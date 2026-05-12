마크앤로나, 글로벌 성장 가속을 위해 에스파 카리나를 새로운 브랜드 앰버서더로 임명

도쿄, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 큐브(Cube Co., Ltd.)가 4월 27일, 도쿄에서 기자회견을 열어 세계적인 찬사를 받는 한국 그룹 에스파(aespa)의 리더 카리나(Karina)를 럭셔리 골프 브랜드 마크앤로나(MARK & LONA)의 새로운 브랜드 앰버서더로 임명한다고 발표했다. 브랜드 최초의 여성 앰버서더 선정을 기념하는 이번 행사는 또한 새로운 캠페인 비주얼과 카리나가 출연한 최신 광고 '플레이 일루전(PLAY ILLUSION)'을 공개했다.

https://markandlona.us/blogs/news/26ss-new-ambassador

MARK & LONA Appoints aespa KARINA as New Brand Ambassador to Accelerate Global Growth

2008년에 설립된 마크앤로나는 '럭셔리 골프(Luxury Golf)' 개념을 개척하며 대담한 디자인, 프리미엄 소재 및 높은 성능을 통해 기존의 보수적인 골프 의류 업계에 혁신을 가져왔다. 이 브랜드는 제너럴(GENERAL), 코드(CODE), 퍼(FER), 티라인(T-LINE) 등 여러 컬렉션을 제공하며 업계 간 협업과 강력한 엔터테인먼트 가치를 통해 독특한 위치를 확립했다. 큐브는 리테일, 숍인숍 및 이커머스 채널을 통해 주요 아시아 시장 전반에서 글로벌 확장을 지속하고 있다.

행사에서 마쓰무라 토모아키(Tomoaki Matsumura) 회장 겸 최고경영자는 회사의 전략을 소개하며 에스파의 '슈퍼노바(Supernova)' 뮤직비디오에서 카리나의 모습을 본 후 "번개 같은 충격"을 받아 그녀를 선택했다고 설명했다. 그는 또한 혹독한 겨울에 서울에서 촬영된 '플레이 일루전' 촬영 중 카리나의 전문성을 칭찬하며 새로운 브랜드 앰버서더의 역할에 대한 신뢰를 표명했다.

카리나는 임명에 대한 설렘을 공유하며 처음에는 놀랐지만 매우 기뻤다고 말했고, 캠페인을 통해 브랜드의 새로운 이미지를 성공적으로 전달할 수 있다는 확신을 표했다. 카리나는 또한 골프에 대한 가족의 관심에 영향을 받아 마크앤로나에 대한 긍정적인 인상을 받았다고 언급했다. 행사에서는 브랜드의 최신 컬렉션을 선보이는 패션쇼와 우주, 하늘, 사막, 수중 및 도시를 가로지르는 환상적인 서사를 선보이는 새로운 광고 상영이 진행됐다. 카리나는 또한 주요 룩들을 소개하며 디자인, 편안함 및 기능성을 강조했다.

특별한 퍼팅 챌린지 부문이 행사에 재미있는 요소를 더했으며, 카리나는 세 번째 시도 만에 챌린지를 성공적으로 완수했다. 이번 이니셔티브를 통해 마크앤로나는 글로벌 브랜드 존재감을 더욱 강화하고 전 세계 새로운 고객층으로 도달 범위를 확장하는 것을 목표로 한다.

SOURCE 『MARK & LONA』PR Office