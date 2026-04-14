세계 최초 고형암 CAR-T 치료제, 중국 출시 임박

진행성 위암 및 췌장암 환자들에게 새로운 희망

상하이, 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 2026년 상반기 중국에서 진행성 위암 치료를 위한 획기적인 새로운 CAR-T 세포 치료제가 출시될 예정으로, 암 치료의 중요한 전환점이 될 것으로 전망된다. 쟈후이 국제 암 센터(Jiahui International Cancer Center)는 조건에 부합하는 환자들에게 혁신적인 치료법을 제공하는 선도적인 의료 기관 중 하나가 될 예정이다.

사트리셀(satri-cel, CT041)로 알려진 이 치료제는 위암 및 췌장암에서 흔히 발견되는 바이오마커인 클라우딘 18.2(Claudin18.2)를 표적으로 하는 고형암을 위해 특별히 개발된 세계 최초의 CAR-T 치료제다.

암 치료의 새로운 시대

CAR-T 치료는 환자 자신의 면역 세포를 조작해 암세포를 정밀하게 인식하고 공격하도록 하는 고도로 개인화된 치료법이다. 전통적인 치료법과 달리 CAR-T 세포는 체내에서 증식하며 장기간 암세포와 싸울 수 있다.

CAR-T가 혈액암 치료 결과를 변화시켰을 뿐만 아니라, 역사적으로 치료 옵션이 제한적이었던 고형암 치료에도 중요한 돌파구를 제공한다.

유망한 임상 결과

중국에서 실시된 임상 연구는 진행성 위암 및 위식도암 환자들에게 고무적인 결과를 보여주었다.

객관적 반응률(Objective response rate, ORR): 약 41% 로, 표준 치료보다 현저히 높음

로, 표준 치료보다 현저히 높음 일부 비교에서 기존 치료 대비 10배 이상의 개선

무진행 생존 기간이 표준 치료의 약 1.7개월 대비 약 4.7개월로 연장

이러한 결과가 주요 국제 학회에서 발표되면서 최고의 의학 저널에 게재되어 동 치료법의 글로벌 중요성이 부각되었다.

충족되지 않은 주요 의료 수요 해결

진행성 위암과 췌장암은 후기 치료 단계에서 치료 옵션이 제한적이고 생존율이 낮아 치료가 가장 어려운 암이다.

그러나 동 CAR-T 치료제는 기존 치료 옵션을 시도해본 환자들에게 새로운 치료 경로를 제공한다.

조건에 부합하는 환자

동 치료제는 다음에 해당하는 환자에게 적합할 수 있다.

진행성 , 전이성 위암 또는 위식도암 환자

최소 2차 이상의 표준 치료 를 받은 환자

를 받은 환자 클라우딘 18.2 양성 종양 을 보이는 환자

을 보이는 환자 임상 치료 기준에 부합하는 환자

모든 위암 및 췌장암 환자에게 적합한 것이 아니기 때문에, 환자는 정밀한 의학적 평가를 받아야 한다.

향후 전망

동 치료제는 종양학의 이정표로, CAR-T 치료의 적용 범위를 혈액암에서 고형암으로 확장하는 새로운 장이 펼쳐졌다.

현재, 진행 중인 연구는 초기 단계 치료 및 추가적인 종양 유형을 포함한 더 넓은 응용 분야를 탐색하고 있다.

문의처 정보

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문의처: 유보미, [email protected]

기사 전문: https://jiahui.com/en/news/200

SOURCE Jiahui Health