닛폰신야쿠, 라이프스피어 세이프티 플랫폼 낙점

일본에 본사를 둔 닛폰신야쿠 , 라이프스피어 멀티비질런스를 새로운 사례 처리 데이터베이스로 선정

도쿄, 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 생명과학 분야를 선도하는 AI 주도 기술 회사이자 라이프스피어(LifeSphere®)를 개발한 아리스글로벌(ArisGlobal)은 오늘 닛폰신야쿠(Nippon Shinyaku, Ltd.)®가 자사의 라이프스피어 세이프티(LifeSphere Safety)® 플랫폼을 선택했다고 발표했다.

닛폰신야쿠는 국내외 안전성 관련 절차를 일원화하고자 글로벌 통합 데이터베이스와 업무 효율화를 모색했다. 이 회사는 검증된 자동화 기술, 일본 등 전 세계에서 오랫동안 축적한 구현 및 변경 관리 성공 사례, 그리고 전 세계의 다양한 규제와 일본 고유의 규정을 동시에 준수할 수 있는 능력을 고려해 라이프스피어를 선택했다.

라이프스피어 세이프티 플랫폼은 다음과 같은 솔루션으로 구성되어 있다.

라이프스피어 멀티비질런스 (LifeSphere ® MultiVigilance) – 전 세계의 규정에 맞게 확장할 수 있는 사례 처리 및 안전 데이터 관리용 토털 솔루션이다.

– 전 세계의 규정에 맞게 확장할 수 있는 사례 처리 및 안전 데이터 관리용 토털 솔루션이다. 라이프스피어 비즈니스 인텔리전스 (LifeSphere ® Business Intelligence) – 안전성 관리 업무를 실시간으로 분석하여 결론을 도출하는 강력한 분석 및 보고 솔루션으로서 데이터에 근거한 의사 결정, 규정 준수 상태 추적, 안전성 관리 업무 최적화에 효과적이다.

– 안전성 관리 업무를 실시간으로 분석하여 결론을 도출하는 강력한 분석 및 보고 솔루션으로서 데이터에 근거한 의사 결정, 규정 준수 상태 추적, 안전성 관리 업무 최적화에 효과적이다. 라이프스피어 리포터 (LifeSphere® Reporter) – 영업 담당자와 계열사의 부작용 접수 절차를 간소화하고 중요한 안전성 데이터를 전 세계에서 실시간으로 수집할 수 있는 다국어 지원 방식의 현장 보고 솔루션이다.

닛폰신야쿠의 자원 조달, 생산 및 보증 담당 이사 히토미 키무라(Hitomi Kimura) 씨는 "라이프스피어 세이프티 도입을 계기로 삼아 아리스글로벌과 협력 관계를 구축하게 되어 기쁘다. 아리스글로벌의 플랫폼을 도입함에 따라 업무 효율을 높이고, 외부 비용을 절감하며, 국제 안전 데이터를 더 명확히 파악하고 분석하는 동시에, 전사적인 차원에서 규정을 더 철저히 준수할 수 있을 것으로 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

아리스글로벌 아태 지역 수석 부사장 지이 첸(Zhiyi Chen)은 "라이프스피어를 도입한 닛폰신야쿠를 비롯해 오늘날 업무 효율을 높이는 한편, 미래의 혁신을 염두에 둔 채 그에 적합한 플랫폼을 물색하는 일본 및 다국적 생명과학 기업이 꾸준히 늘고 있는 추세이다. 닛폰신야쿠와 손잡게 되어 뿌듯하고, 미래 지향적인 안전성 관리 체계를 구축하려는 닛폰신야쿠의 노력을 높이 평가하고 싶다"라고 전했다.

아리스글로벌이 닛폰신야쿠를 새 고객으로 확보한 것은 아태 지역에서 라이프스피어 구현 건수가 전년 대비 233% 증가한 최근의 상승세에 힘입은 성과이다.

아리스글로벌 소개

AI 주도 기술 회사이자 라이프스피어를 개발한 아리스글로벌은 오늘날 가장 성공한 생명과학 기업들이 획기적인 진전을 이루고 신제품을 출시하는 방식을 혁신하고 있다. 아리스글로벌은 미국에 본사를, 유럽, 인도, 일본, 중국에 지사를 두고 있다. 링크드인에서 아리스글로벌의 근황을 살펴볼 수 있다. www.arisglobal.com.

닛폰신야쿠 소개

"사람들이 더 건강하고 행복한 삶을 영위하도록 돕는다"라는 경영 철학을 근간으로 삼은 닛폰신야쿠는 질병으로 고통받는 환자와 가족들에게 희망을 가져다줄 특별한 의약품을 개발하여 지역 사회의 믿음직한 기업으로 자리매김하고자 한다. 제품이나 자세한 정보는 닛폰신야쿠 홈페이지(https://www.nippon-shinyaku.co.jp/english/)에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg

