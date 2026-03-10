구이저우의 산과 강 사이에서 동양 문화의 매력을 체험하다

구이양, 중국 2026년 3월 10일 /PRNewswire/ -- 중국신문사(CNS)의 보도: 중국 서남부 내륙에 자리한 구이저우성은 카르스트 생태의 보고이자 다양한 민족 문명이 교차하는 중심지로, 푸른 산과 맑은 물을 자랑한다. 최근 몇 년간 구이저우성은 고품질 관광 노선을 개발하고 몰입형 체험을 확대하며 문화 창의 산업을 육성하는 등 문화와 관광의 심층 융합을 적극 추진해 왔다. 이러한 노력은 깊은 역사, 문화 유산을 새롭게 되살리며 구이저우를 국제적으로 주목받는 관광 목적지로 발전시키는 데 속도를 내고 있으며, '다채로운 구이저우(Colorful Guizhou)'를 세계가 중국 서남부 문화를 이해하는 중요한 창구로 만들고 있다.

Top photo: A Tunpu local opera performance in Anshun. Photographed by Tang Zhe. Middle photo: Guizhou's "Village Fashion Show". Photographed by Wu Daping. Bottom photo: Yangming Culture Park in Xiuwen, Guiyang. Photographed by Tang Zhe. (PRNewsfoto/CNS)

구이저우의 산악 문명은 다양한 문화적 뿌리 속에서 형성됐으며, 지역에서는 문화유산을 보호하고 창의적으로 활용해 역사 유산을 되살리는 데 주력하고 있다. 그 대표적 상징인 양명 문화는 명나라 사상가 왕양명(Wang Yangming)이 수문(Xiuwen)에서 깨달음을 얻으며 탄생했으며, '지행합일(Unity of Knowledge and Action)'과 '치양지(Attaining the Innate Knowledge of Goodness)'라는 시대를 초월한 사상을 제시했다. 이는 한국과 일본을 비롯한 동아시아 문화권에서 널리 연구되고 있다. 구이저우의 '양명 구도 십이경(Twelve Scenes of Yangming's Quest for the Dao)' 연구 탐방 노선은 주요 문화 유적지를 연결해 관광객들이 연구 여행과 야외 체험을 통해 동양 철학의 지혜를 체험하도록 돕는다.

민족 문화는 구이저우의 가장 독특한 배경을 이룬다. 구이저우에는 18개 토착 민족이 거주하고 중국 내 최대 규모인 312개의 중국 소수민족 마을이 있으며 묘족 은세공, 둥족 대가(Dong Grand Song), 바틱 등 100개가 넘는 국가급 무형 문화유산이 보존돼 있다. 첸둥난의 민족 문화 보호구에서는 시장 첸후 묘족 마을(Xijiang Qianhu Miao Village)과 같은 마을에서 몰입형 체험을 제공하며, '명나라 삶의 살아 있는 화석'인 안순의 둔푸 문화(Tunpu culture)는 '둔푸: 600년의 가문과 국가(Tunpu: 600 Years of Family and Country)' 관광 노선을 통해 지역 희곡 공연과 고대 마을 민박 체험으로 소개되고 있다.

구이저우는 문화 자원을 매력적인 관광 상품으로 전환해 왔으며 현재 200개 이상의 무형 문화유산 체험 공간과 510개 이상의 공방이 전통 공예의 산업화를 이끌고 있다. 테마 관광 노선은 문화 유적지와 자연 경관, 세계유산 관광지를 연결해 발걸음을 옮길 때마다 풍경과 문화가 함께 펼쳐지는 독특한 관광 패턴을 형성하고 있다. 또한 '구이저우 여행을 위한 하나의 코드(One Code for Touring Guizhou)' 디지털 플랫폼은 모바일 기반 원스톱 서비스를 제공해 여행 편의를 크게 높이고 있다.

세계를 향해 개방하며 구이저우는 양명 문화 국제포럼(International Forum on Yangming Culture)을 개최하고 묘족 자수, 바틱 등 무형 문화유산을 전시와 문화 창작 상품을 통해 세계에 소개하고 있다. 다국어 가이드와 국제 관광객 수용 체계 등 인바운드 관광 서비스도 지속적으로 개선돼 해외 방문객이 늘고 있다. 문화와 관광의 발전은 지역 주민의 소득 증대에도 기여해 민족 마을 관광, 자수 공예, 민박 운영 등 다양한 일자리를 창출하며 농촌 진흥과 문화 보호가 선순환하는 구조를 형성하고 있다.

양명의 철학적 사유에서부터 생동감 넘치는 민족 풍습, 오랜 역사를 지닌 둔푸 문화에 이르기까지 구이저우는 문화와 관광을 연결하는 다리를 통해 중국과 세계, 전통 유산과 현대 생활을 이어가고 있다. 수천 년에 걸친 문화적 뿌리는 새로운 시대 속에서 더욱 빛나고 있으며, '다채로운 구이저우'는 중국의 고품질 발전과 개방적 문화 교류를 상징하는 빛나는 문화 명함으로 자리매김하고 있다.

SOURCE CNS