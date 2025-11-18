대한민국 여성 워킹맘 & 시니어가 일하기 좋은 기업 발표

서울, 대한민국, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 신뢰경영 평가 기관인 미국 GPTW(Great Place To Work® Institute)가 주관하고 GPTW코리아(대표 지방근)가 주최하는 2025 대한민국 여성 워킹맘이 가장 일하기 좋은 기업과 2025 대한민국 시니어가 가장 일하기 좋은 기업이 발표됐다.

대한민국 일하기 좋은 기업 선정은 전 세계 180개국에서 미국 포천지의 '일하기 좋은 100대 기업(FORTUNE 100 Best Companies to Work For®)' 선정과 동일한 방식으로 진행되는 글로벌 스탠다드의 평가 제도다.

'대한민국 여성 워킹맘이 가장 일하기 좋은 기업'의 선정 기준은 여성 워킹맘의 비율, 여성 관리자 비율, 여성 임원 여부 등을 종합적으로 평가해 결정된다. 단, 선정 후보에 포함되기 위해서는 조직 내 여성 워킹맘이 전체 구성원의 20% 이상이고, 여성 관리자(과장~부장)가 10% 이상이어야 한다. 해당 조건에 부합하는 기업은 여성 임원 한 명당 추가적인 가점을 부여받을 수 있다.

한국의 "유리천장 지수"(Glass-Ceiling Index)는 OECD 38개 국가 중 28위로서 한국의 여성과 워킹맘의 현실을 보여 주고 있다.

그러나 '대한민국 여성 워킹맘이 일하기 좋은 선정 기업'들은 여성직원 비율, 남녀 임금 격차, 유급 육아 휴직 그리고 여성 관리자 및 여성 임원 비율 등에서 일반 기업들과 비교하여 모든 면에서 월등한 지표를 보여주고 있다.

2025년 대한민국 여성 워킹맘이 일하기 좋은 기업에 선정된 기업들은 여성 워킹맘이 일하기 좋은 조직문화와 제도를 조성해 왔으며, 이를 통해 기업의 생산성과 직원의 만족도를 높이는 데 성공했다. 이번 '2025년 대한민국 여성 워킹맘이 일하기 좋은 기업'에 선정된 기업들은 아래와 같다.

멀츠 에스테틱스는 글로벌 메디컬 에스테틱 리딩 기업으로, 'Look Better, Feel Better, Live Better'라는 미션을 바탕으로, 모든 사람들이 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 데 목표를 두고 있다. 멀츠 에스테틱스는 2025년 GPTW '아시아에서 가장 일하기 좋은 기업' 중소기업 부문 1위에 선정되었으며, 같은 해에 멀츠 에스테틱스 코리아 또한 GPTW '대한민국 가장 일하기 좋은 기업' 1위에 선정된 바 있다.

㈜파고네트웍스(PAGO Networks, Inc.)는 숙련된 보안 전문가와 AI의 긴밀한 협업을 통해 기업의 보안 가시성•대응 민첩성•운영 신뢰도를 높이는 MDR(Managed Detection & Response) 서비스를 제공하는 기업이다. 파고네트웍스의 운영 성과의 기반에는 '사람 중심'의 문화와 환경이 있다. 앞으로도 사람이 기술을 이끌고, 기술이 비즈니스를 지키는 선순환을 확장해 고객의 보안 성과와 조직 역량을 함께 성장시키는 것을 목표로 하고 있다.

힐튼 코리아는 '세계를 환대의 빛과 따뜻함으로 채운다'는 창립 비전을 실천하기 위해 헌신 해 왔으며 '2024 대한민국 밀레니얼이 가장 일하기 좋은 기업'과 '2024 대한민국 여성 워킹맘이 가장 일하기 좋은 기업'으로도 선정되며, 다양한 직원들의 필요를 존중하고 워크-라이프 밸런스를 실현하는 기업임을 입증했다.

비원메디슨코리아는 환자 중심의 글로벌 혁신 항암제 기업으로 과학과 열정을 기반으로, 최신 기술을 활용해 혁신적인 항암제 포트폴리오를 확장하고 있다. 비원메디슨코리아는 협업과 창의성을 바탕으로 지속 가능한 성장을 추구하며 암 환자가 어디에 있든 합리적인 가격으로 고품질 치료제를 받을 수 있도록 하는 것이다.

한편, 대한민국 시니어가 가장 일하기 좋은 기업은 55세 이상에 해당하는 시니어 직원들의 신뢰 지수(Trust Index™)를 50% 반영해 선정되며, 60세 이상의 직원이 한 명 추가될 때마다 0.5점의 가점을 부여하는 방식으로 평가된다.

2025년 선정된 기업들은 시니어 직원들을 배려한 정책과 프로그램으로 조직 내 신뢰와 존중 문화를 형성했다는 점에서 높은 평가를 받았다. '2025년 대한민국 시니어가 가장 일하기 좋은 기업은 다음과 같다.

한국산업단지공단은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 산업단지의 개발 및 관리, 기업의 산업활동 지원과 산학협력 촉진을 위해 설립된 산업통상자원부 산하 준정부 기관이다. 최초의 산업단지인 한국수출산업공단을 관리한 이래로 기업활동을 저해하는 규제를 개선하고, 국가 통계를 생성하고, 산업입지 정책을 기획하는 등 다양한 역할을 수행해왔다.

EEW Korea는 1936년 설립된 독일 EEW Group의 한국 법인으로, 에너지•플랜트•조선 산업 등 다양한 분야에 사용되는 대구경 강관을 설계•제조•공급하는 글로벌 전문기업이다. 이번 인증은 다양한 세대가 함께 공감하고 성장할 수 있는 조직문화를 구축한 결과로, 모든 임직원이 신뢰•존중•공정의 가치를 체감하며 일할 수 있는 환경을 조성한 점을 높게 평가했다.

GPTW 코리아 김선미 평가팀장은 "대한민국 여성 워킹맘이 가장 일하기 좋은 기업과 시니어가 가장 일하기 좋은 기업은 각 기업의 다양성과 포용성을 강화하며, 글로벌 스탠다드에 부합하는 조직문화를 구축하는 데 기여하고 있다"며, 이러한 평가와 발표가 일하기 좋은 기업에 대한 사회적 관심을 높이고, 더 많은 기업들이 직원 친화적인 환경 조성을 위해 노력하도록 하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다고 전했다.

