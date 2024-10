산둥성 옌타이에서 16일 제6회 중국-CEEC 지역 지도자 회의 개최

-- 국제 우호 협력의 심화의 장 마련돼

중국 동부 산둥성 옌타이에서 10월 16일 '제6회 중국-CEEC 지역 지도자 회의(China-CEEC Local Leaders' Meeting)'가 개최됐다. 회의 기간 동안 열린 4개의 포럼은 중국과 중동부 유럽 국가 간 지역 협력 강화를 위한 새로운 플랫폼을 구축했다.

이번 회의에서는 '지역 협력과 발전을 위한 녹색 저탄소 포럼(Green and Low-Carbon Forum for Local Cooperation and Development)'과 '지역 농업 협력을 위한 고위급 학자 포럼(High-Level Academician Forum for Local Agricultural Cooperation)'이라는 두 개의 주요 포럼과 '산업-교육 통합 발전 포럼(Industry-Education Integrated Development Forum)'과 '비즈니스 협력 발전 포럼(Business Cooperation Development Forum)'이라는 두 개의 병행 포럼이 개최됐다. '지역 농업 협력을 위한 고위급 학자 포럼' 기간에는 '중국-CEEC 현대 농업 과학 및 교육 혁신 연합(China-CEEC Modern Agricultural Science and Education Innovation Alliance)'이 결성됐다. 중국과 CEEC의 64개 과학 및 교육 기관은 이를 통해 현대 농업 분야의 고품질 교육, 기술, 인재, 기업 자원에 대해 협력할 예정이다. 이 연합의 목표는 현대 농업 분야의 인재 양성을 강화하고 새로운 교류와 협력의 플랫폼 역할을 수행하는 것이다.

유럽과학아카데미(European Academy of Sciences) 학자인 조지오스 파파다키스(Georgios Papadakis) 산둥농업대학교 교수

중국에서 생산되는 정말로 훌륭한 버섯을 다른 나라로 수출하고 중앙 유럽 국가에서 이러한 버섯을 생산하는 기술을 이전한다는 건 정말 특별한 일이다. 이로써 중국과 중앙 유럽 국가 간 상거래 확대를 위한 정말 좋은 기회가 마련됐다.

이번 회의에서 자매 성 협력 강화도 큰 주목을 받았다. 산둥성과 세르비아 보이보디나주는 우호 협력 관계 도모를 위한 공식 협정을 체결했다. 또한 중부 및 동유럽 국가 사진전과 중국 전통의학 전시회 등 4개의 전시회가 열리면서 CEEC의 풍습과 전통을 소개하고 산둥성 지역 문화와 상품을 홍보하는 자리도 마련됐다. 특히 중국 제약회사 치루(Qilu)의 전통의학 전시 구역에 마련된 맥박 진단과 경혈 지압 체험 공간에는 많은 방문객의 발길이 이어졌다.

토도르 쿠셰브스키(Todor Kushevski) 북마케도니아 코카니 시장 보좌관

확실히 의술과 전통적 물건들은 매우 흥미롭다. 우리나라에서 보기 드물지는 않지만, 이번 포럼에서 그런 것들뿐만 아니라 관련 기술들을 볼 기회를 얻어서 매우 반갑고, 흥미롭게 느껴졌다.

