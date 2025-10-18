내면의 조화를 발견하세요: '원더풀 인도네시아 웰니스 페스티벌 2025' 개최

욕야카르타, 인도네시아, 2025년 10월 19일 /PRNewswire/ -- '원더풀 인도네시아 웰니스 페스티벌 2025(Wonderful Indonesia Wellness Festival 2025)'가 자바의 매혹적인 중심지 수라카르타와 욕야카르타에서 열린다. 인도네시아 관광부(Ministry of Tourism)의 웰니스 중심 관광 진흥 비전의 일환으로 처음 열리는 이 행사는 11월 한 달간 인도네시아 고유의 웰니스 문화를 체험할 기회를 제공한다.

위디얀티 푸트리 (Widyanti Putri) 인도네시아 공화국 관광부 장관은 "'원더풀 인도네시아 웰니스'는 인도네시아 웰니스 문화의 진정성을 세계에 알리기 위한 첫걸음이다. 이번 행사를 통해 인도네시아 관광이 단순히 아름다운 것에 그치지 않고, 치유적이며 평온하고 재충전의 경험이 될 수 있다는 점을 강조하고자 한다"라고 말했다.

Discover Your Inner Harmony: Wonderful Indonesia Wellness Festival 2025 Awaits (PRNewsfoto/Kementerian Pariwisata Republik Indonesia)

인도네시아는 전 세계 웰니스 산업을 선도하는 주요 국가로, 웰니스 경제에도 크게 기여하고 있다. 이러한 성공은 풍부한 전통 지식을 바탕으로 한다. 활력을 주는 전통 스파 의식, 평온을 주는 명상, 전통 약초 의약, 건강식 요리 등 수 세기에 걸쳐 전해 내려온 지혜를 세계와 공유하고 있다.

이번 '원더풀 인도네시아 웰니스 페스티벌'은 두 지역의 대표적인 웰니스 축제를 통합한 특별한 행사로 꾸며진다.

왕립 수라카르타 웰니스 페스티벌 (Royal Surakarta Wellness Festival, RSWF): 수라카르타 하디닝그라트 왕궁(Keraton Surakarta Hadiningrat)이 주최하는 이 축제는 11월 1일부터 23일까지 수라카르타에서 열린다. 전통 자바 문헌에서 영감을 받은 이 축제는 자바 예절 워크숍, 가믈란 음악 치유, 궁중 무용, 명상 산책, 전통 허브 요리 강좌 등 고대의 지혜를 현대적으로 재해석한 프로그램이 진행된다 ) .

회복과 연결을 위한 여정

왜 이곳을 방문해야 할까? 이번 축제는 인도네시아 문화의 심장부에서 몸과 마음을 회복할 수 있는 궁극의 웰니스 여정을 제공한다. 아름다운 유산 경관 속에서 전인적(holistic) 전통을 통해 몸과 마음의 활력을 되찾는 특별한 경험이 될 것이다. 문화, 전통, 내면의 평화가 진정으로 하나가 되는 곳에서 스스로와 다시 연결될 기회다.

족야카르타와 수라카르타는 자카르타에서 연결 항공편으로 쉽게 이동할 수 있으며, 두 도시는 차량 또는 셔틀로 약 한 시간 거리에 있어 접근성이 뛰어나다.

문화와 공동체가 어우러진 이 국가적 웰니스 축제에 함께할 특별한 기회를 꼭 한번 경험해 보길 바란다. 자세한 내용과 참여 방법은 https://indonesia.travel/gb/en/WonderfulIndonesiaWellness2025에서 확인할 수 있다.

