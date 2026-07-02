메티스 글로벌 그룹, 블룸버그 비즈니스위크 금융기관 어워드 수상 격변의 시대를 위한 새로운 '자산 회복탄력성' 기준을 제시하다

홍콩, 2026년 7월 2일 /PRNewswire/ -- 메티스 글로벌 그룹("메티스")은 블룸버그 비즈니스위크/중국어판 금융기관 어워드에서 "Trustee Service Excellence Award(수탁 서비스 우수상)"을 7회째 수상했습니다. 이번 수상은 아시아-태평양 지역 신탁 산업에서 메티스의 선도적 위치를 다시 한번 확인시켜주며, 자회사 메티스 글로벌 (쿡 아일랜드) 리미티드("메티스 CI")의 10주년과 맞물려 2026년 글로벌 경제 변혁 속에서 그룹의 장기 지속가능성과 회복력 및 고객 자산 보호에 대한 헌신을 강조합니다.

국경을 초월한 네트워크 강화로 글로벌 자산 방화벽 구축

2026년 국제 조세 투명성과 규제 준수 요구가 강화됨에 따라, 고객들의 요구는 단순한 자산 보관에서 체계적인 "법적 방어"로 변화하고 있습니다. 메티스는 홍콩, 싱가포르, 쿡 아일랜드를 전략적으로 활용해 다층적인 자산 보호 구조를 구축하고 있습니다.

특히, 쿡 아일랜드 금융감독위원회(FSC)의 규제를 받는 메티스 CI는 지난 10년간 쿡 아일랜드의 강력한 신탁법을 고객 보호의 든든한 기반으로 발전시켜 왔습니다. 국제 자금세탁방지(AML) 기준과 국경 간 절차를 통합함으로써 규제 변화에 신속하게 대응하며, 불안정한 환경 속에서도 세대를 초월한 안정적인 자산 승계를 지원하고 있습니다.

자산승계의 방화벽으로서의 신탁

메티스 창립자 겸 회장인 저먼 청(Dr German Cheung) 박사는 다음과 같이 밝혔습니다.

"7회째 수상은 본사가 시장 사이클을 극복해온 성공의 상징입니다. 오늘날 신탁은 단순한 부의 분배 수단이 아니라, 가족 유산과 미래 비전을 보호하는 방화벽입니다. 싱가포르 및 대중화권 팀과의 긴밀한 협력을 통해 고객들에게 혁신적인 자산 배분 솔루션을 제공하고 있습니다. 본사는 전문성과 서비스 복원력을 동시에 추구하며, 외부 환경이 어떻게 변하더라도 고객의 신뢰를 반석처럼 지켜나갈 것입니다."

ESG를 기업 DNA에 내재화

메티스는 지속가능성(ESG)을 기업의 핵심 동력으로 삼고, 전통적인 자선 활동을 넘어 깊이 있는 실천을 이어가고 있습니다.

인재 육성 : 영국 CII와 협력하여 국제 기준에 부합하는 고윤리적 금융 전문가 양성

: 영국 CII와 협력하여 국제 기준에 부합하는 고윤리적 금융 전문가 양성 교육 기회 확대 : 농촌 학교와 소외 계층 학생 지원을 통해 지식을 통한 사회 이동성 제고

: 농촌 학교와 소외 계층 학생 지원을 통해 지식을 통한 사회 이동성 제고 문화 역량 강화: 예술 창작과 문화 유산 보존 지원으로 물질적 부와 정신적 성장을 조화

신탁 서비스의 새로운 기준을 세우다

지역 성장 10주년과 7번째 국제 수상을 바탕으로 메티스는 아시아-태평양 지역에서의 기반을 더욱 강화하고 있습니다. 앞으로도 핀테크 혁신과 엄격한 법적 프레임워크의 균형을 통해 신탁 산업을 선도하며, 글로벌 고객들의 세대를 초월한 자산 승계를 위한 최고 수준의 전문 서비스를 제공할 계획입니다.

SOURCE Metis Global Group