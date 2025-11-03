마오타이 싱가포르 오픈, 이번 주 개막

싱가포르 2025년 11월 3일 /PRNewswire/ -- 마오타이 싱가포르 오픈이 이번 주 후반 싱가포르 아일랜드 컨트리 클럽(Singapore Island Country Club)에서 개최된다. 스폰서인 구이저우 마오타이(Kweichow Moutai Company Limited, 중국명 '귀주모태주(貴州茅台酒)')의 장쉬(Zhang Xu) 부총경리가 참석할 예정이다. 아시아 프로 골프 투어의 올해 9번째 대회인 이번 싱가포르 오픈은 일본과 홍콩특별행정구에 이어 2025년 마오타이와 아시아 투어의 세 번째 협력으로, 마오타이가 글로벌 입지 강화에 꾸준히 진전을 보이고 있음을 보여준다.

장쉬 부총경리는 "중국 브랜드의 세계화는 단순한 제품 수출에 그쳐서는 안 되며, 글로벌 무대에서 라이프스타일과 가치관 확산까지 포함해야 한다"는 회사의 비전을 밝혔다. 그는 이어 "아시아 투어는 전 세계 귀빈을 초청하는 이러한 무대 중 하나로 여겨진다"면서 "골프 팬과 마오타이 애호가들이 스포츠라는 공통 언어로 폭넓고 심도 있는 교류를 즐길 것"이라고 기대했다.

싱가포르 오픈은 수많은 전설적인 챔피언을 배출한 오랜 역사와 전통을 자랑한다. 올해 대회는 1961년 첫 대회가 열린 발상지로 돌아가 그 유산을 기린다. 마오타이의 스폰서십은 이 대회의 새로운 시작을 의미한다.

아시아 투어 주최측은 올해 8월 중국 최고 바이주(백주)에 대한 이해도를 높이고자 구이저우 마오타이를 방문해 이 대형 증류소와 그 배후 이야기를 담은 다양한 이미지를 촬영했다. 이 독점적이고 소중한 이미지들은 대회 기간 중 소셜 미디어 플랫폼을 통해 전 세계 관객에게 공개될 예정이다.

