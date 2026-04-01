/C O R R E C T I O N -- 블루타이드캐피탈/

PR Newswire를 통해 (발행일: 2026년 4월 1일) 에 배포된 보도자료 "블루타이드캐피탈-파인로우 파트너스, 말레이시아 정부와 손잡고 K-방산 글로벌 진출 위한 교두보 마련"과 관련하여, 회사 측 요청에 따라 헤드라인이 아래와 같이 정정되었음을 안내드립니다. 기존 헤드라인: "블루타이드캐피탈-파인로우 파트너스, 말레이시아 정부와 손잡고 K-방산 글로벌 진출 위한 교두보 마련" 정정 헤드라인: "블루타이드캐피탈, 말레이시아 파인로우 파트너스와 손잡고 K-방산 글로벌 진출 위한 교두보 마련" 아래는 정정된 전체 보도자료입니다.

블루타이드캐피탈, 말레이시아 파인로우 파트너스와 손잡고 K-방산 글로벌 진출 위한 교두보 마련

말레이시아 내 제조 및 MRO 허브 조성을 위한 MOU 체결… 한국, 유럽, 인도, 동남아 잇는 공급망 전략 공식화

싱가포르 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 글로벌 벤처 빌더인 '블루타이드캐피탈'이 말레이시아 내 강력한 네트워크를 보유한 '파인로우 파트너스(Pinerow Partners)'와 손잡고 한국 기업의 신흥 시장 진출을 돕는 '라이프사이클 실행 플랫폼(Life-Cycle Execution Platform)'을 선보였다. 이 플랫폼을 통해 한국 기업들은 대규모 해외 현지 법인 설립 없이도 즉각적인 시장 진입이 가능해질 전망이다.

블루타이드캐피탈은 2026년 4월 1일, 싱가포르 본사에서 파인로우 파트너스와 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 항공우주 및 방산 분야의 비민감 품목을 우선 대상으로 한다. 전 세계적인 재군비 주기에 맞춰 한국의 기술력을 글로벌 시장에 공급하기 위해 말레이시아를 생산 거점으로 활용, 현재의 제조 역량 부족 문제를 해결하겠다는 것이 이번 전략의 핵심이다.

이번 파트너십의 물리적 토대가 될 말레이시아 제조 허브는 약 80 헥타르(약 24만 평) 규모에 달한다. 해당 부지는 민관군 '듀얼 유즈(Dual-use)' 제조 구역으로 사전 지정되어 있어 인허가 절차를 대폭 단축할 수 있다. 특히 현지 제조사, 방산 기업, 정부 연계 기업(GLC)들과의 긴밀한 협력을 통해 외국 기업의 가장 큰 장벽인 '규제 및 정치적 리스크'를 사전에 해소했다는 점이 독보적인 강점으로 꼽힌다.

이번 MOU를 통해 국내 기업들은 △동남아•중동•아프리카 시장 진출을 위한 생산•MRO(유지•보수•정비) 거점 확보 △유럽 OEM 공급망 참여 △현지 생산 및 조립을 통한 관세 절감과 조달 경쟁력 확보 △말레이시아 군•경 장비 대상 MRO 서비스 시장 진입 △인도 연계 소싱 및 역진출 기회 확보 등의 효과를 기대할 수 있다.

특히 전자•반도체(레이더•드론•미사일용 PCB), UAV 부품, 장갑차 하부 조립체, 155mm 탄약 자재 등 한국이 강점을 가진 분야를 중심으로 전략적 공략이 이뤄질 예정이다.

블루타이드캐피탈의 신성민 대표는 "이번 협력은 한국, 유럽, 인도, 동남아를 잇는 방산 공급망의 핵심 연결고리를 완성한 것"이라며 "국내 방산 및 딥테크 기업들이 글로벌 시장에서 실제 계약과 매출을 달성할 수 있도록 실행 중심의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

파인로우 파트너스의 리주 마이트라(Riju Maitra) 파트너는 "양사의 네트워크와 실행력을 결합해 한국과 말레이시아 모두에게 실질적인 비즈니스 기회와 가치를 창출할 수 있기를 기대한다"고 화답했다.

SOURCE 블루타이드캐피탈