메디트, 세계 여성의 날 기념 ‘Glow Together’ 캠페인 전개

'Glow Together'는 메디트의 여성 임직원들이 작은 실천에서 출발해, 나눌수록 더욱 강해지는 '빛'의 의미를 확장하자는 취지에서 시작됐다. 세계 여성의 날의 정신을 바탕으로 기획된 이번 캠페인은 전 세계 치과 커뮤니티 간의 연결을 촉진하고, 참여가 실제 사회적 가치로 이어지도록 설계됐다.

여성의 영향력에서 영감을 받았지만, 'Glow Together'는 성별과 관계없이 목적 있는 행동에 함께하고자 하는 모든 치과 전문인을 대상으로 진행된다.

캠페인 세부 내용, 참여 자격 및 등록 방법은 아래 페이지에서 확인할 수 있다.

https://www.medit.com/glow_together/

함께 나누는 빛에서 시작된 'Glow Together' 캠페인

'Glow Together'는 메디트 여성 구성원들의 내부 논의에서 출발했다. 작은 행동이라도 함께할 때 더 큰 변화를 만들어낼 수 있다는 믿음에서 비롯된 이번 캠페인은 단순한 기념을 넘어선다. 연결, 그리고 진정성 있는 의도가 실제 사회적 영향으로 이어질 수 있음을 보여주기 위한 시도다.

GDR과 협력을 통한 아동 치과 진료 지원

'Glow Together'는 메디트의 글로벌 비영리 파트너인 Global Dental Relief(GDR)와의 협력을 통해 아동 치과 진료 지원으로 이어진다.

캠페인 기간 동안 스캐너(시장별로 Medit i900 Mobility 또는 Medit i900 / i900 classic)를 선택한 고객은 'Glow Together' 캠페인에 자동 참여하게 된다.

참여 1건당 메디트는 10명의 아동에게 제공되는 치과 진료 비용에 상응하는 금액을 기부할 예정이다. 이번 캠페인의 목표는 GDR의 2026년 프로젝트를 통해 수천 명의 아동에게 실질적인 치과 치료 기회를 제공하는 것이다.

Global Dental Relief(GDR)에 대한 자세한 정보는 공식 웹사이트 (https://www.globaldentalrelief.org/)에서 확인할 수 있다.

참여자를 위한 Glow Together 캠페인 키트 제공

메디트는 캠페인 참여자에게 감사의 의미를 담아 'Glow Together Campaign Kit'를 제공한다. 키트에는 빛과 배려, 연결의 메시지를 상징적으로 담은 다양한 구성품이 포함된다.

스캐너 전용 캐링 케이스

스캐너 보호 케이스

미니 램프

브레이슬릿

멘토 인사이트 시리즈(Exclusive Mentor-Led Insight Series)

성장과 영감을 위한 멘토 인사이트 시리즈

캠페인 키트에는 다양한 분야의 멘토들이 참여한 사전 녹화 세션으로 구성된 '멘토 인사이트 시리즈' 웹사이트 접속용 QR코드도 포함된다.

해당 시리즈는 임상 교육이 아닌, 개인의 전문성 성장과 동기 부여에 초점을 맞춤 콘텐츠로 구성됐다. 주요 주제는 다음과 같다.

덴티스트리 업계에서의 성장 과정과 현장에서 얻은 교훈

커리어의 갈림길과 전환점

스캐너를 활용한 클리닉 내 임상의 확장성

자동화와 AI를 시대를 당면한 디지털 덴티스트리 업계의 전환점

해당 시리즈는 일반 임상 교육이 아닌, 개인 전문성 성장 및 동기 부여를 위한 콘텐츠로 제공되며, 캠페인 키트 내 QR 코드를 통해 접속할 수 있다.

한정 기간 운영

'Glow Together' 캠페인은 한정된 기간 동안 진행된다. 참여를 희망하는 치과 전문인은 캠페인 페이지를 방문해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

메디트(Medit) 소개

메디트는 독자적인 기술을 기반으로 3D 구강 스캐너 및 디지털 덴티스트리 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 혁신적인 하드웨어와 소프트웨어를 통해 치과와 기공소 간 협업 워크플로우를 지원하고 있다.

2000년 대한민국 서울에서 설립된 메디트는 미주와 유럽에 해외 지사를 두고 있으며, 100개국 이상에 걸친 글로벌 유통 네트워크를 통해 전 세계 시장에서 활발히 사업을 전개하고 있다.

자세한 정보는 https://www.medit.com/ 에서 확인할 수 있다.

