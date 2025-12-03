생성형 AI '캐럿', 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025' 체험 부스 선보여

콘텐츠 제작 특화 AI 에이전트로 바이럴•캐릭터•뮤직비디오 실시간 제작 체험 제공

서울, 한국 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 콘텐츠 생성 AI 에이전트 캐럿(운영사 패러닷)가 12월 4~6일 서울 코엑스에서 열리는 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025'에 2년 연속 참여한다.

문화체육관광부 주관, 한국콘텐츠진흥원 주최 행사의 'Make(만들다)' 존에서 캐럿AI는 작년보다 확대된 체험 부스를 운영한다. 방문객은 바이럴 콘텐츠, 캐릭터, 뮤직비디오를 현장에서 바로 제작해보며 최신 AI 영상 제작 기술을 직접 경험할 수 있다.

주재학 패러닷 비즈니스팀 리드는 "작년 행사의 뜨거운 반응에 힘입어 올해는 더욱 실용적인 체험 프로그램을 준비했다"며 "이번 행사를 통해 캐럿AI가 크리에이터부터 일반 사용자, 브랜드까지 누구나 쉽게 고품질 콘텐츠를 제작할 수 있는 국내 대표 AI 에이전트임을 다시 한번 입증하는 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

행사는 코엑스 2층 더플라츠에서 오늘부터 이번주 토요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 누구나 무료로 참관할 수 있다.

패러닷 소개

패러닷이 운영하는 대화형 AI 에이전트 '캐럿(Carat)'은 거대언어모델(LLM), 이미지, 영상, 음성을 아울러 기술 선도적인 AI 모델을 다수 탑재했다. 특히 챗GPT 등 기존 대화형 AI에 비해 콘텐츠 제작에 강점이 있으며, ▲소재 발굴 ▲대본 작성 ▲영상 제작 ▲배경음악 및 립싱크 작업 ▲최종 편집에 이르는 제작 프로세스를 AI와 대화하는 일 만으로 진행할 수 있다. 현재 Google Nano banana, Midjourney, ChatGPT Image 등 16개 이미지 모델, Google Veo, OpenAI Sora2, Kling AI 등 11개 영상 모델, 그리고 음성 모델 Eleven Labs을 포함하여 효과음 음악생성 등을 제공한다. 캐럿은 국내 최대의 콘텐츠 생성 AI 에이전트 서비스로 지금까지 누적 다운로드 300만, 월간활성사용자수(MAU) 100만 명을 달성했다.

문의

캐럿 웹페이지 : https://carat.im

캐럿 기업 서비스 : https://carat.im/b2b

