고 기록을 경신했다.

웨이하이 국제항 경제기술개발구는 전자상거래 수출입의 성수기에 대비해 물류 환경을 개선하고 세관 같은 관계 당국과 협력하여 서비스 질을 높이는 데 관심을 기울이고 있다.

위안항 시하이어 유통망 유한회사(Yuanhang Sea-Higher Supply Chain Co., Ltd.)의 관리자인 가오 인(Gao Yin) 씨에 따르면 효율적인 통관 지원과 원활한 물류 연계 덕분에 주문 처리부터 배송까지 걸리는 시간이 3분의 1로 단축되어 고객 만족도가 크게 높아졌다.

올해 연말 할인 행사 기간의 수출 물량은 전년에 비해 30% 넘게 증가한 것으로 추산되는데, 특히 일본과 한국 소비자의 주문량 증가세가 가장 두드러졌다.

웨이하이 국제항 경제기술개발구는 전자상거래 수출입의 중심지 역할을 하면서 관련 산업 생태계의 발전과 기업의 성장을 견인하고 있다.

앞으로 웨이하이 국제항 경제기술개발구는 세관 및 관련 당국과의 협력을 강화하고, 혁신적인 서비스 방식을 도입하며, 통관 절차의 효율성을 높여 전자상거래 수출입의 질적 발전을 적극적으로 도울 계획이다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/348482.html

SOURCE Xinhua Silk Road