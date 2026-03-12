리지우드 인프라스트럭처, APP 매각 발표

뉴욕, 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 미국의 로어 미들마켓(lower middle market) 핵심 인프라에 투자하는 리지우드 인프라스트럭처(Ridgewood Infrastructure, 이하 '리지우드')는 11일 핵심 항공 인프라 서비스를 제공하는 고정 기지 운영사(FBO) 플랫폼 APP 제트 센터(APP Jet Center, 이하 'APP')를 베인 캐피털(Bain Capital)에 성공적으로 매각했다고 발표했다.

APP는 미국 주요 대도시 시장에서 고품질 항공 시설을 운영하며 기업•정부•민간 항공 고객으로 구성된 다양한 고객층에 서비스를 제공하고 있다. 리지우드는 양자 거래를 통해 APP의 지배 지분을 인수한 뒤 경영진과 협력해 유기적 성장 전략을 추진하고, 격납고 수용 능력을 확대하고, 미국에서 가장 활발한 민간 항공 시장 중 하나인 플로리다에서의 입지를 강화하기 위한 추가 인수를 완료했다.

라이언 스튜어트(Ryan Stewart) 리지우드 인프라스트럭처 파트너는 "APP 경영진과 함께 이뤄낸 성과를 자랑스럽게 생각한다"며 "APP 고객에게 일관된 고품질의 서비스를 제공하면서 사업을 신중하게 확장하는 데 집중했다"고 말했다. 그는 이어 "리더십을 강화하고 운영 체계를 개선하고 추가 수용 능력에 투자함으로써 APP를 규모와 전략성을 갖춘 일반 항공 인프라 플랫폼으로 포지셔닝했다"고 덧붙였다.

로스 포스너(Ross Posner) 리지우드 인프라스트럭처 매니징 파트너는 "APP는 우리의 전략이 구현된 모범 사례"라며 "우리는 고품질의 로어 미들마켓 인프라 사업을 발굴하고, 경영진과 협력해 플랫폼을 확장하고 전문화한 결과 지속적인 성장 잠재력을 지닌 지속 가능한 인프라 사업을 추구하는 소유주에게 매각할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다. 그러면서 "이번 거래는 우리의 투자 방식이 반복적으로 적용 가능하다는 점을 보여준다"고 강조했다.

베인 캐피털은 APP의 기존 사업 기반을 바탕으로 미국 전역의 유망 항공 시장에서 지속적인 확장을 추진할 계획이다.

본 거래는 2026년 3월 완료됐으며, 구체적인 재무 조건은 공개되지 않았다.

킹 앤드 스폴딩(King & Spalding)이 리지우드 인프라스트럭처의 법률 자문을, 해리스 윌리엄스(Harris Williams)가 재무 자문을 각각 맡았다.

리지우드 인프라스트럭처 소개

리지우드 인프라스트럭처는 운송, 수자원, 유틸리티, 에너지 등 핵심 인프라 기업에 투자한다. 특히 수요 탄력성이 낮고 운영 효율성 개선 및 전략적 성장 기회가 분명한 핵심 서비스를 제공하는 로어 미들마켓 기업에 집중하고 있다.

문의처:

리지우드 인프라스트럭처

매디슨 애비뉴 527 번지, 18층

뉴욕, 뉴욕주 10022

전화: (212) 867-0050

이메일: [email protected]

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SOURCE Ridgewood Infrastructure