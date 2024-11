中 중산대학교, 개교 100주년 기념 축하공연 개최

광저우, 중국 2024년 11월 20일 -- 중국 광둥(廣東)성 광저우(廣州)시에 소재한 공립 종합대인 중산대학교(SYSU)의 개교 100주년을 기념하는 축하공연이 11월 12일 저녁 열렸다. 교직원 및 학생과 더불어 전 세계 각지에서 활동 중인 동문 및 내빈 1100여 명이 참석한 가운데 열린 이번 행사에선 인재 양성, 기술 혁신, 국가 발전 및 문화 계승 분야에서 대학이 그동안 이룬 업적을 선보였다.

중산대학교는 개교 100주년을 맞아 여러 특별한 선물도 받았다. 그중 하나는 5억 년 전 윈난(雲南)성 청장(澄江)현의 고생물군에서 나온 화석이다. 이 화석은 1940년 대학 지질학과가 전쟁 중 대학이 윈난성으로 이전했을 때 발견한 것이다. 또 다른 선물은 신장(新疆) 카스(喀什)에서 온 무용수들의 공연이었다. 이번 무대를 위해 특별히 파미르 고원에서 온 이들 무용수들은 본 공연을 통해 중산대학교가 신장에 의료 지원을 해준 데 대해 감사를 표시했다. 중산대학교는 그동안 사회적 책임을 적극적으로 이행하면서 윈난성 청장현과 신장 위구르자치구 카슈가르에서 지원을 제공하며 지역 경제와 교육 발전에 기여하고 있다.

The Performance at the Gala(Photo by Huang Runxuan) (PRNewsfoto/Sun Yat-sen University (SYSU))

이번 축하공연에서는 장용 교수가 이끄는 광둥성수생경제동물사육중점연구소(Key Laboratory for Breeding Aquatic Economic Animals of the Guangdong Province) 연구팀과 항공우주대학(School of Aeronautics and Astronautics)의 큐브샛(CubeSat) 프로젝트팀의 발표도 열렸다. 두 팀은 학문적 성취를 위해 노력하는 대학 내 젊은 연구자들의 이야기를 함께 공유했다. 그들의 이야기는 다양한 분야에서 각 세대로 이어내려져오는 중산대학교 교수진과 학생들이 뜻을 세우고 성취해내는 등 얼마나 열정적으로 노력하고 있는지를 보여줬다.

밤늦게는 뤄웨이, 장지에웬, 양이린, 자오리우양 등 중산대학교에서 교편을 잡고 있는 올림픽 챔피언 4명과 이곳 챔피언 스포츠 팀 학생 대표들이 대학에서 하고 있는 학업과 일상에 대한 이야기를 공유했다.

국가가 주는 영예인 '경제 연구 우수 공로자(Outstanding Contributor to Economic Research)'를 수상한 경제학과 졸업생 장주오위안과 중국 최초의 여성 천문 관측소 소장인 예슈화를 포함해 대학에 큰 공헌을 한 중산대학교 동문 대표들도 화상으로 대학에 축하 인사를 전했다.

중산대학교는 새로운 여정을 시작하면서 앞으로도 쑨원 박사의 고귀한 인품을 계승하고, 인재 양성, 기술 혁신, 문화 계승, 사회봉사에 전념하여 국가와 시대에 공헌할 수 있도록 노력할 것이다.

SOURCE Sun Yat-sen University (SYSU)