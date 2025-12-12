말레이시아항공, 글로벌 연말 세일 진행

2025년 휴가 및 2026년 초 새로운 여정을 위한 특별 운임 제공 의미 있는 여행을 미리 계획할 수 있는 기회 선사

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2025년 12월 12일 /PRNewswire/ -- 연말을 앞두고 말레이시아와 전 세계 곳곳에서 오랜만의 재회를 준비하는 여행객들이 늘어나는 가운데, 말레이시아항공은 글로벌 연말 세일(Global Year-End Sale)을 통해 2025년과 2026년 초 여행을 미리 계획할 수 있는 특별한 기회를 선보입니다.

사랑하는 가족을 만나기 위한 귀향, 새로운 여행지 탐험, 혹은 다시 찾고 싶은 도시로의 여행까지—이번 특별 운임은 가장 소중한 사람과 장소로 다시 연결되는 여정을 열어줍니다.

이번 프로모션 운임은 2025년 12월 11일부터 22일까지 예약 가능합니다.

Enrich 회원께서는 프로모션 운임에 추가로 5%의 추가 할인 혜택을 누리실 수 있습니다.

아직 회원이 아닌 고객은 말레이시아항공의 수상 경력에 빛나는 라이프스타일•로열티 프로그램 Enrich에 가입하여 특별 운임 혜택과 포인트 적립 기회를 누려보시길 권합니다.

말레이시아 출발 고객은 왕복 이코노미 클래스 총액 기준 381,700원부터 다양한 인기 도시를 여행할 수 있습니다.

연말 휴양지와 새해 여행지로 제격인 몰디브의 청정 해변, 퍼스의 여유로운 분위기, 페낭의 풍부한 문화유산 등 다채로운 목적지가 포함됩니다.

또한 지역 내에서는 쿠알라룸푸르, 발리, 그리고 Firefly(자회사)가 KLIA 터미널 1(KUL)에서 운항하는 크라비, 시엠립, 세부 등지로도 손쉽게 이동할 수 있어 일광욕, 문화 체험, 가족 휴양 등 다양한 경험을 즐길 수 있습니다.

추가 혜택으로, 보너스 사이드 트립 (Bonus Side Trip) 프로그램을 통해 페낭, 랑카위, 알로르세타르, 코타바루, 쿠알라트렝가누, 조호르바루, 콴탄, 쿠칭 등 8개 국내 도시를 무료로 추가 여행할 수 있습니다.

2025년 12월 31일까지는 해당 프로그램이 확대되어 Firefly 운항 노선인 크라비, 시엠립, 세부도 포함되어 더욱 풍성한 일정 구성이 가능합니다.

또한 고객은 2025년 12월 22일까지 좌석 지정 및 골든 라운지(Golden Lounge) 이용 요금 20% 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 추가 레그룸 좌석 선택, A330neo 유아용 바시넷 좌석 예약 또는 KLIA 터미널 1의 골든 라운지에서 휴식을 즐길 수 있습니다.

말레이시아항공은 Skytrax가 선정한 2025년 세계 최고 이코노미 좌석 TOP 10, 세계 최고 객실 승무원 TOP 10에 이름을 올리며 우수한 이코노미 클래스 경험을 지속적으로 강화하고 있습니다.

최신 A330neo 기종은 인체공학적으로 설계된 좌석, 넉넉한 수납공간, 옷걸이, 컵 홀더 등 편의 기능을 갖추고 있으며, 장거리 비행에서도 편안함을 제공하는 24개 추가 레그룸 좌석도 마련돼 있습니다.

기내 엔터테인먼트는 13.3인치 4K 모니터, 블루투스 연결, 어린이 전용 모드, 그리고 MHconnect를 통한 무료 무제한 Wi-Fi 등을 지원합니다.

2~12세 어린이를 위한 'Pilot Parker Activity Pack', KLIA 터미널 1 H18 특별 지원 카운터 등 가족 여행객을 위한 세심한 배려도 갖추고 있습니다. 일부 항공편에서는 시그니처 아이스크림 "Cool Treats"를 제공해 여행의 즐거움을 더합니다.

고객은 사전 기내식 선택이 가능하며, 한층 업그레이드된 경험을 원할 경우 MHupgrade를 통해 비즈니스 클래스 혜택(우선 체크인, 우선 탑승, 라운지 이용, 더 넓은 좌석 등)을 누릴 수 있습니다.

또한 말레이시아항공 그룹(MAG)의 여행•라이프스타일 플랫폼 Journify를 통해 예약 코드 입력 시 관광, 라운지, 패스, 상품 에 RM50 상당의 추가 할인 혜택도 받을 수 있습니다.

말레이시아항공과 함께 다음 의미 있는 여정을 시작하고, 말레이시아만의 따뜻함과 세심함을 담은 말레아시아 환대 (Malaysia Hospitality)를 경험해 보세요

Malaysia Airlines 소개

Malaysia Airlines는 말레이시아의 국가대표 항공사로, 국내외 노선을 아우르는 프리미엄 풀서비스 여행을 제공합니다. 다채로운 문화유산에서 영감을 받은 'Malaysia Hospitality'를 바탕으로 하루 최대 40,000명의 승객에게 잊지 못할 여정을 선사합니다.

2015년 9월부터 Malaysia Airlines Berhad가 소유•운영하고 있으며, 전 세계 항공 수요를 충족하는 다양한 포트폴리오를 보유한 **Malaysia Aviation Group(MAG)**의 일원입니다.

또한 oneworld® 얼라이언스 회원사로서 전 세계 170개 지역, 900개 이상의 목적지와 연결성을 제공합니다. 자세한 내용은 www.malaysiaairlines.com 또는 모바일 앱을 통해 확인하십시오.

