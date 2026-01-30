스토리 프로토콜과 오픈레저, 저작권 해결된 AI 훈련 및 크리에이터 자동 보상 위한 신규 표준 출시

샌프란시스코 , 2026년 1월 30일 /PRNewswire/ -- AI 훈련 데이터에 대한 법적 검토가 강화되고 규제 당국이 인공지능 모델 구축 방식에 대한 투명성을 더욱 강력히 요구하는 함에 따라, 스토리 프로토콜(Story Protocol)과 오픈레저(OpenLedger)가 지식재산권(IP)을 기본적으로 합법적이고 투명하게 AI 레디(AI-ready) 환경을 만들고 크리에이터에 대한 자동 보상 기능을 내장하도록 설계된 새로운 공동 표준을 출시했다고 발표했다.

이번 신규 표준을 통해 AI 시스템은 라이선스가 부여된 지식재산권을 기반으로 훈련할 수 있으며, 해당 IP의 사용 방식을 암호학적으로 증명하고, 실행 시점에 라이선스 조건을 강제하며, 저작물이 AI의 행동이나 결과물에 기여할 경우 권리 보유자에게 로열티를 자동 분배할 수 있다.

지금까지는 창작물이 AI 훈련 파이프라인에 편입되면 사실상 추적이 불가능했다. 크리에이터는 자신의 작품이 어떻게 활용되는지 파악하기 어려웠고, 기업은 신뢰할 수 있는 감사 체계를 확보하기 어려웠으며, AI 개발자들은 점점 확대되는 법적 회색지대에서 운영해 왔다. 스토리 프로토콜과 오픈레저는 권리, 출처 표시, 보상을 AI 인프라 자체에 직접 내장해 이러한 문제를 해결하고자 한다.

해당 표준에서 스토리 프로토콜은 소유권, 라이선스 조건, 2차적 저작물 허용 범위, 경제적 권리를 기계 판독이 가능한 형식으로 정의하는 지식재산권의 공식 등록소(canonical registry) 역할을 수행한다. 오픈레저는 AI 실행 및 검증 레이어로 기능하며, 훈련 및 추론 과정 전반에서 이러한 라이선스를 집행하고, IP 사용을 암호학적으로 검증하며, 라이선스가 부여된 콘텐츠가 모델의 행동이나 AI 생성 파생물에 기여할 경우 자동으로 지급 경로를 설정한다.

훈련 데이터, 모델, 결과물은 감사 가능한 사용 로그와 온체인(on-chain)에서 자동으로 정산되는 지급 시스템을 통해 엔드투엔드(end-to-end)로 추적될 수 있다.

이 표준은 대규모 모델 훈련, 자율 에이전트, AI 생성 콘텐츠 플랫폼 등 광범위한 AI 활용 사례를 지원하도록 설계됐다. 이 프레임워크는 AI 워크플로 내에서 권리 집행을 기본적으로 수행해 기업이 안심하고 AI를 대규모로 도입할 수 있도록 지원한다.

오픈레저의 핵심 기여자인 램(Ram)은 "AI는 법적 불확실성 위에서는 확장될 수 없다"며 "인텔리전스가 경제 인프라로 자리 잡고 있다면, 지식재산권 역시 기본적으로 프로그래밍 가능하고, 집행 가능하며, 수익화돼야 한다. 스토리 프로토콜은 어떤 IP가 사용 가능한지 정의하고, 오픈레저는 그것이 AI에서 어떻게 사용되는지 정의한다"고 말했다.

스토리 프로토콜과 오픈레저는 보다 투명하고 지속 가능한 AI 경제를 위한 기반을 함께 구축하고 있다.

오픈레저 소개

오픈레저는 데이터, 모델, 자율 에이전트를 검증 가능하고 소유 가능하며 경제적 책임을 갖도록 설계된 AI 네이티브 블록체인이다.

스토리 프로토콜 소개

스토리 프로토콜은 지식재산권을 등록, 라이선스, 수익화할 수 있는 개방형 프로토콜로, AI 및 디지털 미디어 생태계를 위해 IP를 프로그래밍 가능하고 기계 판독 가능한 형태로 제공한다.

SOURCE OpenLedger