뉴마크의 2026년 1분기 한국 오피스 동향 보고, 재개발로 인한 임대인 이동 속 시장 안정세 지속과 새로운 수요 증가

서울, 한국, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 뉴마크(Newmark)는 2026년 1분기 한국 오피스 임대 동향 및 트렌드 보고서를 발표한 가운데 서울 오피스 시장의 안정적인 펀더멘털과 수요 촉발 요인의 변화 및 지속적인 임대료 상승을 부각했다. 2026년 1분기 기준 공실률은 전분기 대비 3.8% 오른 수준을 유지했으며, 임대료는 고급 오피스에 대한 지속적인 수요와 '플라이트 투 퀄리티(Flight to Quality, 자산 가치가 높은 곳으로 이동)' 현상에 힘입어 전년 동기 대비 약 5% 상승하며 오름세를 이어갔다.

뉴마크 코리아 리서치팀장 Judy Jang 총괄이사는 "서울 오피스 시장의 임대 활동이 더욱 역동적으로 변화하는 가운데 이 시장의 근본적인 안정성은 지속되고 있다"면서 "재개발과 임차인의 니즈 변화 그리고 테크 기업과 소비자를 중시하는 기업들의 증가에 따른 임대 공간의 재배치 현상이 드러나고 있다. 이를 통해 다양한 임차인들이 등장하고 있으며 우량 자산 프레미엄을 더욱 공고히 하고 있다"고 말했다.

보고서의 핵심 내용:

재개발에 따른 임차인의 이동이 임대 활동에 변화를 줘 : 재개발과 리모델링에 따른 임차인 이동이 증가하면서 특히 핵심 업무 지구를 중심으로 단기적인 공실율의 급격한 상승(Negative Absorption)으로 이어지고 있다. 그와 동시에 임차인들이 신축 및 고품질 공간을 선호하는 "플라이트 투 퀄리티" 트렌드가 지속되는 가운데 근본적인 수요는 시장 전체에 걸쳐 견조하게 유지되고 있다. 상세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다 .

재개발과 리모델링에 따른 임차인 이동이 증가하면서 특히 핵심 업무 지구를 중심으로 단기적인 공실율의 급격한 상승(Negative Absorption)으로 이어지고 있다. 그와 동시에 임차인들이 신축 및 고품질 공간을 선호하는 "플라이트 투 퀄리티" 트렌드가 지속되는 가운데 근본적인 수요는 시장 전체에 걸쳐 견조하게 유지되고 있다. 전통적인 산업군을 넘어서서 확대되는 신규 수요 : 세계적인 AI 및 테크 기업들이 서울에 거점을 마련하고 그 규모를 확대하는 한편, K-컨슈머 업체들이 주요 권역에 통합 본사를 확장, 운영하면서 임대 수요가 다각화되고 있다. 이러한 변화는 임차인들의 면면을 다채롭게 할 뿐 아니라 입지가 좋고 스펙이 우수한 오피스 환경에 대한 추가 수요를 뒷받침하고 있다. 상세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다 .



세계적인 AI 및 테크 기업들이 서울에 거점을 마련하고 그 규모를 확대하는 한편, K-컨슈머 업체들이 주요 권역에 통합 본사를 확장, 운영하면서 임대 수요가 다각화되고 있다. 이러한 변화는 임차인들의 면면을 다채롭게 할 뿐 아니라 입지가 좋고 스펙이 우수한 오피스 환경에 대한 추가 수요를 뒷받침하고 있다. 규제 완화에 따라 가속화되는 재개발과 시장의 양극화: 정책적 지원과 인센티브 프로그램으로 인해 특히 강남 업무 지구를 중심으로 건물주들이 노후 부동산의 업그레이드를 추진하고 있으며, 단기적인 공급 부족 현상이 이러한 업그레이드의 충격을 확대하고 있다. 그 결과 신축 또는 개보수 건물과 노후 건물과의 격차는 더욱 벌어질 것으로 예상되며, 권역별 차별화와 임대료의 지속적인 상승을 이끌 전망이다.

상세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

Jang 이사는 이어 "임대 수요는 테크 기반 임차인들의 증가와 기업들의 부동산 전략의 변화에 따라 계속 확대될 것으로 본다"며 "공실률은 2026년 하반기 신규 공급으로 인해 어느 정도의 등락이 있을 것이지만 우량 자산의 임대료 상승 압력은 지속될 것"이라고 덧붙였다.

전체 보고서는 여기에서 볼 수 있다.

뉴마크 뉴마크그룹(Newmark Group, Inc. (나스닥: NMRK))은 자회사들("뉴마크")과 함께 부동산 라이프 사이클의 모든 단계에 지속적으로 솔루션을 제공하는 전세계 최고의 상업용 부동산 서비스 기업이다. 뉴마크는 소유주부터, 임차인, 투자자, 창업자와 스타트업 및 우량 기업들에 이르기까지 각 고객들의 특성에 맞춘 포괄적인 상품과 서비스를 제공한다. 동사 플랫폼은 전세계의 기존 시장과 신흥 부동산 시장 둘 모두에 걸쳐 있는 영업망과 시장 정보를 결합하여 업계 전반에 있는 고객들에게 최고의 서비스를 제공한다. 뉴마크는 2025년 12월 31일 기준 연간 약 33억 달러의 매출을 기록했다. 2025년 12월 31일 현재, 뉴마크와 비즈니스 파트너들은 모두 합쳐 4개 대륙에서 약 175개 사무소와 9,300명 이상의 전문가를 보유하고 있다. 상세한 정보가 필요할 경우 nmrk.com을 방문하거나 @newmark를 팔로우하기 바란다.

뉴마크에 관한 미래 예측성 언급 본 보도자료에 있는 뉴마크 관련 언급 중 과거의 사실이 아닌 언급은 "미래 예측성 언급"이며, 그 미래 예측성 언급에 들어 있는 내용과는 상이한 실제 결과를 야기할 수 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있다. 이 언급에는 뉴마크의 사업, 실적, 재무 상태, 유동성과 전망에 관한 언급이 포함되어 미래 예측성 언급을 구성할 수도 있으며 실제 결과는 현재 시점에서 예상되는 내용과는 상당히 다를 지도 모를 리스크를 안고 있다. 뉴마크는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 어떠한 미래 예측성 언급도 업데이트할 의무를 지지 않는다. 미래 예측성 언급에 들어 있는 내용과 상이한 실제 결과를 야기할 수도 있는 추가적인 리스크와 불확실성에 관련해서는 뉴마크가 미국 증권거래위원회에 제출한 자료들에 들어 있는 미래 예측성 정보에 관한 리스크 및 특기 사항과 양식10-K, 10-Q, 혹은 8-K의 후속 보고서에 들어 있는 미래 예측성 정보에 관한 상기 리스크 요인 및 특기 사항의 업데이트 내용을 참조하기 바란다.

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SOURCE Newmark