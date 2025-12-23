스카이워크: 멀티모달 생산성 위해 설계된 통합 AI 작업 공간

싱가포르 2025년 12월 23일 /PRNewswire/ -- 다양한 전문 분야별 인공지능(AI) 에이전트를 통합한 AI 업무 플랫폼 스카이워크.ai(Skywork.ai)가 주력 제품인 선구적인 멀티모달 생산성 플랫폼 스카이워크(Skywork)를 공개했다. 스카이워크는 텍스트 작성, 슬라이드 제작, 데이터 시각화, 시각 콘텐츠 생성, 웹사이트 제작, 오디오 작업 기능을 하나의 통합된 디지털 환경으로 결합해 단일 목적의 분절된 AI 도구의 한계를 넘어선다. 이를 통해 전문가들은 워크플로를 가속하고 고품질 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있다.

앱 과부하와 잦은 컨텍스트 전환이 일상화된 시대에 스카이워크는 하나의 작업 공간에서 복잡한 프로젝트를 기획부터 개발 및 완료할 수 있는 통합적이고 지능적인 허브에 대한 시장의 요구에 부응한다. 이 플랫폼은 현대적인 크리에이터, 분석가, 교육자는 물론 아이디어 구상부터 실행까지 업무 효율화를 원하는 모든 사용자를 위해 설계됐다.

하나의 작업 공간과 다양한 창작 방식

스카이워크는 하나의 작업 공간에 광범위한 AI 기능을 통합해 개인과 팀이 워크플로를 끊김없이 유지하며 다양한 작업을 처리할 수 있도록 지원한다.

슬라이드 및 문서: 아이디어, 링크 또는 파일을 체계적인 프레젠테이션과 전문적으로 서식화된 문서로 변환한다. 다국어 지원, 풍부한 템플릿, 실시간 협업 편집 기능을 제공한다.

아이디어, 링크 또는 파일을 체계적인 프레젠테이션과 전문적으로 서식화된 문서로 변환한다. 다국어 지원, 풍부한 템플릿, 실시간 협업 편집 기능을 제공한다. 포스터 및 시트: 텍스트 프롬프트만으로 상업용 수준의 시각 자료를 생성하고, 스프레드시트 데이터로 통찰력 있는 차트를 자동 생성하며, 실시간 다중 사용자 협업을 지원한다.

텍스트 프롬프트만으로 상업용 수준의 시각 자료를 생성하고, 스프레드시트 데이터로 통찰력 있는 차트를 자동 생성하며, 실시간 다중 사용자 협업을 지원한다. 웹사이트: 시각적 편집기, 내장 데이터베이스, 원클릭 게시 기능을 통해 풀스택 웹사이트 개발을 지원한다. 대화형 채팅을 통해 사이트를 손쉽게 수정할 수 있다.

시각적 편집기, 내장 데이터베이스, 원클릭 게시 기능을 통해 풀스택 웹사이트 개발을 지원한다. 대화형 채팅을 통해 사이트를 손쉽게 수정할 수 있다. 유바이브(YouVibe): 유튜브 동영상을 요약, 학습 노트, 마인드맵으로 즉시 변환해 학습 속도와 지식 유지력을 높인다.

유튜브 동영상을 요약, 학습 노트, 마인드맵으로 즉시 변환해 학습 속도와 지식 유지력을 높인다. 범용 에이전트: 핵심 창의 엔진 역할을 하며 대화형 프롬프트를 통해 텍스트, 이미지, 음악을 생성해 다양한 창의적 요구를 충족시킨다.

핵심 창의 엔진 역할을 하며 대화형 프롬프트를 통해 텍스트, 이미지, 음악을 생성해 다양한 창의적 요구를 충족시킨다. 팟캐스트: 스마트 스크립트 생성, 텍스트 음성 변환, 사용자 지정 음성 스타일 및 속도 조절 기능으로 문서와 아이디어를 오디오 콘텐츠로 변환한다.

스마트 스크립트 생성, 텍스트 음성 변환, 사용자 지정 음성 스타일 및 속도 조절 기능으로 문서와 아이디어를 오디오 콘텐츠로 변환한다. 전문 데이터: 권위 있는 출처에 기반한 전문가 수준의 데이터 기반 인사이트를 제공해 금융, 기술, 비즈니스 및 산업 동향 분야의 복잡한 질의에 대한 신뢰할 수 있는 답변을 제공한다.

스카이워크의 아키텍처는 맥락적 연속성(contextual continuity) 원칙을 기반으로 구축되어, 프로젝트가 일관된 흐름을 유지하면서 다양한 형식 간에 매끄럽게 진화할 수 있도록 해준다. 이러한 통합적 접근 방식은 내보내기, 재포맷팅, 서로 다른 도구 간 전환으로 인한 마찰을 제거해 팀과 개인에게 상당한 효율성 향상을 제공한다.

스카이워크.ai 소개

스카이워크 AI는 유저들이 더 빠르게 사고하고, 작성하고, 디자인하고, 구축할 수 있도록 돕는 전문 AI 에이전트 제품군을 구축한다.

AI를 일상 업무의 자연스러운 확장으로 만들어 누구나 단 몇 분 만에 기획부터 실행까지 이를 수 있도록 하여 인간과 AI의 협업을 촉진하는 것을 사명으로 삼고 있다.

