멀츠 에스테틱스 코리아, 세대∙성별과 관계없이 일하기 좋은 기업

서울, 한국 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 메디컬 에스테틱 리딩 기업 멀츠 에스테틱스 코리아(대표 유수연, 이하 멀츠)가 글로벌 신뢰경영 평가 기관인 미국 GPTW(Great Place To Work Institute)가 주관하고 GPTW 코리아가 주최하는 '일하기 좋은 기업 인증의 날'에서 '대한민국 밀레니얼이 가장 일하기 좋은 기업'으로 2년 연속, '대한민국 여성 워킹맘이 일하기 좋은 기업'으로 3년 연속 선정됐다.

또한, 유수연 대표가 '대한민국 일터를 빛낸 위대한 CEO'에 선정됐으며, 인사부 김은영 상무가 'GPTW 탁월한 공헌상'을 수상하는 영예를 안았다.

GPTW는 전 세계 150개국에서 동일한 기준으로 기업의 신뢰경영지수를 평가하는 글로벌 인증 기관이다. '밀레니얼' 부문은 만 19세~34세 직원의 평가를 중심으로, '워킹맘' 부문은 워킹맘이 일하기 좋은 인프라와 여성 임직원 비율, 신뢰경영지수 결과 등을 종합적으로 고려해 선정된다.

멀츠는 개인의 업무 성향을 존중하고 일과 삶의 균형을 실현하기 위해 제도를 마련하는 등 세대와 성별에 관계없이 모든 구성원이 일하기 좋은 기반을 마련해 왔다. 사내 직원 대표 기구인 Merz Employee Council(MEC)을 통해 직원들의 의견을 업무 환경과 복지 제도를 개선하는 데 적극 반영하며, 직원 주도의 커미티와 동호회 활동은 서로 다른 업무를 하는 구성원을 이해하고 협력하는 계기로 작용한다.

또한, 유연 근무제, 재택 근무, 매주 금요일 오후 4시 조기 퇴근하는 'Family Day' 제도 등을 통해 일과 가정의 양립을 지원하고 있다. 특히 ▲임산부와 수유부를 위한 전용 휴게실 ▲자녀 수에 제한 없는 유치원 보조금 지급 ▲초등학교 입학 자녀를 위한 입학 선물과 입학식 당일 유급 휴가 ▲초등학교 입학 자녀 돌봄을 위한 3월 추가 재택근무 등 자녀를 둔 임직원을 위한 다양한 제도를 통해 워킹맘 직원을 지원하여, GPTW 선정 '대한민국 자랑스러운 워킹맘'을 3년 연속 배출하기도 했다.

멀츠의 인사 제도는 단순한 복지 제도를 넘어, 직원 중심의 경영 철학을 실천함으로써 지속가능한 조직문화를 구축했다는 평가를 받고 있다.

멀츠는 'Look Better, Feel Better, Live Better'라는 기업 미션 아래, 모든 사람들이 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는다는 기업의 존재 이유를 경영의 중심에 두었다.

이러한 철학은 멀츠의 조직문화에도 반영되어 있다. 조직이 무엇을 위해 어떤 방향으로 나아가는지 명확한 비전을 제시하고, 이에 모든 구성원이 공감하여 그 가치를 실현하는 데 적극 동참하는 문화가 자리 잡혀 있다.

멀츠 임직원들은 의과학적인 가치를 기반으로 나다운 아름다움의 가치를 전달하는 경험을 통해 멀츠의 경영 철학을 실현하고 있다. 가격 경쟁보다는 제품의 임상적 가치를 알리기 위해 심포지엄 등의 학술 행사에 힘을 쏟고 있으며, 의료진과 함께 하는 '뷰티플 프로미스(Beautiful Promise)' 캠페인으로 건강한 메디컬 에스테틱 산업을 만드는 데 기여한다. 또한, 획일화된 아름다움에 대한 사회의 인식을 바꾸고 소비자들이 스스로 나다운 아름다움을 찾아 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 '컨피던스 투 비(Confidence To Be)' 캠페인을 진행 중이다.

뿐만 아니라, 국내 메디컬 에스테틱 산업의 지속가능한 발전을 위해 ESG 경영에 앞장서고 있다. 멀츠는 글로벌 지속가능성 전문기구인 UN SDGs 협회의 자문을 받아 산업의 특성을 반영한 자체 'ESG Index'를 개발했으며, 이에 따라 매년 ESG 경영 현황을 점검하고 개선하고 있다. 그 결과, 2023년부터 2년 연속 환경∙사회∙제도 세 분야에서 종합 '우수(A)' 등급을 획득하며 적극적인 ESG 경영을 실천하고 있다는 평가를 받았다.

멀츠 에스테틱스 코리아 유수연 대표는 "멀츠는 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해, 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는다는 기업의 경영 철학을 실현하는 것을 최우선으로 하고 있다. 이러한 가치를 전달하기 위해서는 모든 임직원이 공감하고 적극적으로 참여하는 조직 문화를 만드는 것이 중요하다"며, "앞으로도 모두가 일하기 좋은 문화를 더 단단히 뿌리내리고 산업과 사회의 긍정적인 변화를 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

SOURCE Great Place To Work Korea®