서울, 대한민국, 2026년 1월 8일 /PRNewswire/ -- 비바시스템즈(Veeva Systems, NYSE: VEEV)는 오늘 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 국제 사업부(International Operations)에서 비바 볼트 CRM(Veeva Vault CRM)) 도입을 확정했다고 발표했다.

"노보 노디스크와의 파트너십을 볼트 CRM(Vault CRM)까지 확장하게 되어 영광입니다,"라고 비바 CEO 피터 가스너(Peter Gassner)가 말했다. "AI 기반 기술을 통한 양사의 협력을 바탕으로 노보 노디스크가 중증 만성 질환을 극복할 혁신 신약을 공급하고, 전 세계 환자들에게 장기적인 건강을 선사할 수 있도록 지원하겠습니다."

비바시스템즈, 노보 노디스크 국제 사업부에 ‘비바 볼트 CRM’ 공급… 에이전틱 AI로 영업 역량 극대화

볼트 CRM은 대면 및 디지털 채널 전반에 걸쳐 보다 효과적인 영업 활동을 이끌어내는 심층적인 애플리케이션과 에이전틱 AI(Agentic AI)를 갖춘 볼트 CRM 스위트의 일부이다. 볼트 CRM 스위트는 고도화된 글로벌 대응 역량을 바탕으로, 제약 업계 특유의 복잡한 국가별 비즈니스 환경과 진화하는 컴플라이언스 요구사항을 충족한다.

"볼트 CRM으로 전환함으로써 비바와의 전략적 파트너십을 확대하게 되어 매우 기쁩니다,"라고 노보 노디스크 국제 사업부 부사장 에밀 콩쇼 라르센(Emil Kongshøj Larsen)이 말했다. "볼트 CRM은 노보 노디스크가 영업 활동을 추진하는 데 필요한 기술 기반을 제공할 것입니다."

에이전틱 AI가 탑재된 비바 볼트 CRM에 대해 더 자세한 정보는 공식 홈페이지(veeva.com/kr/CRM)에서 확인할 수 있으며, LinkedIn을 통해서도 비바의 최신 소식을 접할 수 있다.

Veeva Systems 소개

Veeva Systems는 소프트웨어, 데이터 및 비즈니스 컨설팅을 통해 생명과학 산업을 위한 클라우드를 제공한다. 혁신, 제품 우수성 및 고객 성공에 전념하며, Veeva는 세계 최대 바이오제약 기업부터 신흥 바이오텍에 이르는 1,500개 이상의 고객사를 지원한다. 공익 기업(Public Benefit Corporation)으로서 Veeva는 고객, 직원, 주주, 그리고 서비스를 제공하는 산업을 포함한 모든 이해관계자의 이익 균형을 위해 노력하고 있다. 더 자세한 정보는 veeva.com/kr에서 확인할 수 있다.

Veeva 미래 전망 관련 진술

본 보도자료에는 Veeva의 제품 및 서비스, 제품 및 서비스 사용으로 예상되는 결과 또는 혜택에 관한 미래예측진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 회사의 현재 기대치를 기반으로 한 것이다. 실제 결과는 이 보도자료에 기술된 내용과 실질적으로 다를 수 있으며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다. 2025년 10월 31일자로 마감된 기간에 대해 제출된 10-Q 폼에 공개된 위험과 불확실성을 포함하여 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 수많은 위험이 존재하며, 이는 여기 에서 확인할 수 있다(당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요약은 33페이지와 34페이지에서 확인할 수 있습니다). 또한 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 서류에서도 확인할 수 있으며, 이는 sec.gov에서 확인할 수 있다.

