도코모, 아두나와 글로벌 네트워크 API 확장을 위한 파트너십 계약 체결

도쿄, 2026년 1월 31일 /PRNewswire/ -- 1월 29일 NTT 도코모(NTT DOCOMO, INC.)와 아두나(Aduna)가 파트너십 계약(이하 '계약')을 체결했다고 발표했다. 이번 파트너십을 통해 국제 시장을 대상으로 개발된 도코모의 네트워크 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API, 이하 네트워크 API)가 아두나의 플랫폼을 통해 제공된다. 양사는 급변하는 산업 수요에 대응해 글로벌 네트워크 API 생태계의 확장을 가속한다는 공동의 목표를 갖고 있다.

API를 통해 이동통신 네트워크 기능을 제공하는 방식은 사기 방지, 보안 디지털 인증 등 기업들이 직면한 핵심 과제를 해결하는 효과적인 수단으로 전 세계적으로 주목받고 있다. 카마라(CAMARA)¹ 프레임워크의 지원 아래 이동통신사업자들은 주요 보안 수요를 충족하는 표준화된 API 솔루션을 개발해 공개하고 있다. 이러한 표준 API의 글로벌 애그리게이터(aggregator)² 역할을 수행하는 아두나는 전 세계 여러 사업자의 API에 단일 중앙 접근 지점을 제공함으로써 생태계 확산을 가속하고 기업의 대규모 통합 간소화를 지원하고 있다.

도코모는 신규 수익원 창출을 위한 노력의 일환으로 GSMA 오픈 게이트웨이(GSMA Open Gateway)³ 이니셔티브에 참여해 왔으며, 2025년 6월부터 아두나와 협력해 집계(aggregation) 모델을 통해 네트워크 API 기반 서비스를 확장해 왔다.

이번 계약을 통해 도코모의 첨단 네트워크 API는 아두나의 글로벌 플랫폼을 통해 전 세계 기업과 개발자들이 이용할 수 있을 것으로 기대된다. 번호 인증(Number Verification), SIM 스와프(SIM Swap) 감지 등 API를 활용한 사기 방지 전략을 지원하는 이번 협업 덕분에 기업은 계정 탈취, 신원 도용, 모바일 사기로부터 고객을 보호할 수 있다. 또한 글로벌 유통을 통해 도코모가 새로운 고객 세그먼트에 접근할 수 있는 추가적인 경로도 마련된다.

양사는 도코모의 혁신 역량과 아두나의 글로벌 집계•유통 모델을 활용해 네트워크 API의 폭넓은 채택을 지원하고 기업과 개발자가 새로운 부가가치 서비스들을 창출할 수 있도록 지원할 계획이다.

NTT 도코모 수석부사장인 히라구치 노부코(Nobuko Hiraguchi) 코어 네트워크 디자인 부서장은 아두나와 이번 파트너십 계약을 체결하게 되어 기쁘다"라며, "이번 협력으로 글로벌 표준에 맞춰 개발된 NTT 도코모의 네트워크 API가 아두나의 글로벌 플랫폼을 통해 제공되면서 고객이 일상생활의 안전과 편안함을 증진하는 새로운 가치를 창출하는 데 도움을 줄 것이라 확신한다. NTT 도코모는 네트워크 API를 포함한 기술 개발을 지속적으로 추진해 사회와 고객에게 더 큰 가치를 제공할 것이다"라고 말했다.

아두나의 앤서니 바톨로(Anthony Bartolo) 최고경영자는 "아두나는 도코모와 같은 통신 사업자들이 표준화를 실질적인 상업적 가치로 전환하도록 돕기 위해 설립됐다"라며, "도코모의 첨단 네트워크 API를 글로벌 유통 플랫폼에 연결함으로써 아두나는 전 세계 기업이 더 빠르고 안전하게, 그리고 대규모로 혁신할 수 있도록 지원한다. 이번 파트너십은 아시아 지역에서 아두나의 입지를 강화하고 글로벌 네트워크 API 경제의 성장을 가속하려는 양사의 공통된 의지를 반영한다"고 밝혔다.

¹ 카마라 프로젝트는 리눅스 재단(Linux Foundation) 산하의 오픈소스 프로젝트로, 통신사업자 네트워크 API에 대한 공통 사양을 개발한다.

² 애그리게이터는 여러 이동통신 사업자가 제공하는 표준화된 네트워크 API를 단일 통합 플랫폼을 통해 기업과 개발자들이 이용할 수 있도록 지원하는 주체를 의미한다.

³ GSMA 오픈 게이트웨이는 이동통신 사업자 전반에 걸친 공통 네트워크 API의 상용화를 촉진하기 위해 GSMA가 출범한 글로벌 산업 이니셔티브다.

NTT 도코모 소개

NTT 도코모는 9100만 명 이상의 가입자를 보유한 일본 최대 이동통신 사업자로, 3G, 4G, 5G 이동통신 기술 분야의 세계적인 선도 기업 중 하나다. '놀라움과 행복을 위해 세계를 연결하다(Bridging Worlds for Wonder & Happiness)'라는 슬로건 아래, 도코모는 글로벌 파트너들과 적극적으로 협력하며 모바일 서비스를 넘어 종합 솔루션 영역으로 사업을 확장하고 있다. 이를 통해 최고의 가치를 제공하고 기술과 통신 분야의 혁신을 주도함으로써, 글로벌 사회의 긍정적인 변화와 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Aduna 소개

아두나는 세계 유수의 통신사업자들과 에릭슨(Ericsson)이 함께 설립한 획기적인 합작 법인으로, 공통 네트워크 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 네트워크의 잠재력을 극대화함으로써 전 세계 개발자들이 혁신을 가속할 수 있도록 지원하고 있다. 주요 파트너로는 AT&T, 바르티 에어텔(Bharti Airtel), 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom), KDDI, 오렌지(Orange), 릴라이언스 지오(Reliance Jio), 싱텔(Singtel), 텔레포니카(Telefonica), 텔스트라(Telstra), T-모바일(T-Mobile), 버라이즌(Verizon), 보다폰(Vodafone) 등이 있다. 또한 구글 클라우드(Google Cloud), 인포빕(Infobip), 신치(Sinch), 보네지(Vonage) 등과 개발자 파트너십을 맺고 있다. 아두나는 GSMA와 리눅스 재단이 주도하는 카마라 오픈소스 프로젝트를 기반으로, 전 세계 여러 통신 사업자의 네트워크 API를 단일 통합 플랫폼으로 제공함으로써 협업을 촉진하고 사용자 경험을 향상시키며 산업 성장을 견인하고 있다. 네트워크 API 및 아두나에 대한 자세한 내용은 adunaglobal.com에서 확인할 수 있다.

