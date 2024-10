Approfondir l'amitié et la coopération internationales ! La 6e réunion des dirigeants locaux Chine-CEE se tient à Yantai

YANTAI, Chine, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Selon les rapports de Shandian News :

Le 16 octobre, la 6e réunion des dirigeants locaux Chine-CEE s'est tenue à Yantai, Shandong. Les quatre forums organisés dans le cadre de l'événement ont créé une nouvelle plateforme de coopération locale entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale.

The 6th China-CEEC Local Leaders' Meeting

La réunion comprenait deux forums principaux, le Forum vert et à faible émission de carbone pour la coopération et le développement locaux et le Forum des académiciens de haut niveau pour la coopération agricole locale, ainsi que deux forums parallèles, le Forum de développement intégré industrie-enseignement et le Forum de développement de la coopération commerciale. Au cours du forum académique de haut niveau pour la coopération agricole locale, l'Alliance pour l'innovation dans les sciences et l'éducation agricoles modernes Chine-PECO a été établie sur le site. Soixante-quatre institutions scientifiques et éducatives de Chine et des PECO collaboreront dans le domaine de l'éducation, de la technologie, des talents et des ressources d'entreprise de haute qualité dans le domaine de l'agriculture moderne. L'alliance vise à servir de nouvelle plateforme d'échanges et de coopération, en favorisant la formation de talents dans le domaine de l'agriculture moderne.

Georgios Papadakis, académicien de l'Académie européenne des sciences et professeur à l'université agricole de Shandong

De très beaux produits à base de champignons que vous produisez en Chine. Et c'est vraiment unique, par exemple, d'être exporté dans d'autres pays et de transférer la technologie de production de ces produits dans les pays d'Europe centrale. Il existe donc de grandes possibilités de commerce, de développement du commerce entre la Chine et les pays d'Europe centrale.

Au cours de la réunion, le renforcement de la coopération entre provinces sœurs a également été mis en exergue. Shandong et la province serbe de Vojvodina ont officiellement signé un accord de coopération amicale. L'événement comprenait également quatre expositions, dont l'exposition de photographies des pays d'Europe centrale et orientale et l'exposition de médecine traditionnelle chinoise, afin de présenter les coutumes et les traditions des PECO et de promouvoir la culture et les produits locaux du Shandong. Dans la zone d'exposition de la médecine traditionnelle de Qilu, la zone de diagnostic du pouls et de pression sur les acupoints a attiré de nombreux visiteurs.

Todor Kushevski, assistant du maire de Kocani, Macédoine du Nord

La médecine et les produits traditionnels sont très intéressants. Ce n'est pas inhabituel dans notre pays. Cependant, il est très agréable de voir de telles choses, mais aussi ces technologies que nous avons l'occasion de voir pendant le forum. C'est très intéressant.

