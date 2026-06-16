서울, 대한민국, 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 전 세계적으로 K-뷰티에 대한 관심이 지속적으로 높아지는 가운데, 한국 스킨케어 브랜드 퓨리토서울(Purito Seoul)이 글로벌 시장에서 주목받고 있다. 최근 배우 나탈리아 다이어(Natalia Dyer)를 브랜드 글로벌 뮤즈로 선정한 퓨리토서울은 북미와 유럽 시장을 중심으로 빠르게 입지를 확대하며, 성분 중심의 철학과 피부 본질에 집중하는 브랜드 가치로 인정받고 있다.

퓨리토서울은 브랜드 슬로건인 'From Soil to Seoul'을 바탕으로 자연에서 얻은 원료를 현대적인 연구와 기술력을 통해 혁신적인 스킨케어 솔루션으로 발전시키는 데 집중하고 있다. 빠르게 변화하는 뷰티 트렌드를 쫓기보다는 피부 균형과 장기적인 피부 건강을 우선시하는 접근법을 추구하며, 이는 최근 확산되고 있는 미니멀 스킨케어 트렌드와도 맞닿아 있다.

나탈리아 다이어, 퓨리토서울과 함께 K-뷰티 여정 시작

최근 퓨리토서울의 첫 글로벌 뮤즈로 발탁된 나탈리아 다이어는 자연스럽고 세련된 이미지와 진정성 있는 매력으로 전 세계 팬들의 주목을 받고 있다. 이러한 특성은 깨끗하고 정직한 브랜드 아이덴티티를 지향하는 퓨리토서울의 브랜드 철학과도 부합한다. 퓨리토서울은 앞으로 나탈리아 다이어와 함께 다양한 비주얼 콘텐츠와 협업 캠페인을 전개해 나갈 계획이다.

브랜드 대표 제품인 ' 오트 인 카밍 젤 크림 ', ' 마이티 밤부 판테놀 크림 ', '원더 릴리프 센텔라 세럼 언센티드'는 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에서 꾸준한 관심을 얻고 있다. 특히 피부 장벽 케어와 저자극 스킨케어에 대한 소비자 관심이 높아지면서 북미 시장을 중심으로 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

퓨리토서울은 최근 미국 올리브영(Olive Young US) 입점을 비롯해 다양한 글로벌 유통 파트너십을 확대하며 소비자들의 접근성을 높이고 있다. 이를 통해 온라인 중심의 브랜드 커뮤니티를 오프라인 리테일 경험으로 연결하며 글로벌 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있다.

퓨리토서울 관계자는 "전 세계 소비자들은 K-뷰티 성분뿐만 아니라 그 안에 담긴 스킨케어 철학과 루틴에도 점점 더 큰 관심을 보이고 있다"며 "앞으로도 진정성 있는 브랜드 경험과 혁신적인 제품을 통해 글로벌 소비자들과 지속적으로 소통해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 퓨리토서울은 최근 4년간 약 10배에 달하는 성장세를 기록하며 글로벌 시장에서 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다. 성분에 대한 투명성, 우수한 제품력, 그리고 소비자 중심의 입소문을 기반으로 전 세계 고객들의 신뢰를 구축해왔다. 또한 2025 올리브영 어워즈 루키 부문 수상을 계기로 브랜드 경쟁력을 더욱 강화하며, 2026년 매출 1,300억 원 달성을 목표로 글로벌 사업 확장에 박차를 가할 계획이다.

SOURCE Purito Seoul