갈더마코리아㈜, 2년 연속 '2024 한국에서 가장 일하기 좋은 기업' 인증 획득

- GPTW 주관 '일하기 좋은 기업' 2년 연속 선정… '밀레니얼이 일하기 좋은 기업'까지 2관왕 수상

- 자율적이고 능동적 근무환경 조성부터 맞춤형 역량강화 프로그램까지 체계적인 임직원 성장 지원

서울, 한국 2024년 11월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 갈더마코리아㈜(대표이사 이재혁)는 글로벌 신뢰경영 평가 기관인 GPTW(Great Place to Work Institute)가 주관하고 GPTW코리아가 주최하는 '2024 한국에서 가장 일하기 좋은 기업' 인증을 2년 연속 획득했다고 밝혔다. '대한민국 밀레니얼이 가장 일하기 좋은 기업'에도 함께 선정되며 혁신적인 조직문화 구축의 성과를 인정받았다.

GPTW는 매년 전 세계 150개 국가에서 10만 개 이상의 기업과 기관을 대상으로 엄격하고 공정한 심사를 진행하고 있다. 일하기 좋은 기업 인증 평가는 믿음, 존중, 공정성, 자부심, 동료애 5개 핵심 항목으로 구성된 신뢰경영 지수(Trust Index™) 설문을 통해 이뤄지며, 임직원들로부터 60% 이상의 긍정 응답 점수를 기록한 기업에게 가장 일하기 좋은 기업 인증을 부여한다.

갈더마코리아는 피부과학 전문 기업으로서 피부과 전 영역에서 개개인의 피부 타입에 최적화된 솔루션을 제공하는 한편, 건강한 기업 문화 구축에도 앞장서고 있다. 지난해 법인 설립 25주년을 맞아 삼성동으로 신사옥을 이전하며 유연하고 효율적인 근무 환경 조성에 주력했다. 특히 전체 임직원의 약 60%를 차지하는 밀레니얼 세대의 업무 자율성을 강화할 수 있는 선택적 근로시간제를 도입해 직원들이 스스로 업무에 몰입할 수 있는 최적의 근무 시간과 장소를 선택할 수 있도록 지원했으며, 실제 업무 효율성과 직원 만족도가 크게 향상된 것으로 나타났다.

또한, 갈더마코리아는 임직원들의 업무 역량 강화를 위한 프로그램도 다양하게 운영하고 있다. 직무별 맞춤형 교육과 역량 강화 프로그램을 통해 개개인이 가진 잠재력을 극대화하고 수평적인 조직문화를 바탕으로 한 자유로운 소통 환경을 구축해 창의적이고 혁신적인 아이디어가 실현될 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 노력을 인정받아 갈더마코리아는 밀레니얼 직원들의 높은 신뢰경영 점수를 기록, GPTW가 선정한 '밀레니얼이 가장 일하기 좋은 기업'으로 추가 인증을 받았다.

갈더마코리아 이재혁 대표는 "2년 연속 한국에서 가장 일하기 좋은 기업 인증 획득은 임직원들과 함께 만들어 온 건강한 조직문화의 결실이라고 생각한다"며 "앞으로도 갈더마코리아는 임직원들이 자신의 잠재력을 마음껏 발휘하며 회사와 함께 성장할 수 있는 최적의 근무환경을 만들어 나가는 데 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.

갈더마코리아

갈더마코리아(대표이사 이재혁)는 1998년 12월 갈더마의 28번째 자회사로 설립되어 "갈더마는 모두를 위한 피부 과학을 발전시키고 있습니다(We are advancing dermatology for every skin story)"라는 새로운 슬로건 하에 의약품 사업부와 에스테틱 사업부, 컨슈머케어 사업부를 통해 지속적으로 성장하고 있다.

주요 제품으로는 레스틸렌®(조직수복용 필러), 스컬트라® (폴리엘락틱산 필러) 등이 있고, 컨슈머케어 사업부의 주요 품목으로는 세타필® (저자극성 보습제), 의약품 사업부에는 수란트라® 크림, 로섹스™ 겔(이상 주사 치료제), 아크리프® 크림, 에피듀오®포르테 겔, 에피듀오® 겔, 디페린® 겔/크림(이상 여드름 치료제), 데스오웬® 로션(코르티코스테로이드제에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 경감), 클로벡스® 액(두피 건선 치료제), 메트빅스® 크림(피부암 치료제), 엘-크라넬®(안드로젠탈모증 치료제), 로세릴®네일라카(조갑진균증 치료제), 로세릴®크림(백선 치료제) 등이 있다.

더 자세한 정보는 http://www.galderma.com/kr 에서 확인할 수 있다.

