레노버 넵튠, 세계 최고 수준의 친환경• 고효율 HPC 및 AI 시스템 구현, 에너지 사용 최대 40% 절감

레 노버 , Top 500 슈퍼컴퓨터 및 Green500 순위에서 최상위권 등극

넵튠 시스템 , 최대 100% 열 제거로 1.1 PUE 달성 성과

온수 냉각으로 최대 약 45°C 까지 운영 가능 해 냉각 기 의존 불필요

서울, 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 레노버가 12월 1일 자사 데이터 센터 포트폴리오 전반에 걸쳐 넵튠(Neptune) 액체 냉각 기술을 확대 적용한다고 발표했다. 이는 인공지능(AI) 시대에 맞춰 지속가능한 인프라를 선도하기 위해 내놓은 조치다. 증가하고 있는 현대 데이터 센터의 컴퓨팅과 에너지 수요에 대응하기 위해 설계된 레노버 넵튠은 기존 공랭식 시스템보다 약 40% 더 낮은 전력으로 서버를 운영할 수 있기 때문에 낮은 주순의 환경 부담으로 일관된 성능을 유지한다.

레노버는 에너지 효율적 컴퓨팅 분야에서 지속적으로 리더십을 강화하고 있다. 2025년 11월 기준, 레노버는 Top500 및 Green500 순위에서 최상위권에 등극했다. 여기에는 업계 최고의 지속가능성과 함께 세계적 수준의 성능을 제공하는 넵튠 기반 슈퍼컴퓨터의 역할이 컸다.

AI 시대를 위한 냉각 방식

레노버의 의뢰로 시장조사기관 IDC가 데이터를 수집해 제작한 보고서인 'CIO 플레이북 2025(CIO Playbook 2025)'는 지속가능성 향상을 기업의 최우선 과제로 꼽는다. 기업이 AI 도입을 가속하면서 데이터 센터는 증가하는 컴퓨팅 밀도와 에너지 사용으로 인해 전례 없는 열 관리 문제와 성능 압박에 직면하고 있다. 하지만 기존 공랭식 냉각 방식은 현대 AI 시스템에서 발생하는 열을 관리하기에는 역부족이다.

레노버의 넵튠 직접 수랭(Direct Water-Cooling·DWC) 기술은 따뜻한 물을 시스템 노드에 직접 순환시켜 CPU, GPU, 메모리 열을 제거함으로써 이러한 과제를 해결한다. 약 18°C에서 작동하는 기존 냉각수 시스템과 달리 넵튠은 최대 약 45°C의 냉각수 온도에서도 작동할 수 있기 때문에 냉각기 의존을 없애고 공조 장비 사용을 줄이며 AI 및 HPC 워크로드에 필요한 안정적인 열 환경을 제공한다.

10년 이상 이어진 혁신과 수백 건의 특허를 바탕으로 개발된 6세대 넵튠 시스템은 고급 수랭식 냉각 아키텍처를 탑재해 높은 랙 밀도를 지원하고, 특수 공조 장치 없이 효율적인 운영을 지원한다. 새롭게 설계된 수직형 액체 냉각 섀시는 100% 액체 냉각 방식의 콤팩트한 시스템으로 가속 컴퓨팅을 구현하며, 높은 전력을 소모하는 대형 팬의 필요성을 제거해 데이터 센터의 총에너지 사용량을 절감한다.

레노버의 탄소 중립 비전 추진

레노버는 2050년까지 탄소 순배출량을 '제로'로 만드는 넷제로(net-zero) 목표 달성을 위해 나아가고 있으며, 이러한 노력은 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)에 의해 검증됐다. 레노버는 재생에너지 도입, 효율적인 제품 설계, 지속가능한 데이터 센터 운영을 통해 장기적인 배출량 감축을 실현하고 있다. 넵튠 기술은 데이터 센터 전력 소비를 실질적으로 줄이고, 고객이 AI 성능 저하 없이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원함으로써 이 여정에 핵심적인 역할을 한다.

지속가능한 데이터 인프라에 대한 글로벌 수요 충족

AI, 클라우드, 첨단 디지털 서비스에 대한 수요가 급증하면서 아시아·태평양 지역 데이터 센터 규모는 빠르게 확장되고 있으며, 이에 따른 전력 수요 역시 증가하는 추세다. 이 지역의 전력 소비량은 2024년 320테라와트시(TWh)에서 2030년 780TWh로 증가할 것으로 예상된다.

윤석준 레노버 글로벌 테크놀로지 코리아(ISG)의 부사장은 다음과 같이 말했다. "아시아·태평양 전역에서 기업들은 강력한 성능뿐만 아니라 근본적으로 더 높은 에너지 효율성을 갖춘 AI 인프라를 물색 중이다. 넵튠은 고객에게 바로 그러한 이점을 제공한다. 레노버는 Top500 및 Green500 순위에서 1위를 달성하면서 이러한 혁신의 실질적 영향력을 입증했다. AI가 확장됨에 따라 성능과 책임 있는 에너지 사용을 결합한 솔루션이 디지털 성장의 차세대 시대를 정의할 것이다. 레노버가 제공하는 솔루션이 바로 그것이다."

대규모로 지속가능한 성능

레노버는 노드 직접 온수 냉각 방식(Direct-to-Node warm-water cooling), 후면 도어 열교환기(Rear Door Heat Exchangers), 열전달 모듈(Thermal Transfer Modules)을 고효율 폐쇄형 설계로 통합한 넵튠 생태계를 통해 지속가능한 AI 준비 인프라 발전을 이어가고 있다. 따뜻한 냉각수가 주요 부품 위 정밀 냉각판을 통과하면서 약 10~15°C 온도가 상승한 후 별도의 시설 루프를 통해 열을 전달해 재사용되므로, 냉각기를 사용할 필요 없이 안정적인 성능을 유지한다. 레노버의 ThinkSystem 및 ThinkAgile 서버와 결합된 넵튠은 고객이 전력 소비와 총소유비용(TCO)을 절감하면서 고밀도의 AI 및 HPC 워크로드를 안정적으로 지원할 수 있도록 돕는다.

레노버 넵튠으로 구동되는 ThinkSystem SR780a는 온수 냉각 방식이 실질적으로 얼마나 높은 효율성을 제공하는지 보여준다. 이 시스템은 데이터 센터 효율성 지표인 전력사용효율(Power Usage Effectiveness·PUE) 1.1을 달성해 효율성의 이정표를 세웠다. PUE는 전력이 컴퓨팅과 냉각에 각각 얼마나 사용되는지 나타내는 지표로, 이론적 최적값은 1.0이다. PUE 1.1은 0.1와트만 냉각에 사용된다는 의미로, 공랭식 시스템으로는 달성하기 매우 어려운 수준이다.

레노버는 이미 세계에서 가장 까다로운 워크로드에서 가시적인 성과를 창출하고 있다. 예를 들어, 드림웍스 애니메이션(DreamWorks Animation)에서 넵튠 기반 HPC 시스템은 냉각 요구량을 줄이는 동시에 성능을 20% 향상시켰다. 이 기술은 한국과 말레이시아의 주요 기상청뿐만 아니라 대학, 연구 기관, 디지털 콘텐츠 제작사 등 아시아·태평양 지역 전역에서 신뢰받고 있다. 넵튠은 이처럼 광범위한 분야에서 채택되고 있으며 이를 통해 다양한 고밀도 AI 및 HPC 워크로드를 효율적이고 안정적으로 지원할 수 있는 기술임을 입증하고 있다.

이 기술은 이미 세계에서 가장 에너지 효율적인 슈퍼컴퓨터 여러 대에 탑재되어 책임 있는 컴퓨팅 분야 선도기업으로서 레노버의 입지를 공고히 하고 있다. 넵튠은 고객이 강력하면서도 환경적으로 책임감 있는 AI 준비 인프라를 구축하도록 지원하는 레노버의 광범위한 목표를 실현하는 데 핵심 요소이다.

레노버 소개

레노버는 매출액 690억 달러 규모의 글로벌 기술 기업으로, 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500)에서 196위를 차지했으며 180개 시장에서 매일 수백만 고객에게 서비스를 제공하고 있다. '모두를 위한 더 스마트한 기술(Smarter Technology for All)'이라는 대담한 비전에 집중하며, 세계 최대 PC 기업으로서 이룬 성공을 바탕으로 AI 지원, AI 준비, AI 최적화 기기(PC, 워크스테이션, 스마트폰, 태블릿), 인프라(서버, 스토리지, 엣지, 고성능 컴퓨팅 및 소프트웨어 정의 인프라), 소프트웨어, 솔루션 및 서비스로 구성된 풀스택 포트폴리오를 구축했다. 세계를 변화시키는 혁신에 대한 레노버의 지속적인 투자는 어디서나 모두를 위한 보다 공평하고 신뢰할 수 있으면서 스마트한 미래를 구축하고 있다. 레노버는 홍콩 증권거래소에 레노버 그룹 리미티드(Lenovo Group Limited)(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)로 상장되어 있다. 자세한 내용은 https://www.lenovo.com에서 알아볼 수 있으며, StoryHub을 통해 최신 소식을 확인할 수 있다.

미디어 문의

[email protected]

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2833522/Lenovo_Logo.jpg

SOURCE Lenovo