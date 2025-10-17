마카오 세인트 레지스 바, 겔랑과의 협업으로 라르 & 라 마티에르 다과회 진행

마카오, 2025년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 마카오 세인트 레지스 바(The St. Regis Bar Macao)가 2025년 10월 16일부터 11월 15일까지 파리의 연금술사이자 고급 향수와 화장품의 명가인 겔랑(Guerlain)과의 협업으로 독점 행사를 진행한다. 마카오 세인트 레지스 바는 겔랑과의 협업으로 라르 & 라 마티에르(L'Art& La Matière) 향수 컬렉션의 후각적 예술성에서 착안해 맞춤형 다과회를 기획했다.

마카오 세인트 레지스 바 총지배인 스튜어트 웨인 더글라스 (Stuart Wayne Douglas)는 "오랜 역사와 전통, 그리고 특별한 경험을 창출하는 제조술에 한결같이 헌신해 온 향수의 명가 겔랑과 인연을 맺게 되어 기쁘다. 세인트 레지스 바 다과회 행사에서 미각 예술과 후각 예술의 융합이 특별한 감각적 만남을 창출해 고객에게 진정으로 독특하고 오래도록 기억될 추억을 선사할 수 있으리라 믿는다"라고 전했다.

The St. Regis Bar x Guerlain afternoon tea (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar Mural (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar (PRNewsfoto/The St. Regis Macao)

세인트 레지스 바는 이와 같은 미각적 해석을 통해 고급 향수의 미묘한 향을 맛으로 표현한 달콤 짭짜름한 별미들을 안목 있는 고객을 위해 엄선해 준비했다. 눈부시게 상쾌한 네롤리 우트르누아르(Neroli Outrenoir)부터 따듯하고 복합적인 느낌의 스피리튜즈 더블 바닐라(Spiritueuse Double Vanille)에 이르기까지 모든 요리에 겔랑을 대표하는 향기의 특징이 반영되었다. 모든 별미를 준비하는 데 정성을 다했는데, 어떤 음식을 선택하든 여러 가지 복합적인 풍미가 입안 가득 펼쳐지고, 조금씩 빠져드는 미식의 세계로 고객을 안내한다.

수석 바텐더 케빈 라이(Kevin Lai)가 일련의 칵테일을 엄선해 향수의 복합적인 특징을 정확히 재현하므로 고객은 요리와 칵테일의 완벽한 조화를 만끽할 수 있다.

더욱 몰입감 넘치는 경험을 선사하고자 10월 18일, 11월 1일, 11월 15일에 독점적인 조향 마스터클래스(Fragrance Masterclass)가 잇따라 진행된다. 겔랑의 향수 장인이 진행하는 이 교육 행사에서는 전설적인 샬리마(Shalimar) 향수 탄생 100주년 기념행사 외에, 다과회에 준비된 메뉴를 맛보면서 그 요리의 모티브가 된 향수도 함께 시향하는 시간을 갖는다. 조향 마스터클래스는 반드시 예약해야만 참석할 수 있다.

협업 세부 정보 :

다과회 기간: 2025년 10월 16일~11월 15일

조향 마스터클래스: 2025년 10월 18일, 11월 1일, 11월 15일

장소: 마카오 세인트 레지스 호텔 2층, 세인트 레지스 바

예약: 조향 마스터클래스 예약 필수

웹사이트: www.thestregisbarmacao.com

전화: +853 2882 8898

겔랑 소개

겔랑은 1828년 이래로 경이로운 감각을 부단히 탐구하고 자연에 근원을 둔 예술적 아름다움을 창조해 온 파리의 연금술사이다. 고급 향수와 화장품의 명가인 겔랑은 제품의 완성도를 예술의 경지로 끌어올렸다. 그에 힘입어 겔랑은 독보적인 위치를 고수하고 있다. 겔랑은 5대에 걸쳐 향수와 화장품 사업에 열정을 바치고, 예술과 자연에서 영감을 얻어 제품을 만드는 전통을 이어오고 있다. 겔랑은 감각을 일깨우고 정신을 고양하는 독특한 미적 가치관을 길잡이로 삼아 문화를 탐구한다. 세상에서 가장 귀중한 보물을 끝없이 찾아 끊임없이 탐구하면서 켜켜이 쌓은 비결을 대대로 전수한다. 미의 대명사인 겔랑은 자연을 예술로 승화시키고, 벌을 파수꾼으로 삼아 그 경이로움을 다음 세대에 전하고자 헌신하고 행동한다. 겔랑은 가치관이 같은 고객 및 파트너와 함께 더 아름답고 책임감 있는 세상을 함께 만들어가는 데 관심을 기울이고 있다.

마카오 세인트 레지스 (The St. Regis Macao) 소개

마카오 세인트 레지스는 코타이 스트립에서 가장 명성 높은 호텔이다. 이 호텔은 400개의 세련되고 고급스러운 객실을 갖추고 있다. 더 매너(The Manor)에서는 부주방장 미켈레 델 아킬라(Michele Dell' Aquila)가 선보이는 고급 지중해 요리(엄선된 해산물, 특선 그릴 요리, 수제 칵테일)를 즐길 수 있다. 그리고 편안한 휴식 공간인 세인트 레지스 바에서는 마카오 세인트 레지스의 독점 레시피인 '마리아 두 레스테(동양의 마리아)'를 비롯한 모든 세인트 레지스 블러디 메리 월드 컬렉션(St. Regis Bloody Mary World Collection)을 맛볼 수 있다. 마카오 세인트 레지스 호텔 38층에 있는 스파는 마카오에서 가장 높은 곳에 위치한 스파로, 아름다운 코타이 스트립이 한눈에 들어오는 전망을 자랑하며, 최상의 재료, 호화로운 분위기, 완벽한 서비스를 제공하므로 흔치 않은 휴식 공간이자 오감을 만족시키는 도피처로 손색없다. 갈라 파티, 격조 있는 기업 행사 또는 중요한 결혼식 같은 회합이나 행사에는 628제곱미터 크기의 웅장한 애스터 볼룸(Astor Ballroom)이 안성맞춤이다. www.stregismacao.com을 방문하거나 페이스북(Facebook), 인스타그램(Instagram) 또는 위챗(WeChat)에서 마카오 세인트 레지스(@stregismacao)를 팔로우하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE The St. Regis Macao