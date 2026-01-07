빙설을 매개로 하는 글로벌 대화，협력과 발전을 그리는 새로운 장, '세계 시장 대화・하얼빈' 행사 1월 6일 하얼빈에서 개막

하얼빈, 중국 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- 국무원 신문판공실의 지도하에 헤이룽장성 인민정부 신문판공실과 하얼빈시 인민정부가 공동 주최하고, 하얼빈일보가 공동 주관 기관 중 하나로 행사 운영을 맡아, 2026년 1월 6일부터 8일까지 '세계 시장 대화・하얼빈' 행사가 중국의 유명한 '얼음 도시' 하얼빈에서 성대하게 개최되었다. 이번 행사는 도시를 창구로 중국의 기회를 조명하고, 시장을 중심으로 도시 거버넌스의 지혜를 공유하기 위해 마련되었으며, 국제 도시 간 문명 교류를 심화하고 우호도시 간 협력 및 경제•무역•문화 교류를 강화함으로써 전 세계에 '진실한 중국', '기회의 중국'의 독특한 매력을 알렸다. 전 세계를 연결한 빙설 협력의 장인 이번 행사는 하얼빈이 빙설 문화와 빙설 경제를 결합해 고품질 발전을 촉진하는 새로운 동력과 대외개방의 새로운 유대를 어떻게 형성해 왔는지를 생생하게 보여 주었다.

‘세계 시장 대화・하얼빈’ 이벤트 장소 ‘세계 시장 대화・하얼빈’ 이벤트 장소

이번 행사에는 캐나다 에드먼턴, 핀란드 로바니에미, 독일 마그데부르크, 그리스 할란드리, 한국 부천, 태국 치앙마이, 튀르키예 에르주룸 등 국제 도시의 시장, 부시장 또는 시장 대표들이 초청돼 참석했다. 행사는 빙설 경제의 지속 가능한 발전과 글로벌 협력 방안, 도시 공동 관리 혁신, 과학기술 기반 빙설 경제, '빙설 IP' 창출 등 핵심 주제에 집중하여 기조 대담, 시나리오 기반 세미나 등 형식을 통해 심층적으로 교류하고 통찰력을 공유하게 된다. 전 세계는 하얼빈이라는 '빙설의 창구'를 통해 중국 도시가 빙설 산업의 전반적인 발전, 생태 보호와 경제 발전의 조화로운 추진 등 분야에서 겪은 생생한 실천을 목격하고 한랭 지역 도시의 질적 발전의 미래 방향을 공동으로 모색한다.

이번 행사는 이념적인 공유뿐만 아니라 실질적인 협력에도 중점을 두게 된다. 참석자는 빙설대세계, 중앙대가, 하얼빈 공업대학 항공우주관 등 특색 장소를 직접 방문하고 몰입식 얼음 조각 체험, 흥미로운 컬링, 무형문화유산 수공예 체험 등을 통해 얼음과 문화의 매력, 도시의 혁신적인 활력을 직접 경험해 보았다. 이 행사와 동시에 개최되는 2026년 하얼빈 국제 빙설 경제 박람회는 세계적인 산업 매칭 플랫폼의 구축을 통해 국제 도시 간 문화 교류, 산업 매칭 등 경제 무역 협력의 효과적인 이행을 촉진하며, 빙설 자원을 새로운 도시 발전의 동력으로 전환하는 데 이바지하게 될 전망이다.

현재 '세계 시장 대화' 행사는 국제적 상호 신뢰를 증진하고 문화 교류를 심화하는 중요한 유대가 되었다. 하얼빈에서 이번 행사가 개최되는 것은 '세계 빙설 관광의 탁월한 도시', '세계 음악의 도시'로서 하얼빈의 국제적 영향력을 인정받는 것인 동시에 하얼빈이 글로벌 발전 이니셔티브를 실행하고 대외개방을 확대하는 중요한 기회이기도 하다. 빙설 예술의 보고라고 할 수 있는 이 도시는 빙설을 매개로 하여 중국의 이야기와 헤이룽장의 이야기, 얼음도시의 이야기를 들려주면서 상호 이익을 위한 국제적인 '우정'을 지속적으로 증진해 나갈 것이다.

행사 기간에 <세계 시장 대화 하얼빈 이니셔티브>를 발표하고 대형 교향악 <문명송> 등 문화 교류 활동을 펼치면서 다양한 형식으로 국내외 도시의 포괄적인 교류와 협력을 촉진할 것이다.

