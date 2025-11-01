로토부스트, 세계 최대 철강사 바오우와 협력해 천연가스 분해 기반 녹색 철강 산업화 추진

상하이 2025년 11월2일 /PRNewswire/ -- 핀란드의 로토부스트(ROTOBOOST)와 바오우 클린에너지(Baowu Clean Energy)가 10월 21일 비즈니스 핀란드(Business Finland, BF)와 중국 과학기술부(Ministry of Science and Technology of China, MOST)의 공동 혁신 프로그램(Joint Innovation Call)에 따른 중국–핀란드 협력 프로젝트를 출범했다. 이 프로그램은 철강과 알루미늄 산업의 탈탄소화를 목표로 열촉매 분해(TCD) 기술을 활용해 저탄소 수소와 고품질 고체 탄소를 생산한다. 이 두 산업은 전 세계에서 가장 에너지 집약적이면서 이산화탄소 집약적인 분야로 꼽힌다.

의의

철강과 알루미늄은 산업의 근간이지만, 감축이 어려운 산업군에 속한다. 이번 파트너십은 바오우 공정 리더십과 로토부스트의 TUV SUD 인증 TCD 플랫폼을 결합해, 현장 수소 생산과 고체 탄소 수익화를 동시에 실현한다. 이를 통해 경제성을 확보하면서 온실가스 배출을 획기적으로 절감할 수 있다.

기술 정보

로토부스트의 TCD 기술은 직접적인 공정 CO2 배출 없이 천연가스를 수소가 풍부한 가스와 고체 탄소로 분해한다. 이 시스템은 모듈형(modular)으로 설계되어 온디맨드 방식의 수소 생산과 산업용 품질의 탄소 제품 생산이 가능하다. 또한 로토부스트는 2025년 5월, TUV SUD로부터 수소 및 탄소 제품의 저탄소 발자국(low-carbon footprint) 인증을 받아 세계 최초의 TCD 기술 기업이 됐다.

프로젝트 범위

현장 저탄소 수소: 바오우의 시설과 통합된 안정적이고 비용 효율적인 공급을 통해 DRI/EAF 및 기타 수소 활용 경로 지원

고부가가치 탄소 활용: 전극 및 복합 소재 제조에 적합한 고체 탄소를 생산해 철강•알루미늄 가치사슬에 공급

상업적 배포 및 보증: 상업적 조건에서 작동하는 모듈식 TCD 유닛이 모니터링, 수소 생산량, 의사 결정 등급의-기술 경제 분석을 통해 신속한 다중 사이트 확장 지원

데이터, MRV 및 인증: 실제 운영 데이터를 확보해 국제 표준에 부합하고 제삼자가 검증한 감사 가능한 LCA/GHG 인벤토리 구축

전략적 영향

이번 협력은 BF-MOST 프레임워크 하에서 신뢰할 수 있는 저탄소 수소 공급, 비용 및 단위 경제성, 기존 자산과의 통합, 재료 성능이라는 네 가지 병목 현상을 해결한다. 이를 통해 철강 및 알루미늄 산업에 대규모 배포를 위한 복제 가능한 청사진을 만든다.

다음 단계

엔지니어링, 안전, 통합 연구가 즉시 시작되며, 이후 단계적 배포 및 성능 검증을 통해 본격적인 확산 전략을 수립할 예정이다.

바오우 클린 에너지는 세계 최대 철강사인 바오우그룹(Baowu Group) 산하 탈탄소화 및 산업용 가스 플랫폼으로, 청정에너지 솔루션과 순환가치사슬 구축에 주력하고 있다. (바오우 클린 에너지)

로토부스트는 핀란드 기반 기술 기업으로, TCD 메탄 열분해를 통한 저탄소 수소 및 고부가가치 고체 탄소 생산 특화 기업이다. 철강, 알루미늄, 해운, 전력 분야를 위한 모듈형 현장 시스템을 제공한다. (로토부스트)

