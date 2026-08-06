경구 제형의 미래를 선도하는 Lonza Capsugel, CPHI Korea에서 혁신적인 캡슐 기술을 한국 시장에 선보인다

소화 효소 전달을 개선하는 첨단 캡슐 기술

서울, 대한민국 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 론자 캡슈젤(Lonza Capsugel)이 자사의 리캡스® 듀오캡® 캡슐인캡슐(capsule-in-capsule) 기술이 위장관(GI) 내에서 산에 민감한 효소의 보호와 표적 전달을 크게 개선할 수 있음을 보여주는 새로운 동료평가 (peer-reviewed) 연구 결과를 발표했다. 전임상 위장관 모델 분야의 선도적인 전문 기업인 벨기에의 프로다이제스트(ProDigest)와의 협력으로 진행된 이번 연구는 이중방출 캡슐 기술이 첨단 제품 개발 기회를 열어주는 데 미치는 영향을 조명하며, 뉴트라슈티컬 제품에서 전달 방식 선택이 지닌 중요성을 강조한다.

학술지 파마슈틱스(Pharmaceutics)에 게재된 이번 연구는 인체 장내 미생물 생태계 시뮬레이터(Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem, SHIME)®라는 체외 모델을 활용해, 실제와 유사한 공복 및 식후 소화 조건에서 여러 캡슐 폴리머와 제형을 비교했다. 용해 거동을 평가하기 위해 캡슐에는 캡슐 용해의 지표로 카페인을, 그리고 상부 소장에 도달하면 트리뷰티린(tributyrin)에서 부티레이트(butyrate)로 전환되는 산에 민감한 소화 효소인 판크레아틴(pancreatin)을 함유시켰다. 단일 캡슐 2종과 리캡스(Licaps)® 듀오캡(DUOCAP)® 캡슐인캡슐 구성 3종을 포함한 5가지 캡슐 제형을 대상으로, 상부 위장관 전반에서의 용해 시점과 성분 보호, 효소 활성을 평가했으며, 특히 소화 효소가 가장 효과적으로 작용하는 상부 소장에 초점을 맞췄다.

음식과 함께 섭취했을 경우 리캡스® 듀오캡® 캡슐인캡슐 제형은 우수한 보호 효과와 표적화된 방출 특성을 나타냈으며, 십이지장 말단부 및/또는 공장에서 카페인이 방출되고 53%에서 87%에 이르는 높은 부티레이트 회수율을 나타냈다. 상부 소장에서의 효소 활성은 표준 속방출형 캡슐과 비교해 최대 4배 더 높았다. 이와 대조적으로, 속방출형 단일 캡슐 제형은 내용물의 상당 부분을 위에서 방출했는데, 이는 상부 소장에서의 낮은 부티레이트 회수율(16~21%)로 확인됐다. 이는 보호되지 않은 효소가 위에서 분해됐음을 시사하며, 이는 리캡스® 듀오캡® 캡슐인캡슐 기술과 비교했을 때 본래 의도된 전달 효과가 상당히 저해됐음을 의미한다.

이번 연구의 주 저자인 론자 캡슈젤 연구개발 부문의 시니어 매니저인 엘나즈 카리미안 아자리(Elnaz Karimian Azari) 박사는 다음과 같이 말했다.

"이번 연구는 리캡스® 듀오캡® 캡슐인캡슐 기술이 지닌 견고함과 신뢰성을 한층 더 뒷받침하며, 위장관 내 표적 영역으로 민감한 성분을 전달할 수 있는 역량에 대한 독립적이고 동료평가를 거친 검증을 제공한다. 이번 연구는 상부 소장에서의 방출에 초점을 맞췄지만, 이는 리캡스® 듀오캡® 캡슐이 생유산균 프로바이오틱스와 같은 성분을 대장까지 보호하고 운반해 최적의 효능을 발휘하는 데 필요한 곳까지 전달할 수 있음을 보여주는 수많은 증거들을 뒷받침한다. 이는 또한 캡슐 선택이 뉴트라슈티컬 제품의 성공과 효능에 얼마나 중요한지, 그리고 전달 방식이 왜 정말로 중요한지를 잘 보여준다."

CPHI 코리아 2026에서 경구 제형의 미래 경험하기

아시아를 대표하는 제약 및 뉴트라슈티컬 산업 행사 중 하나인 CPHI 코리아 2026(CPHI Korea 2026)은 혁신가와 제형 전문가, 제조업체, 업계 리더들을 한자리에 모아 헬스케어와 영양의 미래를 만들어가는 최신 기술 발전을 함께 살펴보는 자리다. 이번 행사는 네트워킹과 지식 교류, 그리고 차세대 제품 개발을 가능하게 하는 혁신적인 기술을 발견할 수 있는 핵심 플랫폼 역할을 한다.

2026년 8월 25일부터 27일까지 대한민국 서울 코엑스(COEX) K15번 부스에서 당사 전문가들과 함께 표적 성분 전달 분야의 최신 과학적 발전을 살펴보고, 제형 관련 과제를 논의하며, 혁신적인 캡슐 기술이 어떻게 다음 제품 혁신을 가속화할 수 있는지 알아볼 수 있다. 소화 건강 솔루션이나 프로바이오틱스, 경구용 바이오의약품, 차세대 뉴트라슈티컬 제품을 개발하고 있다면, 당사 팀이 인사이트를 공유하고 맞춤형 전달 전략에 대해 함께 협력할 수 있는 자리가 마련되어 있다.

리캡스® 듀오캡® 캡슐인캡슐 기술에 대한 자세한 정보는 CPHI 코리아 현장을 방문하거나 [email protected]으로 문의하면 확인할 수 있다.

SOURCE Lonza Capsugel