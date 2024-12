Xinhua Silk Road: 평가 보고서, 서울 120 다산콜센터의 효율성 강조

베이징 2024년 12월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 서울 120 다산콜센터가 효율적인 도시 운영에 기여했다고 지난 화요일 2024년 세계 도시 핫라인 서비스 및 거버넌스 효과에 대한 평가 보고서(Evaluation Report on Worldwide City Hotline Services and Governance Effectiveness (2024))가 밝혔다.

Photo shows the consultation interface of the Seoul 120 hotline in Chinese. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

신화디지털정부연구센터(Xinhua Research Center for Digital Government)와 칭화대학교 디지털 정부 및 거버넌스 연구소(Institute for Digital Government and Governance)가 2024 '신속한 민원 처리'에 관한 베이징 포럼(2024 Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints)에서 공동으로 발표한 이 보고서는 도시 핫라인이 공유하는 4가지 핵심 지표, 즉 프로세스 거버넌스(process governance), 협업 거버넌스(collaborative governance), 스마트 거버넌스(smart governance), 대응 거버넌스(responsive governance)와 10개 2차 지표, 24개 3차 지표를 바탕으로 심층 평가한 내용을 담고 있다.

서울 120 다산콜센터의 성공적인 개발과 운영은 다양한 당사자의 협엽 거버넌스에 의존하며, 그 효율성은 자원의 통합에 의해 뒷받침된다.

서울 120 다산콜센터는 전화, 단문 메시지, 웹사이트, 소셜 미디어, 모바일 앱 등 다양한 채널을 통해 다양한 요구와 상황에 대응하고 있다.

또한, 69개 정부정보센터를 통합하고 서울글로벌센터, 응급의료정보센터, 한국관광공사, 출입국관리소, 고용노동부 등 41개 정부 기관을 대상으로 국민을 대상으로 통합 서비스를 제공하고 있다.

특히 협업 거버넌스 측면에서는 서울 120 다산콜센터는 정책 협업, 기능 조정, 플랫폼 협업 등 3대 지표에서 만점을 받았다.

2024년 세계 도시 핫라인 서비스 및 거버넌스 효과에 대한 평가 보고서는 전 세계 20개 대표 도시를 대상으로 도시 핫라인의 운영 모델과 모범 사례를 정리하고, 전 세계 도시 핫라인의 미래 동향에 대한 인사이트를 제공했다.

