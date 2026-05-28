부제목 1: 제약•바이오 특화 에이전틱 CRM으로 미래 커머셜 기반 구축

부제목 2: 에이전틱 AI 및 강력한 고객 중심성으로 데이터 연결성 및 운영 유연성 확보

배포일시: 2026년 5월 28일(목) 즉시 배포 가능

서울, 대한민국 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 생명과학 산업을 위한 클라우드 선도 기업 비바시스템즈 (Veeva Systems, 이하 비바)는 오늘 독일 다름슈타트 머크 (Merck KGaA, 이하 독일 머크)사가 전 세계의 사업장에 자사의 "Veeva Vault CRM"을 전격 도입하기로 결정했다고 발표했다.

마이클 모츠(Michael Motz) 머크 헬스케어 부문 최고정보책임자(CIO)는 "우리가 지속적으로 추진하고 있는 디지털 혁신 이니셔티브의 일환으로 비바와의 협력을 이어가게 되었다"라며, "Veeva Vault는 머크의 광범위한 데이터 기반 에코시스템에 유기적으로 통합되어 부서 간 일관된 프로세스와 데이터 연결성을 지원하는 동시에, 향후 운영 모델 변화를 지원하는 유연성까지 제공한다"라고 이번 도입의 의의를 밝혔다.

독일 머크, 비바시스템즈 ‘Veeva Vault CRM’ 글로벌 도입 결정

크리스 무어(Chris Moore) 비바 유럽 사장은 "독일 머크는 수백만 명의 환자들의 삶에 변화를 만들어내겠다는 목표를 가지고 복잡한 질환의 치료제 연구 개발에 매진하고 있는 선도적인 과학기술 기업이다"라며, "워크플로우에 직접 내장된 에이전틱 AI와 강력한 고객 중심성을 지원하는 Vault CRM을 통해 독일 머크의 헬스케어 비즈니스와의 긴밀한 파트너십을 지속할 수 있게 되어 영광이다"라고 밝혔다.

"Vault CRM"은 커머셜 비즈니스 실행력의 기반을 제공하는 "Veeva Vault CRM Suite" 애플리케이션의 핵심 요소다. 특히 "Veeva AI for Vault CRM"은 커머셜 비즈니스 효율성과 효과를 극대화할 수 있도록 다양한 AI 에이전트를 제공하는 것이 특징이다.

비바시스템즈 (Veeva Systems) 소개

비바시스템즈(Veeva Systems)는 소프트웨어, 데이터 및 비즈니스 컨설팅을 통해 생명과학 산업을 위한 클라우드를 제공합니다. 혁신, 제품 우수성 및 고객 성공에 전념하며, Veeva는 세계 최대 바이오제약 기업부터 신흥 바이오테크에 이르는 1,500개 이상의 고객사를 지원합니다. 공익 기업(Public Benefit Corporation)으로써 고객, 직원, 주주, 그리고 서비스를 제공하는 산업을 포함한 모든 이해관계자의 이익 균형을 위해 노력하고 있습니다. 더 자세한 정보는 veeva.com/kr에서 확인하십시오.

미래 전망 관련 진술 (Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 비바(Veeva)의 제품 및 서비스, 제품 및 서비스 사용으로 예상되는 결과 또는 혜택에 관한 미래예측진술이 포함돼 있습니다. 이러한 진술은 회사의 현재 기대치를 기반으로 한 것입니다. 실제 결과는 이 보도자료에 기술된 내용과 실질적으로 다를 수 있으며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 2026년 1월 31일로 마감된 기간에 제출된 10-K 폼에 공개된 위험과 불확실성을 포함하여 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 수많은 위험이 존재하며, 이는 여기에서 확인할 수 있습니다(당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요약은 33페이지와 34페이지에서 확인할 수 있습니다). 또한 이후 SEC 제출 서류에서도 확인할 수 있으며, 이는 sec.gov에서 열람할 수 있습니다.

SOURCE 비바시스템즈