메타옵틱스, 대만 파트너 핀지에 나노 테크놀로지스에 자동 메탈렌즈 테스터 공급

지역 테스트 역량 강화 및 메탈렌즈 대량 생산 지원

싱가포르 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 메타옵틱스(MetaOptics Ltd)(카탈리스트: 9MT)(이하 '메타옵틱스' 또는 '회사'라고 함, 자회사와 함께 통칭해서는 '그룹'이라고 함)가 대만 타오위안에 위치한 파트너사에 자동 메탈렌즈 테스터(Automatic Metalens Tester) 공급을 완료했다고 발표했다. 해당 시설은 대만 타오위안 국제공항 인근에 위치해 있어 지역 및 국제 고객 접근성이 좋은 곳이다. 이번 장비 배치는 대만 내 메탈렌즈 일관 제조 역량을 구축하는 중요한 이정표로, 이를 계기로 지역 첨단 반도체 생태계를 지원한다는 메타옵틱스의 의지는 더욱 강화될 전망이다.

MetaOptics' Automatic Metalens Tester

자동 메탈렌즈 테스터는 고정밀 자동화 및 조립 분야의 상장 기업과 협력해 개발됐다. 2025년 9월 핀지에 나노 테크놀로지스(Pin-Jye Nano Technologies)(이하 '핀지에')에 설치된 메타옵틱스의 직접 레이저 라이터(Direct Laser Writer, DLW) 시스템을 보완하는 장비다. 현재 핀지에는 DLW 장비를 갖추고 있으며 메탈렌즈 생산이 가능한 상태다. 핀지에는 자동 메탈렌즈 테스터가 추가됨으로써 기능성 메탈렌즈를 100% 선별하고 특성 분석을 할 수 있는 생산 역량을 완벽히 확보하게 됐다. 이 역량에 힘입어 고객들에 대한 서비스 가치는 더 강화될 전망이다. 메탈렌즈 설계는 계속해서 메타옵틱스의 핵심 기술 허브인 싱가포르 엑셀런스 센터(Excellence Center)에서 진행된다.

자동 메탈렌즈 테스터는 메타옵틱스의 12인치 유리 기반 메탈렌즈 웨이퍼만을 대상으로 설계돼 가시광(VIS)과 근적외선(NIR) 파장 영역에서 전용 레이저 광원을 활용해 작동한다. 이 시스템은 파장 및 편광 의존 광학 효율, 초점 품질 측정 등 핵심 테스트 단계를 자동화했다. 또 360° × 120° 시야각과 수 센티미터에서 무한대까지 작업 거리가 가능하다. 통합 픽앤플레이스 기능을 통해 12인치 다이싱 웨이퍼에서 개별 다이를 정밀하게 처리할 수 있으며, 광학 성능 기준에 따른 비닝(binning)과 양품 및 불량 메탈렌즈를 JEDEC 트레이로 자동 분류하는 기능을 제공한다. 이 기능 덕분에 처리량, 일관성, 추적성을 높여 코패키징 광학(Co-Packaged Optics, CPO), 모바일, 증강현실, 자동차 및 기타 신흥 응용 분야에서 글로벌 기술 브랜드가 요구하는 신뢰성 기준을 충족하는 대량 생산이 가능하다.

응총킴(Thng Chong Kim) 메타옵틱스 회장은 "DLW와 자동 메탈렌즈 테스터를 기반으로 대만에서 강력한 메탈렌즈 제조 생태계를 구축, 고객을 더 효과적으로 지원할 수 있게 됐다"며 "대만 사업장은 신속한 프로토타이핑, 자동화된 테스트, 품질 관리가 결합된 이 방식을 통해 반도체 공급망 상의 파트너들에게 납기 단축, 품질 보증 강화, 대량 생산 예측성 개선이라는 효과를 선사할 것이다. 또 유럽의 유명 파운드리와 협력해 해당 공장에도 자동 메탈렌즈 테스터를 도입하기 위한 작업을 진행하고 있다"고 말했다.

메타옵틱스는 글로벌 생산 네트워크 확대를 지속적으로 추진하고 있으며, 증가하는 고객 수요에 대응하기 위해 주요 시장에 직접 레이저 라이터와 자동 메탈렌즈 테스터 추가 배치를 검토하고 있다. 메타옵틱스는 DLW와 자동 메탈렌즈 테스터 외에도 컬러 및 모노크롬 카메라 모듈을 만들어 주는 첨단 자동 메탈렌즈 광학 모듈 조립 장비도 공급하고 있다. 이 시스템들이 서로 합쳐지면 수직 통합된 네 사업 부문, 즉 자본 장비(capital equipment), 메탈렌즈 설계 및 파운드리(metalens design & foundry), IoT 및 스마트 디바이스(IoT & smart devices), AI 알고리즘(AI algorithms)이 된다.

기술 사양에 관해 더 자세한 내용은 https://metaoptics.sg/product/metalens-automatic-tester/에서 확인할 수 있다.

이사회 명령에 따라 응총킴

회장

2026년 3월 13일

메타옵틱스 소개

메타옵틱스(카탈리스트: 9MT)는 AI 기반 이미지 처리 기술을 결합한 유리 기반 메탈렌즈 솔루션을 연구 개발하는 첨단 반도체 광학 기업이다. 고급 광학 설계와 확장 가능한 12인치 DUV 리소그래피 공정을 활용해 코패키징 광학장치(CPO), 모바일, AR•VR, 자동차 및 기타 신흥 시장의 차세대 응용 분야를 지원하고 있다. 싱가포르에 본사가 있으며 최고 혁신 기술 브랜드들이 요구하는 신뢰성과 확장성을 겸비한 고성능 광학 솔루션의 공급을 목표로 하고 있다. 자세한 내용은 www.metaoptics.sg에서 확인할 수 있다.

SOURCE METAOPTICS LTD